Что общего у вспыльчивого рыбака, презираемого сборщика налогов и политического радикала? Все они вошли в число тех, кто изменил мир навсегда. Х. С. Виджевено в своей книге предлагает уникальный психологический и духовный портрет двенадцати апостолов и примкнувшего к ним Павла.

Х. С. Виджевено - 13 человек, которые изменили мир

СПб.: Санкт-Петербургский Центр Христианской литературы и информации, 1995. – 130 с.

ISBN 5-7379-0015-0

Х. С. Виджевено - 13 человек, которые изменили мир – Содержание

Вступление