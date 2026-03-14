Водневский - Хлеб наш насущный
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics

Книга Николая Водневского «Хлеб наш насущный» представляет собой сборник из 52 духовных бесед, предназначенных для чтения на каждое воскресенье года. В своих размышлениях автор обращается к текстам Священного Писания и раскрывает их духовный смысл, помогая читателю глубже понять библейские истины и применить их в повседневной жизни.

Каждая беседа посвящена отдельной теме христианской веры — молитве, покаянию, любви, верности Богу, духовному росту и надежде на спасение. Простым и доступным языком автор показывает, как Слово Божье может стать источником духовной пищи и поддержки для человека.

Издание предназначено для личного духовного чтения, семейных размышлений и использования в церковном служении. Книга будет полезна всем, кто стремится регулярно размышлять над Священным Писанием и укреплять свою веру.

Николай Водневский – Хлеб наш насущный – 52 беседы – Чтение на каждое воскресенье – Часть первая

Buenos Aires, Argentina: Slavic Gospel Press, 1960. – 116 с.

Николай Водневский – Хлеб наш насущный – Содержание

  • 1. Источник в пустыне

  • 2. Счастливы ли Вы?

  • 3. Ищущий находит

  • 4. Дать и взять

  • 5. Обещает и делает

  • 6. О времени

  • 7. Мудрее мудрых

  • 8. Земля — не дом

  • 9. Один за всех

  • 10. У колодца

  • 11. Горькая правда

  • 12. Бог есть любовь

  • 13. Религия без Бога

  • 14. Крепкая башня

  • 15. Он жив!

  • 16. Где выход

  • 17. Подумайте и прославьте

  • 18. Война и мир

  • 19. "Нет другого имени”

  • 20. Как Ты велик

  • 21. У дороги

  • 22. Новое сердце

  • 23. Росток из сухой земли

  • 24. Памятная встреча

  • 25. Первый шаг к небесам

  • 26. Христос разделяющий

  • 27. Глядя на Иисуса

  • 28. Ищущий находит

  • 29. "Спасай душу свою”

  • 30. "Дайте место”

  • 31. О будущем эмиграции

  • 32. Жизнь труда

  • 33. Судьба мира

  • 34. Нужное и ненужное

  • 35. О чем поют небеса ·

  • 36. Нужно ли?

  • 37. "Небесный генератор”

  • 38. Что нам мешает?

  • 39. Снова и дела

  • 40. Вера и жизнь

  • 41. Наедине с Богом

  • 42. За все благодарите

  • 43. "Мир вам”

  • 44. А сердце — не храм ли?

  • 45. "Отче наш”

  • 46. Как лечить сердце?

  • 47. Без пяти 12

  • 48. Исполненное обещание

  • 49. Так было... так будет

  • 50. Перед рассветом

  • 51. Ближе к Тебе

  • 52. Когда отвечает Бог?

Views 55
Added 14.03.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 4 weeks ago
Благодарю.

