Wright Nicholas - Simply Jesus

Wright N. T. - Simply Jesus

Category ESXATOS BOOKS, FOREIGN, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology

В книге «Просто Иисус» известный британский богослов и библеист Николас Томас Райт предлагает современное и глубокое осмысление личности Иисуса Христа. Автор стремится показать Иисуса таким, каким Его воспринимали люди Его времени, рассматривая события Евангелий в историческом и культурном контексте I века.

Райт исследует, кем был Иисус, какое значение имели Его слова и поступки для современников и почему Его служение стало поворотным моментом в истории. Он объясняет смысл проповеди Царства Божьего, миссию Иисуса, Его смерть и воскресение, а также их значение для христианской веры.

Книга написана доступным языком и соединяет исторические исследования с богословским размышлением, помогая читателю по-новому взглянуть на Евангелие и понять, почему личность Иисуса продолжает иметь огромное значение для мира и сегодня.

Wright Nicholas Thomas - Simply Jesus: who he was, what he did, and why he matters - Николас Томас Райт - Просто Иисус: кто Он, что Он сделал, и почему Он имеет значение

HarperCollins Publishers, 2011. - 240 p.

ISBN 978-0-06-208439-2

Wright Nicholas Thomas - Simply Jesus: who he was, what he did, and why he matters - Contents

Preface

Part One

  • A Very Odd Sort of King

  • The Three Puzzles

  • The Perfect Storm

  • The Making of a First-Century Storm

  • The Hurricane

Part Two

  • God's in Charge Now

  • The Campaign Starts Here

  • Stories That Explain and a Message That Transforms

  • The Kingdom Present and Future

  • Battle and Temple

  • Space, Time, and Matter

  • At the Heart of the Storm

  • Why Did the Messiah Have to Die?

  • Under New Management: Easter and Beyond

Part Three

  • Jesus: The Ruler of the World

Further Reading

Scripture Index

Added 20.03.2026
