Мирослав Вольф, Мэтью Кроасман, Райан МакЭнналли-Линц - Жизнь, достойная жизни

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МГНОВЕННЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР ПО ВЕРСИИ NEW YORK TIMES

Лучшие книги 2023 года по версии Financial Times - " Health & Wellness" Что делает нашу жизнь хорошей? Этот вопрос свойственен каждому человеку, его задают люди разных поколений, профессий и социальных слоев, и к нему обращаются все философские и религиозные школы. Поиск смысла, как утверждают преподаватели Йельского университета Мирослав Вольф, Мэтью Кроасман и Райан МакЭнналли-Линц, лежит в основе кризиса западной культуры, который, по их мнению, можно преодолеть, если искать в собственной жизни истину, заложенную в ее основе. В книге «Жизнь, достойная жизни», названной так в честь самого популярного курса для студентов, который читают ее авторы, Вольф, Кроасман и МакЭнналли-Линц намечают пути решения этого вопроса, предоставляя читателям отправные точки, дорожные карты и навыки размышления, чтобы понять, где их жизнь имеет смысл, а где необходимо что-то изменить. Опираясь на основные мировые религии, а также на впечатляюще правдивых и мужественных светских деятелей, книга «Жизнь, достойная жизни» является руководством по самому насущному вопросу жизни, который задает каждый из нас: «Как нам следует жить?

Отзывы

«Жизнь, достойная жизни» - это важное приглашение к созданию полноценной и целостной жизни, сосредоточенной на том, что для вас важнее всего."

-Мария Шрайвер

«Этот мгновенный бестселлер New York Times основан на популярном курсе Йельского университета, посвященном извечному вопросу о смысле жизни… Студенты называют эти занятия судьбоносными, и читатели, которые испытают на себе мудрость и новые перспективы этой книги, должны почувствовать то же самое.»

--NewYork Post

«Обязательное чтение для любого возраста».

-Booklist, starred review

"Книга "Жизнь, достойная жизни" - это необходимая дорожная карта для всех, кто когда-либо задавался вопросом о том, как жить хорошо. Это доступный краткий курс, необходимый нам всем для изучения больших вопросов, которые ведут к более счастливой и морально удовлетворенной жизни.»

-- Лори Сантос, профессор психологии Чандрика и Ранджан Тандон в Йельском университете и ведущая подкаста The Happiness Lab.

«Три великих ученых решают самый важный из вопросов! Эта книга стоит того, чтобы засучить рукава, помолиться и погрузиться в то, что может стать, возможно, самой важной работой в вашей жизни. Будь то самостоятельно или с небольшой группой, сделайте эту книгу приоритетной».

-Преподобный Майкл Б. Карри, председательствующий епископ Епископальной церкви, автор книг «Love is the Way» и «The Power of Love».

«Авторы предлагают осмысленные размышления и отправные точки, чтобы лучше понять, какие аспекты вашей жизни сделают ее хорошей.»

-- Reader's Digest, признана одной из "26 лучших вдохновляющих книг, которые непременно изменят вашу жизнь".

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С 2014 года мы втроем преподаем в Йельском колледже, входящем в состав университета, дисциплину под названием "Жизнь, достойная жизни". За прошедшие годы с нами преподавали более десятка коллег и сотни студентов. Мы собираем небольшие группы примерно из пятнадцати студентов за дискуссионными столами и посвящаем наше совместное время "Вопросу". На каждом занятии мы читаем тексты нескольких представителей основных религиозных и философских традиций, которые помогают нам сориентироваться в нашем разговоре. Мы проводили подобные беседы с группами взрослых людей среднего и старшего возраста, а также с группой мужчин, находящихся в заключении в федеральной тюрьме. В каждом случае мы рассматриваем "Жизнь, достойная жизни" как один долгий разговор между нынешними друзьями, которым помогают необычайно проницательные друзья из прошлого.

Именно этим мы и займемся на последующих страницах. По мере возможности мы будем приглашать к разговору людей со всего мира, которые на протяжении истории глубоко задумывались над этим Вопросом. Мы позволим им высказаться и посмотрим, чему они могут научить нас в отношении того, что и почему является наиболее важным.

