Война рыцарей - Алхимические поэмы

Оба текста представляют собой классический источник европейской алхимии и служат прекрасным дополнением и продолжением друг друга - их объединяет общность и формы, и содержания. Жанр диалога был избран адептами не случайно - эти поистине скромные мастера предоставляли возможность говорить самим веществам, которые так или иначе участвуют в Алхимической Работе, а сами, умолкнув, присоединялись к читателю - и вместе ним наблюдали за преображениями материи по ходу осуществления Магистерия. Для непосвященного человека - это уникальная возможность безнаказанно взглянуrь на Великое Делание изнугри, проникнуrь в самую суть процессов, происходящих в реторте алхимика.

Превый текст мало известен любителям Герметического Искусства, но о нем в предисловии прекрасно рассказывает сам автор - священник и философ Йоганн Штернгальс из Бамберга. Можно лишь отметить - между двумя немецкими изданиями этой книги прошло почти столетие, что явно говорит в пользу этой работы.

Сохранилось таюке несколько рукописных переводов на латынь и французский; следовательно, многие проявляли к ней интерес. В XVIII веке эту работу изучал Сигизмунд Бакстром, розенкрейцер и алхимик, известный своими комментариями и переводами многих герметических текстов. Он частично перевел эту работу на английский и дал толкование некоторых сцен из нее с химической точки зрения.

Текст "Войны рыцарей" содержит множество притч, аллегорий и сравнений, их приводят сами вещества - Железо и Золото, чтобы лучше раскрыть свою природу и природу своего противника. Из второго текста читатель сможет не двузначно уяснить, о каких веществах идет речь - обычных или философских. Штернгальс умело соединяет христианскую и герметическую традиции в единое целое, дополняя алхимическое повествование теологическими объяснениями и приводя цитаты из Священного Писания. Он ясно показывает связь, вполне осязаемо существующую между Божественным Творением, Природой и материей, которую использует алхимик.

Второй текст изначально был написан анонимным немецким Мастером, о котором ровным счетом ничего не известно, а в рукописных копиях он был распространен и в латинском варианте. Мы подаем этот текст в французской редакции, его перевод сделал Александр Туассан Лиможон де Сен Дидье - одна из значительных фигур в алхимии XVII века, наряду с д 'Эспанье и Иринием Филалетом. Переводу Адепта можно доверять без всяких сомнений; в предисловии он пишет, что вынужден был сделать собственный перевод, чтобы исправить многочисленные грубые ошибки в существующих версиях.

Лиможон считал, что этот текст "...несомненно заслуживает похвалы как мудрецов, так и тех, кто имеет хотя бы малые познания в области Герметической Философии. Он написан простым и взвешенным стилем, что является одним из свидетельств истины. Но, несмотря на свою ясность, рассуждения и доказательства, приводимые в нем, чрезвычайно глубоки, каждое слово в этом тексте вмещает в себе целое изречение, и к нему можно привести обширный комментарий".

Война рыцарей - Алхимические поэмы

Пер. с нем. и фр. - К: "Автограф'', 2008. - 272 с.

Серия "А terra ad solem"

ISBN 966-8349-07-5

Война рыцарей - Алхимические поэмы - Содержание

От переводчика

Предисловие

Доброжелательное предуведомлениеиздателя почтенному читателю

ГЛАВА I. Как Солнце жаловался на Марс созидающему богу Меркурию, требуя отвергнуть его

ГЛАВА II. Как Солнце и Марс послушно явились к судье Меркурию в назначенный день, и Солнце стал тяжко обвинять, оскорблять и умалять Марс

ГЛАВА III. В которой судья Меркурий, дабы достичь мирового соглашения между Железом и Золотом, настоял, чтобы Железо не оставался без ответаmи тоже был выслушан

ГЛАВА IV. В которой Железо опровергает хвастовство и бахвальство Золота, а также выслушивает его ответ

ГЛАВА V. в которой судья Меркурий совещался с присяжными и заседателями - можно ли найrn терпимое и безобидное для обеих сторон решение этого спора

Загадки о Тинктуре

Высочайшее разъяснение о Солнце и Луне

Древняя война рыцарей или Беседа камня Философов с Золотом и Меркурием