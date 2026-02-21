Вирт Шервуд Эллиот - Из любви к Майку
Книга Шервуда Эллиота Вирта «Из любви к Майку» — это захватывающая биография Майкла Макинтоша, одного из ключевых лидеров движения «Jesus People» (Люди Иисуса) и основателя церкви «Horizon Christian Fellowship». Автор описывает радикальную трансформацию молодого человека, чей путь начался в хаосе наркотической зависимости и психических расстройств, а закончился мощным духовным пробуждением, изменившим тысячи жизней.
Повествование начинается с драматических эпизодов жизни Майка в конце 1960-х: эксперименты с ЛСД, потеря связи с реальностью и глубокая депрессия. Вирт мастерски показывает момент «встречи», когда Майкл, находясь на грани безумия, обретает веру, которая не просто избавляет его от зависимости, но и дает новое направление его жизни. Книга прослеживает становление Макинтоша как пастора, его участие в жизни церкви «Calvary Chapel» под руководством Чака Смита и последующее развитие собственного служения, которое охватило многие страны мира.
«Из любви к Майку» — это не только история одного человека, но и портрет целой эпохи духовного поиска американской молодежи. Автор подчеркивает, что секрет успеха Макинтоша заключался в его искренности и готовности идти к тем, кого общество считало потерянными. Это история о безусловной Божьей любви, которая способна взять «разбитый сосуд» и превратить его в инструмент для великого созидания.
Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2003. – 194 с.
ISBN 5-7454-0765-4
Шервуд Эллиот Вирт - Из любви к Майку – Содержание
Предисловие
Вступление
Предисловие автора
1 Взорванный рассвет
2 Просвет в облаках
3 Падение
4 Бум! Бум!
5 Канистра с водой
6 Человек из ниоткуда
7 Дух свободы
8 Запретный плод
9 Полностью потерян
10 Полицейский участок
11 Важное открытие
12 Это мой папа!
13 Звезда возвращается на свою орбиту
14 Все, что тебе нужно, — это любовь
15 Майкл, перестань!
16 Евангелическое болото
17 Дом Мессии
18 Возвращение дракона
19 Песнь Любви
20 Проволока и жевательная резинка
21 Мы не посвящаем в духовный сан
22 Между медом и рыбьим жиром
23 Добро пожаловать в Сан-Диего
24 Хула и похвала
25 Встреча
26 Новая афиша над входом
27 Люпины и маки
28 Над водами
29 Новое видение
30 В мир
Эпилог
«Кто любит Меня...» Ионна 14:23
Постскриптум от автора, 1997
