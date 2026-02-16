Сборник статей, изданный к 200-летнему юбилею пребывания Московской духовной академии (МДА) в стенах Троице-Сергиевой Лавры, представляет собой уникальное историко-богословское исследование. В центре внимания авторов находится сложный и многогранный процесс диалога между церковной академической наукой и светской системой просвещения в России. Книга охватывает период с 1814 года, когда академия была переведена из Москвы в Лавру после реформы духовного образования, и прослеживает её судьбу через синодальную эпоху, советские гонения и современное возрождение.

Авторы сборника анализируют МДА как важнейший интеллектуальный центр, который на протяжении XIX века формировал не только кадры для Церкви, але и оказывал глубокое влияние на русскую культуру, философию и филологию. В статьях рассматриваются формы взаимодействия академии с Императорским Московским университетом, участие профессоров МДА в общенаучных дискуссиях и их вклад в становление отечественной гуманитарной мысли. Особое внимание уделяется тому, как академическая среда Лавры сохраняла высокие научные стандарты, одновременно оберегая чистоту православного предания.

Современный этап взаимодействия рассматривается через призму интеграции духовного образования в общероссийское образовательное и научное пространство. Исследователи обсуждают вопросы государственной аккредитации духовных школ, участие в грантовых программах и развитие теологии как светской научной специальности. Сборник подчеркивает, что за два столетия МДА прошла путь от закрытой сословной школы до открытого научно-образовательного центра, способного вести полноценный диалог со светским миром, не утрачивая при этом своей духовной идентичности и связи с монашеской традицией Лавры.

Взаимодействие духовного и светского образования в России на примере Московской духовной академии с начала XIX в. по настоящее время - Сборник статей в честь 200-летнего юбилея пребывания Московской духовной академии в Троице-Сергиевой Лавре

(Гуманитарные науки в теологическом пространстве)

Московская духовная академия, Сергиев Посад, 2015. - 410 с.

ISBN 978-5-87245-180-8

Взаимодействие духовного и светского образования в России на примере Московской духовной академии с начала XIX в. по настоящее время - Сборник статей в честь 200-летнего юбилея пребывания Московской духовной академии в Троице-Сергиевой Лавре - Содержание

Сокращения

Архиепископ Верейский Евгений - Вступительное слово

Прот. Александр Задорнов - Взаимодействие духовного и светского образования в XIX—XXI вв.: основные вехи и перспективы

Архиепископ Верейский Евгений - Доклад на торжественном акте, посвященном 200-летаю перевода Московской духовной академии в Троице-Сергиеву Лавру

А. К. Светозарский - Историческое значение и содержание 200-летнего юбилея перевода Московской духовной академии в Троице-Сергиеву Лавру

А. И. Осипов - Московская духовная академия: образование богословское и духовное

М. С. Иванов - Религиозное знание в российском образовательном пространстве: онтологический подход

П. К. Доброцветов - История и перспективы изучения русского святоотеческого наследия в Московской духовной академии

Н. К. Гаврюшин - Схоластика и сердечное любомудрие: философия в МДА вчера, сегодня, завтра

Н. Ю. Сухова - «Духовная ученость» и ее носители в жизни российского общества первой половины XIX в.

А. В. Михайловский - Политическая теология Карла Шмитта

Прот. А. Тимофеев - Библейская археология в Московской духовной академии: история развития и перспективы возрождения дисциплины

М. В. Ковшов - Изучение наследия святого апостола Павла в Московской духовной академии: современное состояние и перспективы развития

Прот. А. Задорнов - Каноническое право в постреволюционный период: казус профессора С. В. Троицкого

В. М. Кириллин - Московская духовная академия и филологическая составляющая отечественной славистики

H. В. Квливидзе - Изучение древнерусского искусства в Московской духовной академии: традиции и тенденции

Г. Е. Колыванов - Связи Московской духовной академии и Московского университета в XIX — начале XX в.

Прот. К. Костромин - Связи духовной академии и университетов в Санкт-Петербурге в начале XXI в.: pro et contra

Игумен Дионисий (Шленов) - Неизданные лекционные курсы профессоров и преподавателей Московской духовной академии

ПРИЛОЖЕНИЯ