История Церкви - Уиллистон Уокер

Уокер - История Церкви
Отличный учебник по истории церкви в 2-х частях профессора Йельского университета Уиллистона Уокера. Уиллистон Уокер (1860-1922) - профессор церковной истории Йельского университета и председатель общества церковных историков США.
В 2010 году в Харькове в издательстве Библос-Альфа вышла новая его книга "Жан Кальвин: реформатор, теолог, пастор". Удивительно смелый и интересный взгляд. Например, Рональд Бейнтон (автор превосходной биографии Лютера "На том стою", которая была переведена на русский) считает труд Уокера лучшим из существующих на сегодняшний день.
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Уже более полувека «История Христианской Церкви» Уокера является нормативнымьучебником. Эта книга написана большим ученым, который особенно много почерпнул из богатств немецкой исторической науки конца XIX и начала XX веков. Своим успехом она обязана непревзойденному сочетанию ясности, сжатости и равновесия. Кроме того, несмотря на успехи исторической науки, основной текст Уокера продолжает сохранять свое значение.
Тем не менее, некоторые разделы неизбежно устарели. Это особенно видно в последних разделах, где возникла необходимость их тщательного пересмотра. Целью редакторов было сохранение основной структуры оригинала и лишь исправление тех частей, где имелись фактические ошибки, или где толкование было более чем сомнительно. Иногда добавлялись некоторые разделы, чтобы сделать текст более сбалансированным или принять во внимание новые открытия. При редактировании раздела о современном периоде истории потребовалась более радикальная переработка материала, чтобы привести его в соответствие с современными данными.
Разделение труда между редакторами происходило следующим образом: профессор Ричардсон отвечал за работу от начала до раннего средневековья, профессор Пок отвечал за Реформацию, а профессор Ханди — за работу от пуританства до современности. Особую благодарность следует выразить д-ру Эдварду Р. Харди из Школы богословия Беркли, г. Нью-Хэйвен, за его помощь в разделе, касающемся Греческой Православной Церкви.
Редакторы надеются, что исправив и дополнив текст, они сделали этот достойный и популярный труд более полезным и тем самым удлинили его жизнь.
Сайрил С. Ричардсон Вильгельм Пок Роберт Т. Ханди Богословская Семинария «Юнион»
Сентябрь,
1958 г.
Уиллистон Уокер - История Церкви
Богословская Семинария «Юнион», 1958 г.
Перевод на русский язык.
2 части:
- История Церкви до Реформации
- История Церкви после Реформации
Уиллистон Уокер - История Церкви - История Церкви до Реформации - Содержание
- Предисловие редакторов
- АННОТАЦИЯ
ПЕРИОД ПЕРВЫЙ - ОТ НАЧАЛА ДО ГНОСТИЧЕСКОГО КРИЗИСА
- 1. ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ
- 2. ИУДЕЙСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
- 3. ИИСУС И ЕГО УЧЕНИКИ
