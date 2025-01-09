Виджевено - 13 человек, которые изменили мир
Что общего у вспыльчивого рыбака, презираемого сборщика налогов и политического радикала? Все они вошли в число тех, кто изменил мир навсегда. Х. С. Виджевено в своей книге предлагает уникальный психологический и духовный портрет двенадцати апостолов и примкнувшего к ним Павла.
Х. С. Виджевено - 13 человек, которые изменили мир
СПб.: Санкт-Петербургский Центр Христианской литературы и информации, 1995. – 130 с.
ISBN 5-7379-0015-0
Х. С. Виджевено - 13 человек, которые изменили мир – Содержание
Вступление
1. Андрей, дружелюбный апостол. Он пользовался тем. что v него было
2. Филипп. Практичный человек
3. Нафанаил. Мечтатель
4. Матфей, избранный апостол. От призвания к судьбе
5. Симон, усердный апостол. Зилот
6. Иаков, неизвестный апостол. Неизвестный христианин
7. Иуда, верный апостол. Он держался до конца
8. Иуда. Предатель
9. Петр, великолепный апостол. От песка к камню
10. Иаков. Честолюбец
11. Иоанн, апостол любви. От гнева к нежности
12. Неверующий Фома
13. Апостол Павел. Великий апостол
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