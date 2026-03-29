С особенной радостью и глубоким почтением наша обитель приступает к третьему изданию книги архимандрита Иерофея Влахоса, озаглавленной «Православная психотерапия». Как явствует из самого заглавия, книга посвящена преимущественно учению об исцелении человеческой души святых отцов нашей Церкви, которые провели свою жизнь в подвигах и сделались опытными врачевателями народа Божия. Отец Иерофей, находясь в миру и будучи истинным духовным отцом, пришел к заключению, что тяжелейшей болезнью нашего времени является душевное расстройство, так называемые психологические проблемы, и сделал вывод, что все они происходят главным образом от помыслов, помрачения ума и нечистого сердца. С увлечением изучив святоотеческие творения, он описал страсти падшего человека и предложил для каждой из них курс лечения, так что читатель, увидев, словно в зеркале, собственную болезнь, сможет начать поиски врача, чтобы приступить к излечению своих души, ума и сердца и достичь боговидения и богообщения.

Мы твердо уверены, что эта книга поможет современному человеку, которого в прямом смысле слова терзают душевные проблемы: угнетенность, неуравновешенность, пустота, безысходность, — так что он, вместо того чтобы прибегнуть к иному, ложному, лечению, сможет обратиться в общую лечебницу и общее пристанище — Церковь, где обретет Господа и подлинных целителей, как древних (в удивительных памятниках церковной литературы), так и современных. Все они, будучи носителями православного предания, могут дать каждому подходящее лекарство в подходящей дозе и в подходящее время. Ведь и Господь сказал: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф. 11, 28), и точно так же Сам Он наделил Своих апостолов силою врачевать всякую болезнь и всякую немощь (Мф. 10, 1). Для нашего монастыря будет большой радостью, если с помощью этой книги кто-то найдет путь к Церкви, ковчегу спасения, и пожелает сделаться частью святого и благословенного Тела Христова, те же, которые уже принадлежат к нему, достигнут очищения, чтобы сделаться достойными членами Церкви, «людьми святыми Божиими».

И, конечно, мы должны принести сыновнюю благодарность за переиздание этой книги, равно как и за выход в свет столь многих других, преосвященнейшему митрополиту Фивскому и Левадийскому Иерониму, который, любя, как истинный православный христианин, наше церковное предание, с щедростью даровал нам свое благословение и окружает нас великой любовью, заботясь о расцвете и возрождении монашества в своей митрополии. Мы молимся, чтобы Господь сохранил его «честна, здрава, долгоденствующа, право правяща слово Своея истины». Святому же Богу, в Троице прославляемому, вдохновившему и устроившему написание и издание этого сочинения, да будет слава, держава, честь и поклонение во веки веков. Аминь.

Монастырь Рождества Богородицы

Митрополит Иерофей Влахос - Православная психотерапия

Святотеческий курс врачевания души

Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2004

Перевод с греческого выполнен Алексеем Крюковым по изданию: 'Αρχιμ. 'Ιερόθεος Σ. Βλάχος, 'Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία (πατερική θεραπευτική άγωγή), 'Ιερά Μονή Гενεθλίου τής Θεοτόκου (Пελαγίάς), ''Eκδοση E', 1995.

Оглавление

Врачевание духа (А. В. Недоступ)

От греческих издателей

Предисловие автора

Введение

Православие как медицинская наука

1. Что такое христианство

2. Богословие как медицинская наука

3. Что такое лечение

4. Способ и курс лечения

Православный врачеватель

1. Условия избрания для служения священников-врачевателей Достоинство священства Призвание и рукоположение апостолов Главное условие рукоположения Три степени священства

2. «Возгревать дар» Основные требования к врачевателям-священникам

3. Духовное священство

4. Поиски врачевателей

Православная психотерапия

1. Душа Что такое душа Болезнь и омертвение души Лечение души

2. Связь между душой, умом, сердцем и мыслью (разумом) Ум и душа Ум и сердце Ум и мысль (διάνοια) Ум и внимание

3. Об уме, сердце и помыслах а) Ум Естественная жизнь ума Болезнь ума Лечение ума в) Сердце Что такое сердце Характеристики сердца Болезнь сердца Лечение сердца с) Разум и помыслы Разум Помыслы Что такое помыслы Причина помыслов Последствия помыслов Лечение от помыслов



Православная психопатология

1. Что такое страсти

2. Виды страстей и результаты их развития

3. Лечение страстей

4. Бесстрастие

Безмолвие как метод лечения

1. Безмолвие

2. Исихазм

3. Антиисихазм

Православная гносеология

Три ведения по учению преподобного Исаака Сирина

Ведение Бога согласно святителю Григорию Паламе

Приложение

Молитва патриарха Неофита об исцелении

Молитва преподобного Симеона Нового Богослова об обретении духовного наставника

Молитва преподобного Исаака Сирина о познании Бога и любви к Нему

Всякий раз, взяв в руки новую, незнакомую нам книгу, мы стараемся понять, насколько она нам нужна, стоит ли выкраивать в бешеном, все убыстряющемся течении современной жизни недолгие не скажу даже часы, а минуты, чтобы погрузиться в чтение? Название книги, которую Вы, читатель, держите в руках, заинтересовывает: редко кому из нас не нужна (на самом деле нужна всем!) в той или иной мере психотерапия, то есть врачевание души.

