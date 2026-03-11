Так называемая "Голубая книга" Витгенштейна относится к очень непростому жанру "подготовительных материалов" (в данном случае к "Философским исследованиям"). Витгенштейн диктовал "Голубую книгу" машинистке, то есть данный текст является чем-то средним между устной речью и письменной. Витгенштейн буквально думал вслух (как он обычно и читал свои лекции).

К тому же нельзя не принимать во внимание, что хотя Витгенштейн хорошо знал английский еще с детства, это был не родной язык и, если его произведения, написанные по-немецки, считаются кроме всего прочего классикой философского стиля, то к текстам, подобным "Голубой книге", следует подходить иначе. Можно сказать, что в ней формируется то, что называется стилем позднего Витгенштейна: вопросы, которые остаются без ответа; парадоксальные параболы; неожиданные метафоры; характерная притчеобразность.

Людвиг Витгенштейн - Голубая книга

Москва: Дом интеллектуальной книги, 1999. — 128 с.

ISBN 5-7333-0232-1

Что такое значение слова? Попробуем подступиться к этому вопросу, задав сначала другой: что такое объяснение значения слова; как выглядит объяснение значения слова? Способ, при помощи которого этот вопрос поможет нам, будет аналогичен тому способу, при котором вопрос "Как мы измеряем длину?" помог бы нам понять проблему того, "Что такое длина?"

Вопросы "Что такое длина?", "Что такое значение?", "Что такое число два?" и т. д. вызывают в нас ментальную судорогу. Мы чувствуем, что не можем ни на что указать в ответ на этот вопрос и, в то же время, — что должны на что-то указать. (Мы оказываемся перед лицом одного из величайших источников философского замешательства: существительное заставляет нас искать предмет, который соответствовал бы ему). Спрашивая сначала: "Что такое объяснение значения?", — мы получаем два преимущества. В некотором смысле вопрос "Что такое значение?" переносится таким способом с небес на землю. Ибо несомненно, чтобы понять значение "значения", вы должны будете также понять значение "объяснения значения". Приблизительно это звучит так: "Давайте зададимся вопросом, что такое объяснение значения, ибо то, что оно объясняет и есть значение". Изучение грамматики выражения "объяснение значения" научит нас чему-либо, что относится к грамматике слова "значение", и приведет нас к попытке поискать вокруг себя некоторый объект, который мы могли бы назвать "значением".