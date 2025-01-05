Библия не претендует на то, чтобы быть научной историей вселенной или даже историей человечества. Это история искупления, показывающая исполнение Божьей цели спасения людей через Его Сына Господа Иисуса Христа. Следовательно, нам нужно постараться увидеть Господа Иисуса во всех частях Библии, в Ветхом Завете так же, как и в Новом. После воскресения из мертвых Господь Иисус сказал Своим ученикам: « . . . вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках .. .» (Лк. 24:44) .

Введение в Библию - Часть I - Обзор Ветхого Завета (История. Бытие - Есфирь)

Заочная школа Библейской миссии. — Кишинев, 2011. — 116 с.

Введение в Библию - Часть I - Содержание