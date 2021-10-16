Воробьева - Полонский - Иудея и Самария - Историческая родина еврейского народа
Иудея (надел колена Иеhуды) и Самария (надел колен сыновей Иосифа) – это историческая область Страны Израиля, которая в древности была центром еврейской государственности. Здесь жили Авраам, Ицхак и Яаков, здесь происходили основные события эпохи Судей, здесь был центр государств Шаула, Давида и Соломона, здесь после раскола, последовавшего за смертью Соломона, функционировали Южное (в Иудее) и Северное (в Самарии) царства. Основные библейские исторические драмы происходили именно в пределах этих земель. Если мы возьмем список упомянутых в Танахе географических названий, то увидим, что около 90% из них сосредоточено в Иудее и Самарии. Таким образом, именно Иудея и Самария – а не просто «Израиль» – это историческая родина еврейского народа.
Именно в этом месте сформировались еврейский монотеизм и библейские тексты, ставшие основой западной цивилизации – и, таким образом, Иудея и Самария обладают уникальным историко-духовным статусом. Эта земля уникальна не только в духовно - историческом, но и в политическом плане. Все территории на Земле принадлежат каким-то государствам и обладают соответствующим государственным суверенитетом, иногда на суверенитет над одной и той же территорией претендуют даже два государства. Существует лишь два исключения из этого правила: Антарктида, которая в соответствии с международной конвенцией признана не принадлежащей ни одному государству, и Иудея и Самария. Других исключений нет.
Сегодня юридически территория Иудеи и Самарии не является принадлежностью ни одного государства. Османской империи (которая властвовала здесь с 1517 до 1917 г.) давно нет, действие Британского мандата (1919-1948 г.) прекратилось. В 1948 г., во время Войны за независимость, Иудея и Самария оказались под властью Иордании, которая их аннексировала. Иорданская власть над этими землями продолжалась 19 лет, и именно ссылаясь на это левые политики и журналисты до сих пор называют Иудею и Самарию, возвращенные под израильский контроль в 1967 году, «оккупированными территориями» (в смысле «оккупированными Израилем»).
В 1967 г. в ходе Шестидневной войны Армия Обороны Израиля освободила эту часть Страны. Однако Израиль как государство оказалось в тот момент не готовым к освоению Иудеи и Самарии, – ведь это означало бы переход от концепции «государства-убежища», доминировавшей на начальном этапе развития сионизма (и популярной до сих пор) к концепции «возрождения библейского государства», т.е. фактически к изменению национально-государственной идеи. В результате Иудея и Самария не были аннексированы Израилем, и остались в качестве «контролируемых территорий».Иордания позже от этой территории отказалась.
Палестинская Автономия не является государством и не обладает правами суверенитета. Израиль контролирует территорию Иудеи и Самарии, но пока что не объявляет ее своей. И поэтому пока что эта земля, столь духовно и исторически важная для всей истории и развития цивилизации, юридически «не принадлежит никому». А это означает, что еврейское будущее Иудеи и Самарии (и вообще Государства Израиль) зависит от того, насколько мы сможем освоить эти земли. Это одна из критических точек нашего влияния на будущее: если будем активно обживать эту землю, селиться на ней, путешествовать по ней и изучать ее, то она станет и юридически нашей, будет интегральной частью Израиля. Поэтому ваша поездка по Иудее и Самарии – это не только исполнение библейской заповеди «Встань, пройди по земле этой» (Быт., 13:17), данной Аврааму, – но и активное действие для того, чтобы эта землябыла освоена еврейским народом.
Воробьева - Магрилов - Полонский - Иудея и Самария - Историческая родина еврейского народа - Путеводитель по Израилю
Guide21 – Tourism Marketing, 2014г. - 311с.
ISBN 978-965-7392-60-7
Воробьева - Магрилов, Полонский - Иудея и Самария - Историческая родина еврейского народа - Путеводитель по Израилю - Содержание
Введение
- Маршрут 1. Южная Иудея
- Маршрут 2. Хеврон
- Маршрут 3. Северная Иудея
- Маршрут 4. Иудейская пустыня
- Маршрут 5. Древний Иерусалим
- Маршрут 6. Еврейские древности Восточного
- Маршрут 7. Дорога на Иерихон
- Маршрут 8. Иерихон и его окрестности
- Маршрут 9. Долина Иордана
- Маршрут 10. Южная Самария и район колена
- Маршрут 11. Округ Биньямин – cтрана героев Танаха
- Маршрут 12. Восточная Самария
- Маршрут 13. Западная Самария
- Маршрут 14. Центральная Самария – страна потомков Йосефа
- Маршрут 15. Из Натании в Кфар-Сабу через царство самаритян
Заключение
Большое спасибо!