Введение в мир Зоар - Словарь терминов

Восьмой том представляет собой уникальный в своём роде Словарь каббалистических терминов, Имён и понятий, а также каббалистических толкований цитат из ТаНаХа. Им следует постоянно пользоваться при изучении восьмитомника. Приложения к шестому тому содержат собранный по крупицам на страницах книги Зоhар материал, связанный с содержанием каванот (глубинного смысла ежедневно произносимых брахот и ответных амен).

Как свидетельствуют наши мудрецы, изучение книги Зоhар способствует очищению души человека, приближает его к Творцу, даже если ученику далеко не всё понятно в столь сложном древнем тексте. Такова цель и нашей книги. Мы убеждены, что изучение Святой Торы должно служить укреплению святости и веры в Творца, совершенствованию личности ученика. Прошу Вас, дорогой читатель, помнить об этом в работе, к которой мы приступаем с Б-жей помощью. Успеха Вам на этом пути.

Введение в мир ЗОАР - 8 - Ключ к тайнам Торы - Словарь терминов

Перевод, общая редакция и комментарий: р. Цви Элазара Давида Нисанзона

Натания/Запорожье 5769/2008 - 649 с

Введение в мир ЗОАР - 8 - Словарь терминов - Почему "словарь терминов" назван "Ключом к тайнам Торы"

Обращаясь к текстам на иностранном языке, мы знаем, что каждое незнакомое слово следует найти в словаре, уточнить его значение. Но если все слова понятны, смысл повествования вполне доступен, то зачем нужен словарь, вероятно, спросит читатель. Не забудем, мы имеем дело с книгой высокого уровня святости, комментарии к ней написаны на иврите, святом языке, что представляет собой определённую проблему и для людей, говорящих на иврите с рождения. Более того, можно с уверенностью сказать: чем более погружён человек в стихию современного языка, тем дальше он от понимания истинного смысла сказанного в книгах ТаНаХа. Работая с нашим словарём, читатель обнаружит, что хорошо знакомые ему слова означают нечто совсем иное, что, казалось бы, ясные простые понятия обыденной речи в контексте духовной информации несут совершенно иной смысл.

Это и есть исконные значения ивритских слов, каждое из которых суть высшие Имена. Тот факт, что "улица" пользуется тем же языком, не должен нас обмануть: в силу разных причин святой язык используется не по назначению, поэтому и утрачивается его изначальный потенциал, когда он звучит в своей разговорной версии. Нам представляется, что восьмой том, содержащий определения слов, понятий и целых фрагментов ТаНаХа, почёрпнутых из самого Зойар, станет настольной книгой тех, кто начнёт его изучение сначала в рамках "Хок леИсраэль", а затем и в свободном путешествии по страницам подлинника вечной книги. Есть и ещё аспект применения "Словаря терминов": тщательно изучая его, читатель убедится на каком-то этапе, что и Тору он понимает уже по-иному, что всякое слово, строка, любой, И прежде казавшийся обыденным, сюжет воспринимается им как сообщение о происходящем в духовных мирах, отправленное лично ему. Хотите пример?

Есть известное изречение, на иврите оно звучит так: אוהב כסף לא ישבע כסף - любящий деньги никогда не насытится ими, и обычно понимается как осуждение человеческой алчности. Но, заглянув в "Словарь терминов", мы узнаем, что слово кесеф означает милосердие, добро, работу в Торе по принципу правой линии - всё то, что охватывает на святом языке понятие хасадим. Нам придётся признать, что смысл популярной цитаты из трактата Макот совершенно противоположный. Здесь говорится о преемственности добра: человек, живущий по Торе, никогда не пресытится им, ибо один из духовных законов гласит: выполненная мщва порождает желание и силы совершать новые благие дела (מצוה גוררת מצוה). Поэтому мы и назвали наш словарь Ключом к тайнам Торы.