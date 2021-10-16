Воробьева - Полонский - Иудея и Самария - Историческая родина еврейского народа

Иудея (надел колена Иеhуды) и Самария (надел колен сыновей Иосифа) – это историческая область Страны Израиля, которая в древности была центром еврейской государственности. Здесь жили Авраам, Ицхак и Яаков, здесь происходили основные события эпохи Судей, здесь был центр государств Шаула, Давида и Соломона, здесь после раскола, последовавшего за смертью Соломона, функционировали Южное (в Иудее) и Северное (в Самарии) царства. Основные библейские исторические драмы происходили именно в пределах этих земель. Если мы возьмем список упомянутых в Танахе географических названий, то увидим, что около 90% из них сосредоточено в Иудее и Самарии. Таким образом, именно Иудея и Самария – а не просто «Израиль» – это историческая родина еврейского народа.

Именно в этом месте сформировались еврейский монотеизм и библейские тексты, ставшие основой западной цивилизации – и, таким образом, Иудея и Самария обладают уникальным историко-духовным статусом. Эта земля уникальна не только в духовно - историческом, но и в политическом плане. Все территории на Земле принадлежат каким-то государствам и обладают соответствующим государственным суверенитетом, иногда на суверенитет над одной и той же территорией претендуют даже два государства. Существует лишь два исключения из этого правила: Антарктида, которая в соответствии с международной конвенцией признана не принадлежащей ни одному государству, и Иудея и Самария. Других исключений нет.