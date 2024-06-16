Волкославский – О Библии и Евангелии

Цель данного очерка — в сжатой форме дать общее представление о Библии. Надеемся, что он поможет читателям ознакомиться с учением и наиболее яркими историческими событиями этой книги.

Знаете ли вы, что Библия — одна из самых древних книг на Земле? Она же сегодня — и самая распространенная книга. Библия переведена более чем на тысячу языков, тиражируется миллионами экземпляров (по данным ООН на 1978 г.).

Что же сделало эту книгу столь известной? Почему время не стерло ее с лица земли? Ведь книги Ветхого Завета, начиная с книги Бытия, написаны за три с половиной тысячи лет до наших дней, а последняя ее часть — Новый Завет — две тысячи лет тому назад.

Сколько раз ее пытались уничтожить! Сколько восставало критиков, направляющих свои усилия против этой книги! Но она продолжает жить, и интерес к ней все возрастает.

Библия состоит из 66 частей (книг), которые писались на протяжении пятнадцати веков почти сорока авторами, жившими в разное время. Они имели различный уровень образования и занимали различное общественное положение. Однако поражает единое для всех книг Священного Писания цельное и непротиворечивое понимание природы и характера Бога. Люди, писавшие библейские книги, были вдохновляемы Богом, и потому Библия есть откровение Божие. Несомненно, что Автором этой Книги является Сам Бог, а пророки лишь излагали высокие истины Божии обычным человеческим языком. Таким образом, Библия — это откровение Божией, явленное человечеству через избранных Им на это служение людей. Она написана простым языком, но тем не менее содержит в себе глубочайшие истины, жизненно важные для людей во все времена.

В этой книге мы находим краткое повествование о сотворении мира и человека, о возникновении зла и борьбе между добром и злом на Земле. Она рассказывает нам о Спасителе Иисусе Христе и о будущем человечества.

Эти сведения переданы в форме, доступной для всех поколений людей. Язык книги понятен читателю, но есть ряд символов и образов, смысл которых можно постичь только при глубоком исследовании.

Библия — это Божественный путеводитель, данный людям для того, чтобы они уразумели смысл своего существования и познали Самого Творца жизни. Ее слова обращены непосредственно к каждому человеку, живущему в этом мире, как голос любящего Бога. Понять эту святую книгу сможет всякий, читающий ее с благоговением и заинтересованностью, но для человека легкомысленного или самоуверенного ее великие истины останутся сокрытыми.

Сердце, ищущее мира, радости и надежды, находит их в Боге. В Боге оно найдет все, в чем действительно нуждается.

Р. Н. Волкославский – О Библии и Евангелии

Калининград: Калининградское книжное издательство, 1990. – 96 с.: ил. ISBN 5—85500—210—1

ISBN 5—85500—210—1

Р. Н. Волкославский – О Библии и Евангелии – Содержание