Иаков Ворагинский - Золотая легенда - Апостолы
«Золотая легенда» — книга необычная, даже несмотря на то, что ее появление на свет было вполне естественным и совершенно ординарным событием.
Перед автором стояла достаточно скромная задача — помочь собратьям-монахам в их нелегкой повседневной деятельности.
Но вот уже более семи веков книга эта живет и не перестает вызывать интерес у людей всех возрастов и национальностей. По всей видимости, в ней заложено некое особое знание, продолжающее волновать и быть нужным даже при смене эпох и мировоззрений.
Иаков Ворагинский - Золотая легенда - Апостолы
Иаков Ворагинский ; [пер. с англ., вступ. ст., примеч. В. Рохмистрова]
СПб.; М.: ООО «Издательство «Пальмира» ; АО «БММ», 2016. — 287 с.
Серия «Ключи от тайн»
ISBN 978-5-88353-691-4
Иаков Ворагинский - Золотая легенда - Апостолы - Содержание
Владимир Рохмистров. Еще волнуются живые голоса
- РОЖДЕСТВО СВЯТОГО ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ
- РОЖДЕСТВО ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА ВО ПЛОТИ
- РОЖДЕСТВО ДЕВЫ МАРИИ
- СВЯТАЯ МАРИЯ МАГДАЛИНА
- СВЯТАЯ МАРФА
- СВЯТОЙ АПОСТОЛ ПЕТР
- СВЯТОЙ АПОСТОЛ ИАКОВ ВЕЛИКИЙ
- СВЯТОЙ АПОСТОЛ И ЕВАНГЕЛИСТ ИОАНН
- АПОСТОЛ ИОАНН ПЕРЕД ЛАТИНСКИМИ ВОРОТАМИ
- СВЯТОЙ АПОСТОЛ АНДРЕЙ
- СВЯТОЙ АПОСТОЛ ФИЛИПП
- СВЯТОЙ АПОСТОЛ ФОМА
- СВЯТОЙ АПОСТОЛ ВАРФОЛОМЕЙ
- СВЯТОЙ АПОСТОЛ МАТФЕЙ
- СВЯТОЙ АПОСТОЛ ИАКОВ МЛАДШИЙ
- СВЯТЫЕ АПОСТОЛЫ СИМОН И ИУДА
- СВЯТОЙ АПОСТОЛ МАГФИЙ
- СВЯТОЙ АПОСТОЛ И ЕВАНГЕЛИСТ МАРК
- СВЯТОЙ АПОСТОЛ И ЕВАНГЕЛИСТ ЛУКА
- СВЯТОЙ АПОСТОЛ ПАВЕЛ
- СВЯТОЙ АПОСТОЛ ВАРНАВА
- УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ
- СВЯТОЙ СТЕФАН ПЕРВОМУЧЕНИК
Иаков Ворагинский - Золотая легенда - Апостолы - Еще волнуются живые голоса
Автор этой книги Иаков Ворагинский,[1] монах-доминиканец, родился около 1230 года в местечке Вораццо на берегу Генуэзского залива. В четырнадцать лет он был принят в орден святого Доминика, где получил соответствующее образование, в 1267-м стал провинциальным приором Ломбардии,[2] а в 1292-м, прославившись как проповедник и богослов, был избран архиепископом Генуи. Среди трудов этого доминиканца — проповеди на евангельские чтения и на дни памяти святых, хроника Генуи и наиболее прославившая его имя «Золотая легенда» («Legenda Аигеа»). Эта книга известна также как «История Ломбардии», поскольку в ней освещаются некоторые события из истории лангобардов. Умер Иаков Ворагинский в 1298 году, в ночь с 13 на 14 июля, а в 1816 году был причислен Католической Церковью к лику святых. Надо полагать, что немалую роль сыграла в этом и созданная им «Золотая легенда».
Первоначальное название книги было «Legenda Sancto-rum» — «Легенда о святых». Задуманная как книга для священнослужителей, она представляла собой душеполезное чтение, которое должно было стать дополнением к повседневным проповедям. В ней последовательно, в соответствии с церковным календарем, излагалась история церковных праздников и приводились жития святых. Иаков намеревался всего лишь помочь священникам и проповедникам в их просветительском труде. Впоследствии миряне высоко оценили этот труд, переменив название книги на более им близкое — «Золотая легенда».
В работе над своей книгой Иаков Ворагинский прежде всего опирался на труды старших современников и собратьев по ордену — «Зерцало историческое» Винсента де Бове и «Краткое изложение деяний и чудес святых» Жана де Мейи, созданные в конце 1220-х годов, а также на книгу Бартоломео Трентского «Слово о деяниях святых», написанную в середине 1240-х. Иаков свободно использовал эти распространенные в то время труды, однако до нас они дошли лишь в десятках манускриптов, в то время как его творение известно более чем в тысяче рукописей. Странствующие монахи охотно использовали в повседневной проповеднической деятельности именно его тексты.
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