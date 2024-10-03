Во что мы верим - Омилии

Доводилось ли Вам когда-нибудь собирать «пазл» - картинку, ^которую нужно составить из множества мелких кусочков? Это бывает нелегко, особенно, когда мы не знаем, как она выглядела изначально, до того, как ее разрезали на части. Перед нами - куча пёстрых деталей. С чего же начинать?

Всякий, кто поднаторел в этом занятии, даст вам совет: в первую очередь нужно складывать края. Крайние кусочки имеют характерный признак - ровную сторону, и их легче найти среди других; а, сформировав края, мы уже будем иметь представление обо всей картинке.

Наша жизнь часто похожа на такой пазл. Попав в любое новое общество, в первую очередь необходимо выяснить «края» - те принципы, которые описывают границы допустимого. По ним-то и определяется принадлежность к данной культурной группе. Кто находится в рамках этих принципов, принадлежит ей, и наоборот.

В церкви этот же вопрос стоит несколько иначе: где тот край, где та граница, за пределами которой наша вера, наши слова, наши действия оказываются вне области применения к нам обетованных благословений? На практике наиболее остро этот вопрос обычно ставят по отношению к доктрине - учению церкви.

Проблема сохранения учения Христова в чистом виде встала перед церковью, как только начали появляться первые лжеучения - ереси, грозящие расколом. Чтобы избежать диктата частных мнений, были собраны Вселенские соборы, на которых представители разных поместных церквей соборно обсуждали спорные вопросы, пытаясь выяснить: что действительно согласуется с Писанием, а что нет. Писание было высшим авторитетом, на которое ссылались отцы церкви.

Решения Вселенских соборов формулировались как Кредо - официальные Символы Веры. В наших краях наиболее распространен двенадцатичленный Никео-Цареградский Символ Веры, который является официальным Кредо Православной церкви и известен в народе как молитва «Верую»:

Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, от Отца рожденного прежде всех веков, света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, не сотворенного, единосущного Отцу, через которого сотворено все; ради нас, людей, и нашего спасения ради сошедшего с небес и принявшего плоть от Духа Святого и Марии девы, и ставшего человеком, распятого за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного; и воскресшего в третий день по писанию, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и снова грядущего со славою судить живых и мертвых; Его же царствию не будет конца. И в Духа Святого, Господа и Животворящего, от Отца исходящего, поклоняемого и прославляемого равно с Отцом и Сыном, говорившего в пророках. В единую святую вселенскую и апостольскую Церковь. Исповедуемединое крещение во оставление грехов. Ожидаем воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.

Но даже изначально Символов было несколько (так называемый Апостольский, Афанасьевский, Халкидонский и проч.), а со временем, по мере появления новых лжеучений и необходимости противостоять им, символов становилось все больше и больше. Кроме того, увеличивался и их размер. К догматическим основам «во что мы верим» прибавились практические наставления «как именно мы это делаем». Например, «Лютеранское исповедание» - это уже целая книга.

Символы веры являются полезными ориентирами в повседневной жизни церкви. Но мы вводим самих себя в заблуждение, когда заявляем, что именно они составляют наше вероисповедание. Символ веры - список конкретных решений по конкретным вопросам, с которыми сталкивалась церковь в конкретное время. Будь в то время другие проблемы, список решений стал бы другим. Проблемы меняются из века в век, и мы должны ясно понимать: столкнувшись с какой-либо новой ситуацией, мы сможем найти правильное решение лишь одним путем - рассмотрев, что же говорит в этой связи Писание (собственно, так и создавались сами кредо изначально).

Во что мы верим (омилии)

Симферопольская Христианская Церковь. - Симферополь:ООО «ДИАЙПИ», 2007.- 128 с.

ISBN 978-966-491-001-6

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