Православный человек еще более заинтересуется. Все мы знаем о распространении в современном обществе так называемой психологической помощи (на Западе — психоаналитиков). Только вот методы ее верующим людям нередко оказываются чужды (не говорю о православных психологах — их очень мало). Помню, как возмущались больные клиники, в которой я работаю, когда в их палату вошел психотерапевт и стал убеждать их, что для возвращения душевного мира, избавления от тревог нужно прежде всего... полюбить себя превыше всех остальных, подчинить всю жизнь своим нуждам, порвать с «вредной» привычкой стараться помочь другому. Больные не захотели лечиться у этого доктора. Слава Богу, значит еще живы в наших душах и не совсем заглушены тернием забот и попечений (в том числе о себе) семена веры и любви, брошенные в них Божественным Сеятелем. Но что сделать, чтобы эти семена взошли и дали плоды? Сразу скажу: среди всего доброго и прекрасного, что предлагает нам Церковь и ее служители, есть и такое — читать книги, подобные той, что вы развернули.

Совсем еще недавно людям моего поколения были недоступны любые книги о Боге, о вере, о Церкви. Счастьем было купить Библию, молитвослов, достать тоненький «Журнал Московской Патриархии», получить на несколько дней папиросные листки православного самиздата, зачитанные ксерокопии зарубежных книг по Православию. Сейчас иное: религиозной литературы много; в каждом храме, на книжных лотках, в специальных магазинах можно купить замечательные книги. Можно спросить: зачем нам нужен еще один труд о святоотеческом учении?

Дело в том, и об этом уже не раз говорилось, что большинству из нас чтение святых отцов труднодоступно: слишком мы слабы, слишком погружены от самого рождения в современный порочный, греховный мир, слишком еще младенцы по состоянию своего духа. Поэтому нам доступнее мудрые изложения мыслей святых отцов, мудрый комментарий к их писаниям. И самое главное: книга митрополита Иерофея Влахоса посвящена приложению святоотеческого учения к нуждам современного нам человека, к нашим духовным нуждам. Как часто сейчас больные люди ищут спасения от своих душевных и телесных болезней в биодобавках, странных диетах, поглощении огромного количества новых и новых модных лекарств, забывая, а чаще не зная о духовной природе болезней! Обремененная грехами душа, больная совесть, жизнь не по заповедям Божиим, а по собственной грешной воле или под чужую диктовку, часто заведомо порочную, стремящуюся извратить, поработить сознание человека, не знающего о божественном смысле жизни — вот что лежит в основе многих и многих болезней. Поврежден дух — страдает и болеет душа. Болеет душа — выходит из повиновения и заболевает тело. «Не плоть, но дух растлился в наши дни», — писал Федор Иванович Тютчев.

Отсюда ясно, что врачевание духа есть первооснова всякого лечения. Это совсем не отрицает ни врачевания души (психиатрия), ни врачевания телесной болезни (соматическая медицина). «И дай место врачу, ибо и его создал Господь, и да не удаляется он от тебя, ибо он нужен. В иное время и в их руках бывает успех» (Сир. 38, 12). Но духовные болезни, в которых часто коренится причина болезней душевных и телесных, врачует Церковь, ее служители, ее отцы. Об этом написаны тысячи и тысячи страниц. Книга митрополита Иерофея — сконцентрированное руководство по лечению духовной немощи, основанное на святоотеческих писаниях, прежде всего — Добротолюбии. Читать ее, возможно, будет не так легко современному человеку: в ней нет «лишних» строчек, в ней сосредоточена на немногих страницах мудрость, приобретенная многими веками. И сам автор предупреждает, что книгу надо не просто прочитать, а изучить.

Предвижу и такое: рецепты духовного выздоровления многим из нас покажутся трудновыполнимыми: слишком низко мы пали, слишком высока «планка», уровень требований к нам. Но в православном христианстве иначе не бывает. И заповеди Господа однозначно говорят: чти отца своего и матерь свою, не кради, не прелюбодействуй... Без оговорок. Лукавые оговорки придумал человек. И невозможно, как мы знаем, человеку прожить без греха, но, если хотим приблизиться к Царству Божию, невозможно и прожить без осознания греха, без постоянного покаяния. Потому-то и советует митрополит Иерофей не прочесть, а изучить эту книгу. Изучить — и кому-то начать, а кому-то продолжить трудное, но спасительное восхождение по лест-

вице исцеления духовного.

Доктор медицинских наук, профессор А. В. Недоступ