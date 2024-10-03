Воган - Обитель Света

История рода Воганов уходит корнями в глубокое прошлое и Англии, и Уэльса. По преданию, их давний предок, сэр Дэвид Воган, пал в битве при Азенкуре. Интересующая меня ветвь этого рода владела замком Третауэр [Tretower Castle] на берегу реки Аск, в графстве Брекнокшир. Ныне от замка остались лишь руины, но ветшать он начал, по-видимому, в конце шестнадцатого века, поскольку примерно в то время хозяин покинул его, перебравшись в имение Ньютон, что между Сетрогом [Scethrog] и Ллансантфраедом [Llansantffraed], находившееся милях в пяти [от Третауэра] на берегах всё той же реки Аск. Следующее поколение было представлено его сыном по имени то ли Генри, то ли Томас. В последнем из упомянутых мест проживания, ставшем известным как усадьба в Ньютоне, у него и его жены, о которой не сохранилось никаких письменных свидетельств, родились два сына-близнеца ― Томас и Генри Воганы ― то ли в 1621, то ли в 1622 году. Не проясняет ситуацию и Вуд, который, хотя и использовал в качестве источника информации свидетельство младшего из двух братьев, однако год рождения не называет. Записи рождений, случившихся в округе за тот период, как и почти за сто последовавших лет, отсутствуют. В дальнейшем мы убедимся, что дате рождения Томаса Вогана придаётся большое значение, и поэтому здесь необходимо отметить, что в этом отношении имеется некоторая неопределённость.

Томас и Генри Воганы обрели славное место в литературных анналах ― первый как мистик и алхимик, чьи небольшие книжицы студенты долгое время высоко ценили и жаждали заполучить, второй ― как превосходный, хотя и весьма неоднозначный религиозный поэт. Обладая разными, по сути, способностями, они тем не менее составляли единое целое как по духу, так и по крови, ибо, следуя своей природе, Томас был также и поэтом, или, по крайней мере, сочинителем неплохих стихов, в то время как Генри манили оккультные тропы, чтобы ступать по ним в качестве транслятора и даже в ином качестве, о чём свидетельствует его письменное признание. Меж ними и над ними обоими возвышается фигура праведника Джорджа Герберта, их современника и родственника, хотя и дальнего. Тропы тайных знаний были совершенно вне круга его интересов, и это являлось одной из характерных особенностей этой триады. Но была и другая, существенно большей значимости. Герберт был искусным стихотворцем, «в высшей степени превосходным» мастером, и если он не достиг высот, доступных в редкие моменты Генри Вогану, он не познал и его падений. Я упоминаю эти особенности, чтобы обозначить высокородность и царственное величие, которые отличают эту триаду в литературе. Герберт продолжает оставаться популярным поэтом, о чём свидетельствуют многочисленные издания. Генри Воган по прозванию Силурист, действительно, пользуется известностью, но иного рода и гораздо более ограниченной. Его сочинения собирались дважды, и того, что было собрано, было немного. Что касается трудов Томаса Вогана, то за исключением трактата «Euphrates», они издавались в наше время только мной, а том, которому предпосылается настоящее предисловие, представляет собой первую попытку напечатать собрание его сочинений.

В окрестностях Ньютона и Третауэра есть городок Ллангатток, до которого также доносится плеск волн Аска, и там во времена оные проживал преподобный Мэтью Герберт, возможно, также родственник, которому Томас и Генри писали в стихах на латыни и на английском языке и которому первый, видимо, посвятил «Aula Lucis», именуя его Селевком Абантиадом, по крайней мере, моё подозрение таково. Документальные свидетельства, на которые я опираюсь, сообщают мне, что мальчики были отданы на его попечение в возрасте одиннадцати лет для обучения, и настолько преуспели в этом, что в 1638 году они продолжили учение ― очевидно, оба ― в колледже Иисуса в Оксфорде, где Томас в своё время получил степень бакалавра гуманитарных наук». На этот

счёт имеется подтверждение Вуда, и оно представляется решающим в этом вопросе, но изустно известно, что он стал или членом совета своего колледжа или же магистром гуманитарных наук. Также по-разному исчисляется его возраст ко времени матрикуляции: восемнадцать, семнадцать и шестнадцать лет. Последняя цифра взята из университетского регистра, и отсюда следует, что он родился в 1622 году. Датой получения им степени бакалавра является 18 февраля 1640 года, и начиная с этого времени я не нахожу никаких сведений о нём до того момента, когда д-р Мэйнуоринг, епископ из Сент-Дейвидса, посвятил его в духовный сан, после чего его родственник сэр Джордж Воган из Фоллерстоуна, что в Уилтшире, представил его на должность священника в церкви Св. Бригитты. И опять вызывает сомнение дата, которая обычно указывается, а именно 1640 год, поскольку она представляется слишком ранней. Во всяком случае, именно так он стал священником в своём родном приходе и пребывал в этой должности вплоть до 1649 года, когда был лишён её решением Парламентской комиссии на основании Закона о распространении Евангелия.

Воган, Т. - Обитель Света

Пер. с англ. Л.Б. Бабушкина, А.Е. Дунаев. — Самара: Арт-Лайт, 2018. — 488 с.: ил.

ISBN 978-5-9908873-1-2

Воган, Т. - Обитель Света – Содержание

Предисловие. Биографический очерк