Мы снова услышим о Будде, о других крупных представителях религиозных и философских традиций (Аврааме, Конфуции, Иисусе и т.д.), а также о менее известных людях, которые следовали одной из этих традиций, и даже о некоторых наших современниках. Воспринимайте эту книгу как групповую дискуссию, бросающую вызов правилам времени и пространства. За этим столом каким-то образом нам всем удалось сесть рядом с самыми умными людьми. Как мы говорим нашим студентам из Йельского коледжа, чем больше внимания вы будете уделять тому, что говорят ваши друзья за столом, тем больше пользы вы получите от этого опыта.

Прежде чем мы продолжим, давайте сделаем четыре небольших предупреждения. В противном случае дискуссионный стол может привести к довольно серьезным недоразумениям.

1. Значительную часть времени в этой книге мы будем описывать то, что думают другие люди. Когда мы это сделаем, то постараемся показать эти точки зрения настолько убедительными, насколько это возможно. Но это будут не наши взгляды. Не все, что мы здесь говорим, мы сами считаем верным. При чтении обращайте внимание на то, представляем ли мы свои собственные взгляды или описываем то, что думает кто-то другой. Это не только сократит количество недопониманий, но и поможет вам оценить динамику разговора между различными точками зрения, которому мы пытаемся способствовать.

При этом важно, чтобы вы знали, что мы не являемся какими-то беспристрастными гидами по "хорошей жизни". Никто не обращается к Вопросу из ниоткуда. У всех нас есть убеждения и багаж. Поэтому, как мы это делаем в самом начале нашего занятия, давайте вкратце расскажем вам о том, к чему мы пришли. Мы все трое - христиане. Точнее, мы - христианские богословы (это значит, что наша работа - размышлять о христианской вере), которые живут и работают в США. Мы старались (именно по христианским причинам) быть справедливыми ко всем голосам за столом. Мы старались не лукавить. Но было бы нечестно не рассказать вам, из чего мы исходим, и не позволить вам поступать с этой информацией по своему усмотрению.

2. Когда мы приглашаем людей за стол переговоров, мы не предполагаем, что они могут говорить от имени целых религий или философских школ. Невозможно в нескольких страницах подвести итог или свести воедино то, что зачастую является тысячелетней прекрасной традицией. Или даже в нескольких книгах. Мы не стремимся к тому, чтобы вы ушли с мыслью, что теперь вы понимаете конфуцианство, утилитаризм или иудаизм. Вместо этого мы надеемся, что вы поймете, что познакомились с некоторыми ключевыми вещами, которые говорили и делали те или иные представители этих традиций. И если один или несколько сидящих за столом друзей действительно заинтересовали вас, узнайте о них больше. (Мы говорим то же самое нашим студентам из Йельского коледжа в первый день занятий).

3. Не думайте, что все, кого мы собрали за столом, в основном согласны друг с другом по действительно важным вопросам. Это может быть заманчиво, особенно для тех из нас, кто беспокоится, что религиозные и идеологические разногласия определяют социальные, культурные и политические конфликты нашего времени. Казалось бы, универсальный единый стержень, с которым все согласны, может стать выходом. Но такого пути не существует. И здесь на помощь приходит метафора дискуссионного стола. Преподаватели гуманитарных наук не приходят в аудиторию, полагая, что все студенты уже думают одинаково. Или что они будут думать так же и в конце занятия, если на, то пошло. Устойчивые разногласия изначально включены в такой формат.

4. Также в формат дискуссии заложена идея, что кто-то из участников неизбежно будет делать последний комментарий в разговоре, однако, это вовсе не означает, что он решил вопрос. Это просто указывает на то, что занятие окончено. Так и с нашим воображаемым дискуссионным столом. Кто-то должен быть последним, но это не означает, что он дал лучший или окончательный ответ. Если мы заканчиваем главу одной точкой зрения, это не значит, что она правильная или даже та, которую мы считаем правильной.

