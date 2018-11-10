«Золотая легенда» — книга необычная, даже несмотря на то, что ее появление на свет было вполне естественным и совершенно ординарным событием.

Перед автором стояла достаточно скромная задача — помочь собратьям-монахам в их нелегкой повседневной деятельности.

Но вот уже более семи веков книга эта живет и не перестает вызывать интерес у людей всех возрастов и национальностей. По всей видимости, в ней заложено некое особое знание, продолжающее волновать и быть нужным даже при смене эпох и мировоззрений.