Сборник «Всенощное бдение. Великая вечерня. Неизменяемые песнопения» составлен старшими преподавателями Минского духовного училища Романюк ГЛ. и Колядой А.Г. В его структуре — нотный материал для исполнения песнопений на Всенощном бдении малым смешанным составом хора. Кроме того, сборник предназначен для использования на занятиях по церковному обиходу неизменяемых песнопений в Минском духовном училище. Материал изложен в систематическом порядке, согласно уставу богослужения. Преимущественно, это песнопения церковного обихода, а также гармонизации старинных церковных напевов.

Книга будет полезна регентам и певчим церковных хоров для формирования репертуара богослужения Всенощного бдения. Партитуры представлены в традиционном четырехголосном, трехголосном и двухголосном изложении. Предпочтение отдается тесному, терцовому, расположению мелодических голосов, что является наиболее востребованным на малых приходах. Тексты песнопений изложены в русской транслитерации.

Всенощное бдение. Великая вечерня. Неизменяемые песнопения

Составители: Романюк Г.Л., Коляда А.Г.

Минское Духовное Училище 2019. 95 стр.

певческий обиход для малого смешанного хора

Всенощное бдение. Великая вечерня. Неизменяемые песнопения - Содержание

Приидите, поклонимся

Предначинательны й псалом

Великая ектения

Блажен муж

Малая ектения

Свете тихий

Прокимны дневные

Сугубая ектения

Просительная ектения

Ектения на литии

Ныне отпущаеши

Богородице Дево радуйся

Буди Имя Господне

Псалом 33-й

Малое славословие

Всенощное бдение. Великая вечерня. Неизменяемые песнопения - Краткий устав-схема Великой вечерни, входящей в состав Всенощного бдения

Диакон: Востаните.

Диакон или Хор: Господи, благослови.

Священник: Слава Святей...

Духовенство в алтаре: Приидите, поклонимся...

Хор: Благослови, душе моя, Господа... (псалом 103-й).

Диакон /Хор: Ектения великая.

Хор: 1-й антифон 1-й кафизмы: «Блажен муж»

Диакон /Хор: Ектения малая.

Хор / Чтецы: Господи, воззвах и стихиры на Господи, воззвах.

Диакон: Премудрость. Прости.

Вход с кадилом.

Хор: Свете Тихий.

Диакон /Хор: Прокимен.

Диакон / Чтец: Паримии (если есть).

Диакон /Хор: Ектения сугубая.

Хор: Сподоби, Господи...

Диакон /Хор: Ектения просительная.

Диакон /Хор / Священник: Стихиры на литии и лития (совершается не везде).

Хор: Стихиры на стиховне.

Хор: Ныне отпущаеши...

Чтец: Трисвятое по Отче наш...

Священник: Яко Твое есть Царство...

Хор: Аминь. Тропари.

Благословение хлебов (если была лития).

Хор: Буди Имя Господне... и псалом 33-й до: «...не лишатся всякого блага».

Священник: Благословение Господне на вас...

Хор: Аминь.