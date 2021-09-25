Самоцветы...Старое русское название уникальных творений природы, ставших для человека символами красоты, твердости и вечности С древнейших времён они считаются носителями необычайных свойств. Во многих теориях о символах самоцветы - драгоценные камни - являются знаком духовной истины. Книги, написанные в глубокой древности, донесли до нас представления о магических соответствиях между планетами, типами людей и «могущественными камнями», способными оказать на человека самое разнообразное воздействие. В одной из древнейших книг - Библии -упоминания о самоцветах встречаются более тридцати раз, но внимание привлекают прежде всего описания одежд священнослужителя в Ветхом завете и Нового Города в Новом завете, в которых двенадцать камней перечислены в определенной последовательности, что наталкивает на мысль о символическом ее содержании. Скорее всего, самоцветы для одеяний священнослужителей подбирались по цвету. Например, очевидно, что первым самоцветом в каждом ряду наперсника, кроме последнего, был камень красного цвета; возможно, были закономерности и в расположении зеленых, синих, золотистых камней. И при отсутствии драгоценного рубина он заменялся дешевым сердоликом, сапфир - ляпис-лазурью, а берилл и бирюза - ониксом и т.п.

С позиции современной науки некоторые из библейских камней являются разновидностями одного минерала. Например, оникс, сард, агат и яшма - разновидности халцедона, который упомянут в Библии и как самостоятельный камень. Сапфир и яхонт (рубин) представляют минерал корунд, а изумрудом называется зеленая разновидность берилла. Все эти удивительно прекрасные минералы были известны издревле. В Индии и Бирме при археологических раскопках найдены инкрустированные драгоценными камнями украшения, оружие и предметы быта, возраст которых составляет от 4 000 до 10 000 лет Практически все описанные в книге минералы встречаются в месторождениях Приморья, о чем свидетельствуют приведенные фотографии необработанных минералов огранённых камней и вставок в ювелирных изделиях. Большинство упомянутых минералов можно увидеть в музеях Дальневосточного геологического института ДВО РАН и Приморской геологосъемочной экспедиции или, если повезет, в частных коллекциях.

Высоцкий Сергей, Ефимова Мирослава - Двенадцать библейских самоцветов

Владивосток : Дальнаука, 2007. 120 с.

ISBN 978-5-8044-0824-5

Высоцкий Сергей, Ефимова Мирослава - Двенадцать библейских самоцветов - Оглавление

От авторов

Халцедон Сард Агат Оникс Яшма

Топаз

Берилл Изумруд

Гранат. Пиралъспиты

Корунд Сапфир Рубин

Аметист

Хризолит

Алмаз

Гиацинт

Послесловие

Литература