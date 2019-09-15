Всенощное бдение. Великая вечерня
Сборник «Всенощное бдение. Великая вечерня. Неизменяемые песнопения» составлен старшими преподавателями Минского духовного училища Романюк ГЛ. и Колядой А.Г. В его структуре — нотный материал для исполнения песнопений на Всенощном бдении малым смешанным составом хора. Кроме того, сборник предназначен для использования на занятиях по церковному обиходу неизменяемых песнопений в Минском духовном училище. Материал изложен в систематическом порядке, согласно уставу богослужения. Преимущественно, это песнопения церковного обихода, а также гармонизации старинных церковных напевов.
Книга будет полезна регентам и певчим церковных хоров для формирования репертуара богослужения Всенощного бдения. Партитуры представлены в традиционном четырехголосном, трехголосном и двухголосном изложении. Предпочтение отдается тесному, терцовому, расположению мелодических голосов, что является наиболее востребованным на малых приходах. Тексты песнопений изложены в русской транслитерации.
Всенощное бдение. Великая вечерня. Неизменяемые песнопения
Составители: Романюк Г.Л., Коляда А.Г.
Минское Духовное Училище 2019. 95 стр.
певческий обиход для малого смешанного хора
Всенощное бдение. Великая вечерня. Неизменяемые песнопения - Содержание
- Приидите, поклонимся
- Предначинательны й псалом
- Великая ектения
- Блажен муж
- Малая ектения
- Свете тихий
- Прокимны дневные
- Сугубая ектения
- Просительная ектения
- Ектения на литии
- Ныне отпущаеши
- Богородице Дево радуйся
- Буди Имя Господне
- Псалом 33-й
- Малое славословие
Всенощное бдение. Великая вечерня. Неизменяемые песнопения - Краткий устав-схема Великой вечерни, входящей в состав Всенощного бдения
Диакон: Востаните.
Диакон или Хор: Господи, благослови.
Священник: Слава Святей...
Духовенство в алтаре: Приидите, поклонимся...
Хор: Благослови, душе моя, Господа... (псалом 103-й).
Диакон /Хор: Ектения великая.
Хор: 1-й антифон 1-й кафизмы: «Блажен муж»
Диакон /Хор: Ектения малая.
Хор / Чтецы: Господи, воззвах и стихиры на Господи, воззвах.
Диакон: Премудрость. Прости.
Вход с кадилом.
Хор: Свете Тихий.
Диакон /Хор: Прокимен.
Диакон / Чтец: Паримии (если есть).
Диакон /Хор: Ектения сугубая.
Хор: Сподоби, Господи...
Диакон /Хор: Ектения просительная.
Диакон /Хор / Священник: Стихиры на литии и лития (совершается не везде).
Хор: Стихиры на стиховне.
Хор: Ныне отпущаеши...
Чтец: Трисвятое по Отче наш...
Священник: Яко Твое есть Царство...
Хор: Аминь. Тропари.
Благословение хлебов (если была лития).
Хор: Буди Имя Господне... и псалом 33-й до: «...не лишатся всякого блага».
Священник: Благословение Господне на вас...
Хор: Аминь.
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