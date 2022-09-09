Осторожно: сатанизм! Только для изучающих с апологетическими целями!

Сказать, что доктор Кристофер С. Хайатт никогда не станет привлекательным для масс — это сказать очень мало. Так или иначе, массы ненавидят его en masse. И ненавидят за дело. Его радикальный подход к трансформации себя не покрыт сахарной глазурью и не обёрнут в подарочную упаковку. Доктор Хайатт куда больше обнажает любое лицемерие, заставляет читателей встретиться «с собой, какими вы являетесь — не такими, какими хотели бы быть». По этой причине доктор Хайатт — не для боящегося правды большинства, и для него самого это было прекрасно, ибо он в любом случае не интересовался данной демографической группой.

Во вступлении к «Библии Психопата» доктор Хайатт писал о том, как много редакторов (которых он называл «наёмными карандашами») отказывалось работать над книгой. Очевидно, название книги не было ошибочным; идеи, содержавшиеся в книге (книгах), экстремальны настолько, что редакторы, зарабатывающие на жизнь правкой книг, отказывались от денег, чтобы не редактировать эту. И на то были причины! Его труд рисует слишком реалистичный для многих портрет человечества, как в микрокосме отдельного индивида, так и в макрокосме общества. Но что если доктор Хайатт прав? Что если общество, в котором мы живём, действительно сошло со страниц Гоббса? Так или иначе, наверное, лучше всего будет вооружиться.

В мире доктора Хайатта мы формулируем образ себя и мира вокруг нас согласно накопившейся лжи, также известной как «традиции», которой нас учат с детства. И в результате каждый начинает верить в вымышленное «Я», основанное исключительно на том, как лжецы в нашей жизни изрыгают свою ложь на нас. «Мы все покалечены нашими традициями и умозаключениями,» — так говорил доктор Хайатт. Но всё же он, героически, и к счастью для многих из нас, предлагает и выход из всего этого.

Восстание Люцифера

М. : Касталия, 2016. - 273 с.

Восстание Люцифера - Содержание

НЕКРОЛОГ АЛАНУ Р. МИЛЛЕРУ (ТАКЖЕ ИЗВЕСТНОМУ, КАК КРИСТОФЕР С. ХАЙАТТ). Los Angeles Times, 10 февраля 2008 года

ПРЕДИСЛОВИЕ. Шелли Мармор

ПРОЛОГ. Лон Майло Дюкетт

ВВЕДЕНИЕ. КАК МАРКИЗ ДЕ САД СПАС МНЕ ЖИЗНЬ. С. Джейсон Блэк

ДОБРОДЕТЕЛЬ ЛИЧНОСТНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ. Доктор Джек С. Уиллис

ДВАДЦАТЬ ДВЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕДОБРОВОЛЬНОЙ СМЕРТИ. Тимоти Лири и Эрик Галликсен

ТАБУ И ТРАНСФОРМАЦИЯ В ТРУДАХ АЛИСТЕРА КРОУЛИ. Ричард Качинский, кандидат наук

THEURGIA LIBERATIO: МАГИЯ КАК БОЖЕСТВЕННОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ. Чик и Сандра Табата Цицеро

КОМАНДА «ПСИХОПАТ». Питер Конте

ВЫРЫВАЯ ЗУБЫ СВОБОДЕ. Джеймс Вассерман

НЕСТИ СВЕТ (В ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА). Уэйн Саалман

ДУМАТЬ ЗА СЕБЯ. Николь Лалиберт

ЕЩЁ ОДНА ИСТОРИЯ НА НОЧЬ. Уильям С. Хайатт

ВЫЙТИ ИЗ ТРАНСА. Стивен Хеллер

ЭКСТАЗ. Доктор Исраэль Регарди

КАК ПРОГРАМЫ МОЗГА УПРАВЛЯЮТ ЕГО «ЖЕЛЕЗОМ». Роберт Антон Уилсон

БОЕВЫЕ ИСКУССТВА: ПУТЬ ЕДИНЕНИЯ. Дэниел Пинеда

ВОЗВРАЩЁННЫЙ РАЙ. Питер Конте

ЦЕНА СВОБОДЫ. Джеймс Вассерман

ДА БУДЕТ ДЬЯВОЛ МОИМ БОГОМ. Лон Майло Дюкетт

ТЕЛЕМА: ПУТЬ СИЛЬНЫХ! Дэвид Херубим

АНАФЕМА ZOS:ПРОПОВЕДЬ К ЛИЦЕМЕРАМ. Остин Осман Спэр

АПОКАЛИПСИС НИКОГДА? ОПРОВЕРЖЕНИЕ КОНЦА СВЕТА. Роберт Брэзил

БОГИНИ, АВТОМАТЫ И ХАРАКТЕР. Джеймс Вассерман

АНГЕЛЫ, ДЬЯВОЛЫ И ДУХОВНЫЕ БУНТАРИ. Уэйн Саалман