Почему любящий Бог допускает удары судьбы? Владимир Ворожцов приглашает читателя пересмотреть само понятие «наказание». В этой книге оно предстает не как приговор, а как спасательный круг. Автор доказывает: когда Бог «бьет», Он на самом деле останавливает нас на краю пропасти.

Эта работа поможет вам увидеть в своих жизненных поражениях и трудностях скрытую Божью милость. Книга учит правильно принимать дисциплину от Господа, находить в ней утешение и использовать её как инструмент для глубочайшей трансформации характера. Узнайте, почему «наказанный» Богом на самом деле является Его любимым ребенком.

Владимир Ворожцов – Благодать наказания – Божьи цели в наказании грешника

Краснодар: «Флер-1», 2019. - 112 с.

Владимир Ворожцов – Благодать наказания – Содержание

Благодать наказания

ВВЕДЕНИЕ 1. ПЕРВОЗДАННАЯ ГАРМОНИЯ И ГРЕХОПАДЕНИЕ 2. ОТНЯТЫЕ БЛАГА 3. БЛАГОДАТЬ, ПРОЯВЛЕННАЯ В НАКАЗАНИИ 4. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОТВЕТ НА БЛАГОДАТЬ НАКАЗАНИЯ 5. БОЖИЙ ОТВЕТ НА ОТВЕРЖЕНИЕ БЛАГОДАТИ НАКАЗАНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ

По ту сторону смирения – Для чего смирился Христос?