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Виджевено - 13 человек, которые изменили мир

Виджевено - 13 человек, которые изменили мир
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History, *Biographies Memoirs

Что общего у вспыльчивого рыбака, презираемого сборщика налогов и политического радикала? Все они вошли в число тех, кто изменил мир навсегда. Х. С. Виджевено в своей книге предлагает уникальный психологический и духовный портрет двенадцати апостолов и примкнувшего к ним Павла.

Х. С. Виджевено - 13 человек, которые изменили мир

СПб.: Санкт-Петербургский Центр Христианской литературы и информации, 1995. – 130 с.

ISBN 5-7379-0015-0

Х. С. Виджевено - 13 человек, которые изменили мир – Содержание

Вступление

  • 1. Андрей, дружелюбный апостол. Он пользовался тем. что v него было

  • 2. Филипп. Практичный человек

  • 3. Нафанаил. Мечтатель

  • 4. Матфей, избранный апостол. От призвания к судьбе

  • 5. Симон, усердный апостол. Зилот

  • 6. Иаков, неизвестный апостол. Неизвестный христианин

  • 7. Иуда, верный апостол. Он держался до конца

  • 8. Иуда. Предатель

  • 9. Петр, великолепный апостол. От песка к камню

  • 10. Иаков. Честолюбец

  • 11. Иоанн, апостол любви. От гнева к нежности

  • 12. Неверующий Фома

  • 13. Апостол Павел. Великий апостол

Views 297
Rating 5.0 / 5
Added 09.01.2025
Author brat lexmak
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