Эта книга может разрушить вашу жизнь

Прежде всего архитектор

Альберт Шпеер (1905-1981) был интеллигентным молодым человеком и блестящим архитектором. Когда Гитлер предложил ему стать главным архитектором нацистской партии, ему было менее тридцати лет. Он посчитал, что от этого предложения невозможно отказаться. Он был, по его словам, "прежде всего архитектором". А Гитлер предложил ему возможность "проектировать здания, подобных которым не видели уже две тысячи лет". Нужно было быть «очень моральным стоиком, чтобы отказаться от этого предложения", - писал он много лет спустя. "Но я был совсем не таким".

Поэтому он согласился. А затем он участвовал (больше, чем в своих признаниях) в самых вопиющих преступлениях в истории. Он поддерживал военные действия Германии, используя рабский труд, способствуя Холокосту. И при этом он действительно проектировал впечатляющие здания.

В Альберте Шпеере есть определенное величие. Оно заключается в том, что он был "прежде всего архитектором". Эта исключительная преданность своему делу сделала его исключительно хорошим архитектором. Но в этом величии кроется и чудовищность его жизни, поскольку эта же исключительная преданность своему делу сделала его исключительно плохим человеком.

Можно преуспеть в своих самых высоких устремлениях и при этом потерпеть неудачу как человек.

Красота нашей человечности заключается в том, что мы способны задавать этот Вопрос и отвечать на него в своей жизни. Эта способность одновременно делает возможным как на доброту, так и на порочность нашей человечности, как на правду, так и на фальшь нашей жизни.

Возможно, очень немногие из нас когда-нибудь столкнутся с катастрофическим провалом, примером которого является Шпеер. Возможно, перед нами не встанет вопрос о том, а не будет ли достижение личных амбиций соучастием в преступлениях против человечества. И, возможно, мы избежим страшного утвердительного ответа «да» Шпеера. А может быть, мы не проявим свою человечность, просто не стремясь ни к чему особо значимому. Но каждому из нас так или иначе придется отвечать за то, как сложилась наша жизнь. Достаточно ли делать ставку на то, что если нам не удастся прожить жизнь, достойную нашей человечности, то эта неудача не будет такой громкой? А может быть, лучше принять этот Вопрос, посвятить себя тому, чтобы ответить на него настолько хорошо, насколько это возможно, и стремиться быть людьми, которые могли бы честно сказать, не как Шпеер "Я был прежде всего архитектором", а "Я был прежде всего человеком”.

Мирослав Вольф, Мэтью Кроасман, Райан МакЭнналли-Линц - Жизнь, достойная жизни: Руководство к тому, что имеет наибольшее значение

[текст переведен в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS с издания: Volf Miroslav, Croasmun Matthew, McAnnally-Linz Ryan. Title: Life worth living: a guide to what matters most / New York: The Open Field/Penguin Life, 2023.

Пер. с англ. для библиотеки богословского клуба ESXATOS – Валерий Дейбук]

Электронное издание, Алматы - Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2024. – 333 с.

ISBN: 978-0593489314

Мирослав Вольф, Мэтью Кроасман, Райан МакЭнналли-Линц - Жизнь, достойная жизни: Руководство к тому, что имеет наибольшее значение - Содержание

Введение: Эта книга может разрушить вашу жизнь

Часть первая: Дайвинг

1 Чего стоит желать?

2 С чего мы начинаем?

Часть вторая: Глубины

3 Перед кем мы подотчетны?

4 Как ощущается хорошая жизнь?

5 На что мы должны надеяться?

6 Как мы должны жить?

Часть третья: Основа

7 Тестирование рецептов

8 Действительно большая картина

Часть четвертая: Сталкиваясь с ограничениями

9 Когда мы (неизбежно) ошибаемся

10 Когда жизнь причиняет боль

11 ... и это уже не исправить

12 Когда все заканчивается

Часть пятая: Возвращение на поверхность

13 Оказывается, нам есть над чем работать

14 Перемены - это трудно

15 Заставляя его держаться

Эпилог: Что важнее всего