- 4. ПАЛЕСТИНСКИЕ ХРИСТИАНСКИЕ ОБЩИНЫ
- 5. ПАВЕЛ И НЕЕВРЕЙСКОЕ ХРИСТИАНСТВО
- 6. ЗАВЕРШЕНИЕ АПОСТОЛЬСКОЙ ЭРЫ
- 7. ОСМЫСЛЕНИЕ ИИСУСА
- 8. НЕЕВРЕЙСКОЕ ХРИСТИАНСТВО ВО ВТОРОМ ВЕКЕ
- 9. ХРИСТИАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
- 10. ОТНОШЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА К РИМСКОЙ ВЛАСТИ
- 11. АПОЛОГЕТЫ
ПЕРИОД ВТОРОЙ - ОТ ГНОСТИЧЕСКОГО КРИЗИСА ДО КОНСТАНТИНА
- 1. ГНОСТИЦИЗМ
- 2. МАРКИОН
- 3. МОНТАНИЗМ
- 4. КАФОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ
- 5. РАСТУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ РИМА
- 6. ИРИНЕЙ
- 7. ТЕРТУЛЛИАН И КИПРИАН
- 8. ТРИУМФ ХРИСТОЛОГИИ ЛОГОСА НА ЗАПАДЕ
- 9. АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ ШКОЛА
- 10. ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО С 180 ПО 260 ГОДЫ
- 11. РАЗВИТИЕ СТРУКТУРЫ ЦЕРКВИ
- 12. ОБЩЕСТВЕННОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ И СВЯЩЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ
- 13. КРЕЩЕНИЕ
- 14. ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ
- 15. ПРОЩЕНИЕ ГРЕХОВ
- 16. СОСТАВ ЦЕРКВИ, ВЫСШАЯ И НИЗШАЯ НРАВСТВЕННОСТЬ
- 17. ПЕРЕДЫШКА И РОСТ, 260-303 ГОДЫ
- 18. СОПЕРНИЧАЮЩИЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ТЕЧЕНИЯ
- 19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ БОРЬБА
ПЕРИОД ТРЕТИЙ - ИМПЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦЕРКОВЬ
- 1. ИЗМЕНИВШАЯСЯ СИТУАЦИЯ
- 2. АРИАНСКАЯ СМУТА ДО СМЕРТИ КОНСТАНТИНА
- 3. СМУТА ПРИ СЫНОВЬЯХ КОНСТАНТИНА
- 4. ДАЛЬНЕЙШАЯ БОРЬБА ЗА НИКЕЙСКУЮ ВЕРУ
- 5. АРИАНСКИЕ МИССИИ И ГЕРМАНСКИЕ НАШЕСТВИЯ
- 6. УКРЕПЛЕНИЕ ПАПСТВА
- 7. МОНАШЕСТВО
- 8. АМВРОСИЙ И ИОАНН ЗЛАТОУСТ
- 9. ХРИСТОЛОГИЧЕСКИЕ СПОРЫ
- 10. РАЗДЕЛЕННЫЙ ВОСТОК
- 11. КАТАСТРОФЫ И ДАЛЬНЕЙШИЕ СПОРЫ НА ВОСТОКЕ
- 12. СТРУКТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ЦЕРКВИ
- 13. ОБЩЕСТВЕННОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ И СВЯЩЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ
- 14. НАРОДНОЕ ХРИСТИАНСТВО
- 15. НЕКОТОРЫЕ ЗАПАДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- 16. ИЕРОНИМ
- 17. АВГУСТИН
- 18. ПЕЛАГИАНСКИЙ СПОР
- 19. ПОЛУПЕЛАГИАНСТВО
- 20. ГРИГОРИЙ ВЕЛИКИЙ
ЧЕТВЕРТЫЙ ПЕРИОД - СРЕДНИЕ ВЕКА ДО ЗАВЕРШЕНИЯ СПОРА ОБ ИНВЕСТИТУРЕ
- 1. МИССИИ НА БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА
- 2. КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ МИССИИ И РОСТ ПАПСТВА
- 3. ФРАНКИ И ПАПСТВО
- 4. КАРЛ ВЕЛИКИЙ
- 5. ЦЕРКОВНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
- 6. РАСПАД ИМПЕРИИ И УКРЕПЛЕНИЕ ПАПСТВА
- 7. УПАДОК ПАПСТВА И ЕГО ОБНОВЛЕНИЕ ПРИ ВОЗРОЖДЕННОЙ ИМПЕРИИ
- 8. ДВИЖЕНИЯ РЕФОРМ
- 9. УКРЕПЛЕНИЕ ПАПСТВА ПАРТИЕЙ РЕФОРМ
- 10. РАЗРЫВ ПАПСТВА С ИМПЕРИЕЙ
- 11. ГИЛЬДЕБРАНД И ГЕНРИХ IV
- 12. БОРЬБА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ КОМПРОМИСОМ
- 13. ГРЕЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ ПОСЛЕ ИКОНОБОРЧЕСКОГО СПОРА
