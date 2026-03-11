Witherington - Revelation

Книга Бена Уизерингтона III «Откровение» (Revelation), вышедшая в серии Cambridge Greek Testament Commentary, представляет собой образец высококачественного библейского анализа, сочетающего глубокую филологическую точность с социо-риторическим подходом. Автор ставит перед собой задачу реконструировать первоначальный контекст послания апостола Иоанна, рассматривая его не просто как пророчество, а как устную проповедь (риторический акт), обращенную к христианским общинам Малой Азии. Основная идея труда заключается в том, что Откровение является призывом к верности в условиях тотального давления имперского культа, где победа Христа над силами зла служит главным мотивом для стойкости верующих.

Содержательная часть комментария детально разбирает каждую главу, уделяя особое внимание греческому тексту и специфическим литературным приемам, которые использовал автор Апокалипсиса. Уизерингтон мастерски высвечивает конфликт между «царством мира», олицетворенным в Римской империи, и Царством Божьим, показывая, как символика зверей и блудницы демифологизирует тогдашнюю политическую мощь. Автор акцентирует внимание на литургическом аспекте книги, где сцены небесного поклонения выступают антитезой земному идолопоклонству. Книга помогает читателю понять, что для первых христиан видения Иоанна были не загадочной головоломкой, а мощным инструментом идеологического и духовного сопротивления.

Текст написан в профессиональном, аналитическом, но при этом живом стиле, присущем Уизерингтону как одному из ведущих исследователей Нового Завета. Автор не избегает сложных вопросов эсхатологии, однако всегда держит фокус на практическом значении текста для веры и жизни. Работа является незаменимым ресурсом для ученых, пасторов и студентов, стремящихся услышать голос апостола Иоанна в его оригинальном звучании. Это глубокое исследование, которое возвращает Книге Откровения её первоначальную силу как манифеста надежды и бескомпромиссного следования за Агнцем в любую эпоху.

Ben Witherington III - Revelation

(The New Cambridge Bible Commentary). - Cambridge University Press, 2003. - 325 pp.

ISBN 0-521-80609-7

ISBN 0-521-00068-8 (pbk.)

Ben Witherington III - Revelation - Contents

Preface - A Word about Citations - Map of Western Asia Minor and the Island ofPatmos - List of Roman Emperors - List of Abbreviations

I. Introduction

The Authorship, Date, and Audience of the Apocalypse - The Resources, Rhetoric, and Restructuring of Revelation - Revelation in Its Social Setting in Western Asia Minor - The Christology of Revelation - The Genre of Revelation - A Brief Tour of the Book of Revelation

II. Suggested Reading on Revelation

The Genre of Revelation - Commentaries - Rhetorical Studies - Sociological and Anthropological Approaches - Classical and Archaeological Resources - History of Interpretation - Theology - Important Monographs - Articles of Interest

III. Commentary

Revelation 1.1-1.3 - Visionary Material: Handle Carefully

Revelation 1.4-1.20 - The Heavenly Son of Man

Revelation 2-3 - Postcards from the Edge

Revelation 4-5 - The Throne Room Vision

Revelation 6.1-8.5 - The Seven Seals

Revelation 8.5-11.19 - The Seven Trumpets

Revelation 12 - The Woman and the Dragon

Revelation 13.1-14.5 - 666 and His Spokesman

Revelation 14.6-14.20 - Three Angelic Messengers

Revelation 15.1-16.21 - The Seven Eschatological Plagues

Revelation 17.1-19.10 - Babylon the Harlot

Revelation 19.11-21.8 - The Rider on the White Horse, Redemptive-Judgment, and the Messianic Millennium

Revelation 21.9-22.5 - The Tour of the New Jerusalem

Revelation 22.6-22.21 - The Epilogue

IV. Appendix: A Millennial Problem