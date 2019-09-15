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Всенощное бдение. Великая вечерня

Всенощное бдение. Великая вечерня. Неизменяемые песнопения
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Educational, Liturgical Books, Sheet Music Church Singing
Сборник «Всенощное бдение. Великая вечерня. Неизменяемые песнопения» составлен старшими преподавателями Минского духовного училища Романюк ГЛ. и Колядой А.Г. В его структуре — нотный материал для исполнения песнопений на Всенощном бдении малым смешанным составом хора. Кроме того, сборник предназначен для использования на занятиях по церковному обиходу неизменяемых песнопений в Минском духовном училище. Материал изложен в систематическом порядке, согласно уставу богослужения. Преимущественно, это песнопения церковного обихода, а также гармонизации старинных церковных напевов.
Книга будет полезна регентам и певчим церковных хоров для формирования репертуара богослужения Всенощного бдения. Партитуры представлены в традиционном четырехголосном, трехголосном и двухголосном изложении. Предпочтение отдается тесному, терцовому, расположению мелодических голосов, что является наиболее востребованным на малых приходах. Тексты песнопений изложены в русской транслитерации.

Всенощное бдение. Великая вечерня. Неизменяемые песнопения

Составители: Романюк Г.Л., Коляда А.Г.
Минское Духовное Училище 2019. 95 стр.
певческий обиход для малого смешанного хора

Всенощное бдение. Великая вечерня. Неизменяемые песнопения - Содержание

  • Приидите, поклонимся
  • Предначинательны й псалом
  • Великая ектения
  • Блажен муж
  • Малая ектения
  • Свете тихий
  • Прокимны дневные
  • Сугубая ектения
  • Просительная ектения
  • Ектения на литии
  • Ныне отпущаеши
  • Богородице Дево радуйся
  • Буди Имя Господне
  • Псалом 33-й
  • Малое славословие

Всенощное бдение. Великая вечерня. Неизменяемые песнопения - Краткий устав-схема Великой вечерни, входящей в состав Всенощного бдения

Диакон: Востаните.
Диакон или Хор: Господи, благослови.
Священник: Слава Святей...
Духовенство в алтаре: Приидите, поклонимся...
Хор: Благослови, душе моя, Господа... (псалом 103-й).
Диакон /Хор: Ектения великая.
Хор: 1-й антифон 1-й кафизмы: «Блажен муж»
Диакон /Хор: Ектения малая.
Хор / Чтецы: Господи, воззвах и стихиры на Господи, воззвах.
Диакон: Премудрость. Прости.
Вход с кадилом.
Хор: Свете Тихий.
Диакон /Хор: Прокимен.
Диакон / Чтец: Паримии (если есть).
Диакон /Хор: Ектения сугубая.
Хор: Сподоби, Господи...
Диакон /Хор: Ектения просительная.
Диакон /Хор / Священник: Стихиры на литии и лития (совершается не везде).
Хор: Стихиры на стиховне.
Хор: Ныне отпущаеши...
Чтец: Трисвятое по Отче наш...
Священник: Яко Твое есть Царство...
Хор: Аминь. Тропари.
Благословение хлебов (если была лития).
Хор: Буди Имя Господне... и псалом 33-й до: «...не лишатся всякого блага».
Священник: Благословение Господне на вас...
Хор: Аминь.
Views 1 363
Rating 4.5 / 5
Added 15.09.2019
Author brat Andron
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4.5/5 (1)

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