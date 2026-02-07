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Ворожцов - Благодать наказания

Ворожцов - Благодать наказания
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Почему любящий Бог допускает удары судьбы? Владимир Ворожцов приглашает читателя пересмотреть само понятие «наказание». В этой книге оно предстает не как приговор, а как спасательный круг. Автор доказывает: когда Бог «бьет», Он на самом деле останавливает нас на краю пропасти.

Эта работа поможет вам увидеть в своих жизненных поражениях и трудностях скрытую Божью милость. Книга учит правильно принимать дисциплину от Господа, находить в ней утешение и использовать её как инструмент для глубочайшей трансформации характера. Узнайте, почему «наказанный» Богом на самом деле является Его любимым ребенком.

Владимир Ворожцов – Благодать наказания – Божьи цели в наказании грешника

Краснодар: «Флер-1», 2019. - 112 с.

Владимир Ворожцов – Благодать наказания – Содержание

Благодать наказания

  • ВВЕДЕНИЕ

    • 1. ПЕРВОЗДАННАЯ ГАРМОНИЯ И ГРЕХОПАДЕНИЕ

    • 2. ОТНЯТЫЕ БЛАГА

    • 3. БЛАГОДАТЬ, ПРОЯВЛЕННАЯ В НАКАЗАНИИ

    • 4. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОТВЕТ НА БЛАГОДАТЬ НАКАЗАНИЯ

    • 5. БОЖИЙ ОТВЕТ НА ОТВЕРЖЕНИЕ БЛАГОДАТИ НАКАЗАНИЯ

  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ

  • БИБЛИОГРАФИЯ

По ту сторону смирения – Для чего смирился Христос?

  • ВВЕДЕНИЕ

  • 1. БОГОЦЕНТРИЧНОСТЬ ВО ВСЕЛЕННОЙ

    • Введение. Упорядоченное движение «планет»

    • 1.1 Божий замысел о творении

    • 1.2 Взаимоотношения творения и Творца

    • 1.3 Взаимоотношения творений между собой

    • 1.4 Мир личности человека

    • Заключение. Нить, пронизывающая Вселенную

  • 2. ЗЛО ВО ВСЕЛЕННОЙ

    • Введение. Перекос во Вселенной

    • 2.1 Профанация Божественного замысла о Вселенной и человеке

    • 2.2 Сущностные перемены в тварном мире после грехопадения человека

    • 2.3 Осквернение отношений в тварном мире

    • 2.4 Перемены в личностной природе человека

    • Заключение. Новое качество жизни в человекоцентричном мире

  • 3. ЯВЛЕНИЕ СМИРЕННОГО БОГА

    • Введение. Метафизика смирения

    • 3. 1 Воплощение Христово, как акт смирения

    • 3.2 Высота смирения

    • 3.3 Сердцевина смирения

    • Заключение. Воплощенный принцип гармонии

  • 4. НА ПУТИ К ВОССТАНОВЛ ЕНИЮ УТРАЧЕННОЙ ГАРМОНИИ

    • Введение. Пути Божественной реставрации падшего мира

    • 4. 1 Восстановление отношений с Богом: вера, покаяние, духовная нищета

    • 4.2 Реставрация мира человеческой личности

    • 4.3 Восстановление отношений между людьми

    • 4.4 Завершенность восстановления

    • Заключение. Восстановленная богоцентричность

  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ: СМИРЕНИЕ В ЖИЗНИ ХРИСТИАНИНА

  • СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Views 304
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Added 07.02.2026
Author brat lexmak
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Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 months ago
Благодарю.

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