Ворожцов - Благодать наказания
Почему любящий Бог допускает удары судьбы? Владимир Ворожцов приглашает читателя пересмотреть само понятие «наказание». В этой книге оно предстает не как приговор, а как спасательный круг. Автор доказывает: когда Бог «бьет», Он на самом деле останавливает нас на краю пропасти.
Эта работа поможет вам увидеть в своих жизненных поражениях и трудностях скрытую Божью милость. Книга учит правильно принимать дисциплину от Господа, находить в ней утешение и использовать её как инструмент для глубочайшей трансформации характера. Узнайте, почему «наказанный» Богом на самом деле является Его любимым ребенком.
Владимир Ворожцов – Благодать наказания – Божьи цели в наказании грешника
Краснодар: «Флер-1», 2019. - 112 с.
Владимир Ворожцов – Благодать наказания – Содержание
Благодать наказания
ВВЕДЕНИЕ
1. ПЕРВОЗДАННАЯ ГАРМОНИЯ И ГРЕХОПАДЕНИЕ
2. ОТНЯТЫЕ БЛАГА
3. БЛАГОДАТЬ, ПРОЯВЛЕННАЯ В НАКАЗАНИИ
4. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОТВЕТ НА БЛАГОДАТЬ НАКАЗАНИЯ
5. БОЖИЙ ОТВЕТ НА ОТВЕРЖЕНИЕ БЛАГОДАТИ НАКАЗАНИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ
По ту сторону смирения – Для чего смирился Христос?
ВВЕДЕНИЕ
1. БОГОЦЕНТРИЧНОСТЬ ВО ВСЕЛЕННОЙ
Введение. Упорядоченное движение «планет»
1.1 Божий замысел о творении
1.2 Взаимоотношения творения и Творца
1.3 Взаимоотношения творений между собой
1.4 Мир личности человека
Заключение. Нить, пронизывающая Вселенную
2. ЗЛО ВО ВСЕЛЕННОЙ
Введение. Перекос во Вселенной
2.1 Профанация Божественного замысла о Вселенной и человеке
2.2 Сущностные перемены в тварном мире после грехопадения человека
2.3 Осквернение отношений в тварном мире
2.4 Перемены в личностной природе человека
Заключение. Новое качество жизни в человекоцентричном мире
3. ЯВЛЕНИЕ СМИРЕННОГО БОГА
Введение. Метафизика смирения
3. 1 Воплощение Христово, как акт смирения
3.2 Высота смирения
3.3 Сердцевина смирения
Заключение. Воплощенный принцип гармонии
4. НА ПУТИ К ВОССТАНОВЛ ЕНИЮ УТРАЧЕННОЙ ГАРМОНИИ
Введение. Пути Божественной реставрации падшего мира
4. 1 Восстановление отношений с Богом: вера, покаяние, духовная нищета
4.2 Реставрация мира человеческой личности
4.3 Восстановление отношений между людьми
4.4 Завершенность восстановления
Заключение. Восстановленная богоцентричность
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: СМИРЕНИЕ В ЖИЗНИ ХРИСТИАНИНА
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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