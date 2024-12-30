Водневский Николай – Тихие воды – Избранные статьи

КТО из живущих на земле не слышал столь утвердительного и ясного откровения Господа Иисуса Христа о Небесном Царстве:

”Блаженны нищие духом, Ибо их есть Царство Небесное“.

И все-таки, как мало людей останавливает свое внимание на словах Небесного Посланника!? ”Кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня?“ — такими пророческими словами Исаия определил неверие мира.

Идея о Царстве Небесном — древняя идея. Она так- же стара, как и сама жизнь. Уже с давних пор человек заметил, что для полноты счастливой радостной жизни на земле чего-то не хватает. Знание, культура, экономические достижения —все это не выводит человека на дорогу к счастью. Наоборот, ”песни земли“ становятся все плачевней и заунывней. Отсюда берет свое начало гнетущая тоска о неизвестном, о новом мире, об иной жизни, где нет ни слез, ни воздыханий, тоска о Царстве Небесном. Так, преследуемый врагами, псалмопевец восклицает: ”Кто дал бы мне крылья, как у голубя? Я улетел бы и успокоился бы“ (Пс. 54:7).

Как близка сегодня сердцу человека песня украинского поэта Михаила Петренко:

Дывлюсь я на небо и думку гадаю:

Чому я не сокил, чому не литаю? ..

Кто даст ответ на этот тягостный вопрос? Кто разгонит эту предвечную думку, кто утешит сердце, тоскующее по небу?

Чому мени, Боже, Ты крылля не дав,

Я б землю покинув, и в небо злитав?

Задушевная мелодия этой песни, ее исключительно глубинный смысл тронули мое сердце особенной острой болью, когда я случайно услышал ее через зарубежное радио. Мягкий баритон наполнялся той тихой грустью, которая всегда отличает песни славян от песен других народов. Казалось, сердце поющего, как пленник, готово было вырваться из груди и лететь в неведомую даль, ״далеко за хмары, подальше вид свиту“. Это сердце открывало миру свою предвечную тоску по небу, жаловалось на безвыходное одиночество и пустоту жизни, плакало о своей судьбе. В этой песне — молитвенный вопль, может быть не всегда сознательный, но живой, жалобный, стенающий. В этой песне — неотразимое желание души подняться от земли к заоблачным далям, в царство мира и любви, неугасимая жажда видеть истинный свет.

Водневский Николай – Тихие воды – Избранные статьи

Buenos Aires: Slavic Gospel Press, 1960. – 116 с.

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