- 14. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЦЕРКВИ
ПЕРИОД ПЯТЫЙ - ПОЗДНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
- 1. КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ
- 2. НОВЫЙ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ
- 3. АНТИЦЕРКОВНЫЕ СЕКТЫ. КАТАРЫ И ВАЛЬДЕНСЫ. ИНКВИЗИЦИЯ
- 4. ДОМИНИКАНЦЫ И ФРАНЦИСКАНЦЫ
- 5. РАННЯЯ СХОЛАСТИКА
- 6. УНИВЕРСИТЕТЫ
- 7. ВЫСОКАЯ СХОЛАСТИКА И ЕЕ БОГОСЛОВИЕ
- 8. МИСТИКИ
- 9. МИССИИ И НЕУДАЧИ
- 10. РАСЦВЕТ И УПАДОК ПАПСТВА
- 11. ПАПСТВО В АВИНЬОНЕ, КРИТИКА. СХИЗМА
- 12. ВИКЛИФ И ГУС
- 13. РЕФОРМАЦИОННЫЕ СОБОРЫ
- 14. ИТАЛЬЯНСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ И ЕГО ПАПЫ
- 15. НОВЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ СИЛЫ
- 16. ВОЗРОЖДЕНИЕ И ДРУГИЕ ВЛИЯНИЯ К СЕВЕРУ ОТ АЛЬПИЙСКИХ ГОР
Уиллистон Уокер - История Церкви - История Церкви после Реформации - Содержание
ПЕРИОД ШЕСТОЙ - РЕФОРМАЦИЯ
- 1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЮТЕРА И НАЧАЛО РЕФОРМАЦИИ
- 2. РАЗДЕЛЕНИЯ
- 3. ШВЕЙЦАРСКАЯ РЕФОРМАЦИЯ
- 4. АНАБАПТИСТЫ
- 5. УСТАНОВЛЕНИЕ НЕМЕЦКОГО ПРОТЕСТАНТИЗМА
- 6. СКАНДИНАВСКИЕ СТРАНЫ
- 7. МЯТЕЖ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ШВЕЙЦАРИИ И ЖЕНЕВЕ ДО КАЛЬВИНА
- 8. ЖАН КАЛЬВИН
- 9. АНГЛИЙСКИЙ МЯТЕЖ
- 10. ШОТЛАНДСКАЯ РЕФОРМАЦИЯ
- 11. РИМСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
- 12. БОРЬБА ВО ФРАНЦИИ, НИДЕРЛАНДАХ И АНГЛИИ
- 13. НЕМЕЦКАЯ СМУТА И ТРИДЦАТИЛЕТНЯЯ ВОЙНА
- 14. СОЦИНИАНСТВО
- 15. АРМИНИАНСТВО
- 16. АНГЛИКАНСТВО, ПУРИТАНСТВО И СВОБОДНЫЕ ЦЕРКВИ АНГЛИИ. ЕПИ
- 17. КВАКЕРЫ
ПЕРИОД СЕДЬМОЙ - СОВРЕМЕННОЕ ХРИСТИАНСТВО
- 1. ЗАРОЖДЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ФИЛОСОФИИ
- 2. ПЕРЕНЕСЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА НА АМЕРИКАНСКУЮ ПОЧВУ
- 3. ДЕИЗМ И ЕГО ПРОТИВНИКИ. СКЕПТИЦИЗМ
- 4. УНИТАРИАНСТВО В АНГЛИИ И АМЕРИКЕ
- 5. ПИЕТИЗМ В ГЕРМАНИИ
- 6. ЦИНЦЕНДОРФ И МОРАВИАНСТВО
- 7. ЕВАНГЕЛИЧЕСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ. ВЕСЛИ И МЕТО
- 8. ВЕЛИКОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ
- 9. ВЛИЯНИЕ ЕВАНГЕЛИЧЕСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ. ВОЗНИКНОВЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МИССИЙ
- 10. РЕВОЛЮЦИОННАЯ ЭПОХА В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ
- 11. НЕМЕЦКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ (AUFKLAERUNG)
- 12. ТЕНДЕНЦИИ В ПРОТЕСТАНТСКОЙ МЫСЛИ ДЕВЯТНАДЦАТОГО ВЕКА В ГЕРМАНИИ
- 13. БРИТАНСКИЙ ПРОТЕСТАНТИЗМ В ДЕВЯТНАДЦАТОМ ВЕКЕ
- 14. КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТАНТИЗМ В ДЕВЯТНАДЦАТОМ ВЕКЕ
- 15. АМЕРИКАНСКИЙ ПРОТЕСТАНТИЗМ В ДЕВЯТНАДЦАТОМ ВЕКЕ
- 16. СОВРЕМЕННЫЙ РИМСКИЙ КАТОЛИЦИЗМ
- 17. ВОСТОЧНЫЕ ЦЕРКВИ В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД
- 18. ЭКУМЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
спасибо!