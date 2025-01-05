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Введение в Библию - Часть I

Введение в Библию - Часть I
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Educational
Series Заочная школа Библейской миссии (21 books)

Библия не претендует на то, чтобы быть научной историей вселенной или даже историей человечества. Это история искупления, показывающая исполнение Божьей цели спасения людей через Его Сына Господа Иисуса Христа. Следовательно, нам нужно постараться увидеть Господа Иисуса во всех частях Библии, в Ветхом Завете так же, как и в Новом. После воскресения из мертвых Господь Иисус сказал Своим ученикам: « . . . вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках .. .» (Лк. 24:44) .

Введение в Библию - Часть I - Обзор Ветхого Завета (История. Бытие - Есфирь)

Заочная школа Библейской миссии. — Кишинев, 2011. — 116 с.

Введение в Библию - Часть I - Содержание

  1. Что и почему

  2. Бытие

  3. Исход

  4. Левит

  5. Числа

  6. Второзаконие

  7. Иисус Навин

  8. Книги Судей Израилевых и Руфь

  9. 1-я и 2-я Книги Царств

  10. 3-я и 4-я Книги Царств

  11. 1-я и 2-я Книги Паралипоменон

  12. Ездра, Неемия, Есфирь

Views 343
Rating 5.0 / 5
Added 05.01.2025
Author brat lexmak
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