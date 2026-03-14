Водневский - Хлеб наш насущный
Книга Николая Водневского «Хлеб наш насущный» представляет собой сборник из 52 духовных бесед, предназначенных для чтения на каждое воскресенье года. В своих размышлениях автор обращается к текстам Священного Писания и раскрывает их духовный смысл, помогая читателю глубже понять библейские истины и применить их в повседневной жизни.
Каждая беседа посвящена отдельной теме христианской веры — молитве, покаянию, любви, верности Богу, духовному росту и надежде на спасение. Простым и доступным языком автор показывает, как Слово Божье может стать источником духовной пищи и поддержки для человека.
Издание предназначено для личного духовного чтения, семейных размышлений и использования в церковном служении. Книга будет полезна всем, кто стремится регулярно размышлять над Священным Писанием и укреплять свою веру.
Николай Водневский – Хлеб наш насущный – 52 беседы – Чтение на каждое воскресенье – Часть первая
Buenos Aires, Argentina: Slavic Gospel Press, 1960. – 116 с.
Николай Водневский – Хлеб наш насущный – Содержание
1. Источник в пустыне
2. Счастливы ли Вы?
3. Ищущий находит
4. Дать и взять
5. Обещает и делает
6. О времени
7. Мудрее мудрых
8. Земля — не дом
9. Один за всех
10. У колодца
11. Горькая правда
12. Бог есть любовь
13. Религия без Бога
14. Крепкая башня
15. Он жив!
16. Где выход
17. Подумайте и прославьте
18. Война и мир
19. "Нет другого имени”
20. Как Ты велик
21. У дороги
22. Новое сердце
23. Росток из сухой земли
24. Памятная встреча
25. Первый шаг к небесам
26. Христос разделяющий
27. Глядя на Иисуса
28. Ищущий находит
29. "Спасай душу свою”
30. "Дайте место”
31. О будущем эмиграции
32. Жизнь труда
33. Судьба мира
34. Нужное и ненужное
35. О чем поют небеса ·
36. Нужно ли?
37. "Небесный генератор”
38. Что нам мешает?
39. Снова и дела
40. Вера и жизнь
41. Наедине с Богом
42. За все благодарите
43. "Мир вам”
44. А сердце — не храм ли?
45. "Отче наш”
46. Как лечить сердце?
47. Без пяти 12
48. Исполненное обещание
49. Так было... так будет
50. Перед рассветом
51. Ближе к Тебе
52. Когда отвечает Бог?
