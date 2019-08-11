Жизнь замечательных людей

Книга посвящена выдающемуся русскому философу Николаю Александровичу Бердяеву (1874—1948).

Один из ярчайших представителей русского Серебряного века, философ с мировым именем, он до конца своих дней бился над разгадкой «вечных» вопросов человеческого бытия: о смысле жизни и смерти, о свободе и творчестве, об историческом предназначении России и существе «русской идеи». Его труды и поныне вызывают горячие споры: одни восхищаются ими, другие яростно критикуют, но равнодушным не остается никто. Автор книги рассказывает о непростом жизненном пути Бердяева, о людях, которые окружали его в России и эмиграции, о жизни Русского Зарубежья и, конечно, о его философских работах.

Ольга Волкогонова - Бердяев

Ольга Волкогонова. — М.: Молодая гвардия, 2010. — 390[10] с: ил.

(Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1257).

ISBN 978-5-235-03361-0

Ольга Волкогонова - Бердяев - Содержание

Часть первая. СТАНОВЛЕНИЕ Глава первая. Детство: «аристократический мир» Глава вторая. Студенчество: «революционный, марксистский мир» Глава третья. Ссылка: «мир освобожденной индивидуальности» .. Глава четвертая. «Новое религиозное сознание»: мир философских исканий

Часть вторая. «ЭПОХА ОБОГАЩЕНИЯ ДУШ» Глава пятая. Лидия Трушева — «друг жизни» Глава шестая. Петербургский Серебряный век Глава седьмая. Религиозный переворот Глава восьмая. Сборник «Вехи»: интеллигенты о русской интеллигенции

Часть третья. «ТВОРИ, НЕ ТО ПОГИБНЕШЬ!» Глава девятая. «Верующий вольнодумец» Глава десятая. Свобода и творчество Глава одиннадцатая. Война и судьба России Глава двенадцатая. Жизнь в Стране Советов

Часть четвертая. ИЗГНАНИЕ Глава тринадцатая. Трагедия изгнания Глава четырнадцатая. Русский Берлин: введение в «западную жизнь» Глава пятнадцатая. Париж: в столице Зарубежной России . . Глава шестнадцатая. Признание

Часть пятая. ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ Глава семнадцатая. Война Глава восемнадцатая. Тяжелое время Глава девятнадцатая. «Совпатриотический подъем»: последнее разочарование

Примечания

Основные даты жизни и творчества Н. А. Бердяева

Ольга Волкогонова - Бердяев - От автора Существует еще один аспект его популярности. Бердяев выразил в своих порой противоречивых и страстных работах дух времени, в котором ему довелось жить. Его духовная эволюция характерна для русского интеллигента-интеллектуала рубежа веков; в его творчестве нашли отзвук наиболее заметные и яркие идеи того удивительно богатого на таланты времени; он стал точкой пересечения различных художественных, философских, политических влияний Серебряного века русской культуры и периода послеоктябрьской эмиграции. «Одиночка» Бердяев в каком-то смысле типичен, причем он оставил свой след и в марксистских кружках, и на «башне» Вячеслава Иванова, и в эмигрантских изданиях и организациях. Без фигуры Николая Александровича просто невозможно представить панораму той

эпохи, когда «плавились миры». Вы будете натыкаться на упоминания о Бердяеве, на его письма, его характеристики, поступки всюду: станете ли интересоваться жизнью Марины Цветаевой или судьбой Зинаиды Гиппиус, захотите ли узнать о Льве Шестове или Сергее Булгакове, заинтересует ли вас Ромен Роллан или Жак Маритен. Я благодарна Николаю Александровичу: он дал мне возможность при написании книги окунуться в атмосферу той эпохи, ощутить себя среди удивительных людей того времени. Ремизовские шаржи и вечера Гафиза, парижский салон Мережковских и религиозно-философские общества, лавка писателей и героическое служение матери Марии Скобцовой, — читать и думать об этом времени было настоящим счастьем. В книжке я постаралась познакомить читателей с людьми, которые окружали Бердяева, — думаю, настоящий портрет должен быть «групповым», потому что без этого нельзя понять пристрастия, склонности, настроения человека, да и круг общения говорит о личности гораздо больше, чем аттестаты и дипломы.