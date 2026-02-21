Вирт Шервуд Эллиот - Из любви к Майку

Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, History, *Biographies Memoirs

Книга Шервуда Эллиота Вирта «Из любви к Майку» — это захватывающая биография Майкла Макинтоша, одного из ключевых лидеров движения «Jesus People» (Люди Иисуса) и основателя церкви «Horizon Christian Fellowship». Автор описывает радикальную трансформацию молодого человека, чей путь начался в хаосе наркотической зависимости и психических расстройств, а закончился мощным духовным пробуждением, изменившим тысячи жизней.

Повествование начинается с драматических эпизодов жизни Майка в конце 1960-х: эксперименты с ЛСД, потеря связи с реальностью и глубокая депрессия. Вирт мастерски показывает момент «встречи», когда Майкл, находясь на грани безумия, обретает веру, которая не просто избавляет его от зависимости, но и дает новое направление его жизни. Книга прослеживает становление Макинтоша как пастора, его участие в жизни церкви «Calvary Chapel» под руководством Чака Смита и последующее развитие собственного служения, которое охватило многие страны мира.

«Из любви к Майку» — это не только история одного человека, но и портрет целой эпохи духовного поиска американской молодежи. Автор подчеркивает, что секрет успеха Макинтоша заключался в его искренности и готовности идти к тем, кого общество считало потерянными. Это история о безусловной Божьей любви, которая способна взять «разбитый сосуд» и превратить его в инструмент для великого созидания.

Шервуд Эллиот Вирт - Из любви к Майку - История Майкла Макинтоша

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2003. – 194 с.

ISBN 5-7454-0765-4

Шервуд Эллиот Вирт - Из любви к Майку – Содержание

Предисловие

Вступление

Предисловие автора

  • 1 Взорванный рассвет

  • 2 Просвет в облаках

  • 3 Падение

  • 4 Бум! Бум!

  • 5 Канистра с водой

  • 6 Человек из ниоткуда

  • 7 Дух свободы

  • 8 Запретный плод

  • 9 Полностью потерян

  • 10 Полицейский участок

  • 11 Важное открытие

  • 12 Это мой папа!

  • 13 Звезда возвращается на свою орбиту

  • 14 Все, что тебе нужно, — это любовь

  • 15 Майкл, перестань!

  • 16 Евангелическое болото

  • 17 Дом Мессии

  • 18 Возвращение дракона

  • 19 Песнь Любви

  • 20 Проволока и жевательная резинка

  • 21 Мы не посвящаем в духовный сан

  • 22 Между медом и рыбьим жиром

  • 23 Добро пожаловать в Сан-Диего

  • 24 Хула и похвала

  • 25 Встреча

  • 26 Новая афиша над входом

  • 27 Люпины и маки

  • 28 Над водами

  • 29 Новое видение

  • 30 В мир

Эпилог

«Кто любит Меня...» Ионна 14:23

Постскриптум от автора, 1997

