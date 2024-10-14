Когда давно вышедшая из печати книга переиздается без расширения и пересмотра, у читателя может возникнуть вопрос, является ли этот труд по-прежнему актуальным. Убежденности издателя и ответственного редактора в ее актуальности будет недостаточно, чтобы оправдать такое переиздание. Потребуются более объективные критерии.

На эту тему можно сказать, что существует весьма много вторичной литературы, посвященной юнгианской психологии. Еще больше ее окажется, если «отнести к литературе» не только книги, но и журналы. Тем не менее, изучение именно первичной литературы в этой области по-прежнему чрезвычайно полезно.

Несмотря на то что авторство данной работы не принадлежит самому Юнгу, работы Тони Вольф на эту тему все же могут считаться первичной литературой, поскольку она дольше всех была его коллегой, являлась самой основательной и добросовестной в его штате, а также первой (и последней!), кто систематически проработал научный материал на тему комплексной психологии с точки зрения ее философских основ. Кроме того, Тони Вольф работала над практическими выводами из предлагаемых Юнгом психологических подходов оригинальным и новаторским образом.

Поэтому, когда ответственный редактор впервые запланировал публикацию некоторых из ее работ, Юнг сразу попросил предоставить ему право написать к предисловие этому изданию, в котором он подробно остановился и на практической стороне деятельности Тони Вольф. Этот его акт посмертной оценки ее работы показывает, как важна была эта работа для него самого, непосредственного основателя комплексной психологии как научной дисциплины, и добавить к его словам нам нечего. Не видим мы оснований и для подборки сочинений автора, отличных от первоначального издания, поскольку ни одна из работ Вольф сегодня не утратила своей актуальности (это к вопросу, поставленному в первом абзаце). Ее подходы к пониманию женской психологии и ее тема «христианства, направленного внутрь» в настоящее время актуальны как никогда. То же самое касается и многих частей предисловия Юнга к ее работам, например, его высказываний на тему подростковоюношеской преступности.

Тони Вольф - Введение в основы комплексной психологии

М.: Касталия, 2024. - 272 с.

ISBN 978-5-521-24221-4

Тони Вольф - Введение в основы комплексной психологии – Содержание

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Предисловие