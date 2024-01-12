Левен Яков – Сеется семя - Именно 3 дня и 3 ночи

Уже выпущены в свет объемистые книги, которые иногда содержат тысячи примеров для проповедей. Прежде всего, такими сборниками располагают народы, в среде которых трудились благословенные труженики на ниве Христа – Чарльз Сперджен в Англии, Муди и Торрей в Америке, граф Цинцендорф и Круммахер в Германии и другие.

Именно великие проповедники больше всех пользовались примерами, используя их как средства, которыми наиболее ясно можно разъяснить людям учение Священного Писания и состояние души. Сперджен писал: «Повеление, данное Богом Ною, описанное в книге Бытие 6:16: «...и сделай отверстие в ковчеге», в переводах на другие языки звучит так: «сделай окно в ковчеге» и относится к каждому проповеднику в отдельности. Слово проповедников должно иметь «окно», проливающее свет на все сказанное».

Использование примеров делает проповедь более сочной, ясной и доступной для понимания. Удачно подобранные примеры являются теми «окнами», которые проливают свет евангельского учения на состояние человеческих душ.

Сам Господь Иисус Христос, когда собиралось к Нему множество народа, поучал притчами (Матфей 13:3). В Евангелии от Марка сказано: «И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать; без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все» (Марк 4:33).

Яков Левен – Сеется семя

Дополненное и переработанное издание

Deutschland: Titel Verlag, 2001. — 412 с.

ISBN: 3-934583-11-3

Яков Левен – Сеется семя – Дополненное и переработанное издание – Содержание

Как пользоваться книгой

Предисловие

Указатель тем

А Алкоголь и курение Амнистия 8-17

Б Богатство Болезнь 38 Брак 39-48 «Будут глады, и моры и землетрясения по местам» (Матф. 24:7) Будь верен до смерти

В Великие люди — о Библии Вера Верность и неверность Возрождение «Вы — соль земли» (Матф. 5:13) Второе пришествие Христа «Вы — свет мира» (Матф. 5:14)

Г Грех

Д Добрый Пастырь и Его паства

Ж Жертвенность

И Исторические, археологические и другие данные «Ищите горнего» (Кол. 3:1) Идолослужение

К Крест Крещение

Л Любовь

М Мир и миротворство Молитва

Н Небрежность «Не заботьтесь о завтрашнем дне» (Матф. 6:34)

О Обращение атеистов Общение Они получили богословское образование

П Пожертвование Поздно! Последние слова знаменитых людей Пробуждение Пророчество Простота Пути Господни Признание Послушание Примирение Призыв

Р Родители и дети

С Свидетельство Священное Писание Семья «Сказал безумец в сердце своем: “нет Бога”» (Псал. 13:1) Слезы Смерть — похороны Смирение Совесть Спасение Спроси у животных и птиц Страдания Суд Страх

Т Труд

У Ученые верят в Бога Упование

ц Цель

X Христианские гимны

Ч Человек и Бог Что посеет человек, то и пожнет

Ю Юность

Я Язык

Примеры на разные темы

Именной указатель

Яков Левен – Сеется семя – Дополненное и переработанное издание – Предисловие

Надеюсь, что эта книга поможет евангельским вестникам и особенно тем, кто не имеет широкого доступа к духовной христианской литературе. Поэтому с большой радостью предлагаю им мой скромный труд, который состоит лишь только в том, что мною собраны истории, написанные, в основном, другими авторами.

Очень рад, что первая книга «Сеется семя» получила признание среди христиан. В первом издании она содержала 500 кратких рассказов, во втором и третьем — 1000. Кроме того, в конце книги приведены имена 400 наиболее известных людей, упомянутых в ней. Именной указатель дан в помощь читателю, чтобы он мог разобраться, кому принадлежат те или иные высказывания или о ком идет речь.

Пользуясь случаем, выражаю сердечную благодарность тем сотрудникам, которые исправили грамматические ошибки, допущенные в первом издании.

Нахожусь в трепетном ожидании, что и эта книга найдет своих читателей. Буду считать мой труд оправданным, если он принесет хотя бы некоторую помощь и благословение моим сотрудникам на обширной ниве Христовой.

Желающие могут присылать мне примеры или описания интересных случаев из их жизни, которые затем войдут в следующий том книги «Сеется семя».

Яков Левен

Алкоголь и курение 1-7

Одна обезьяна увидела, как ее хозяин пил водку и, подражая ему, тоже напилась. На другой день ее опять хотели напоить, чтобы потешиться ее забавными гримасами. По строгому зову господина обезьяна вышла из самого темного уголка своей клетки; руку она держала на голове — в знак того, что она у нее болела... Когда хозяин попытался угостить ее глотком водки, обезьяна в одно мгновение взобралась на крышу дома; ее звали, но животное не двигалось с места. Хозяин схватил ружье и прицелился. Тогда обезьяна забегала, но не для того, чтобы повиноваться, а, чтобы спрятаться за трубой...

Когда люди принялись тоже взбираться на крышу вслед за обезьяной, она полезла в дымоходную трубу. Она предпочла лучше закоптиться и изжариться, чем пить водку.

После столь мужественной борьбы обезьяна прожила еще 12 лет, между тем, как ее хозяин погубил себя алкоголем.

Кто извлечет из этого урок для себя?

2

Табак является одним из самых пагубных растений на нашей земле. По книге рекордов Гиннесса, табаку отводится печальное первенство: среди других растений он чаще всего становится причиной судебных тяжб. Только в 1997- 1998 годах в подавляющем большинстве штатов США (41) велись судебные расследования против дельцов табачной индустрии. В июне 1997 года крупнейшие табачные концерны США согласились выплатить материальную компенсацию жертвам курения в размере 368,5 млрд, долларов (приблизительно 649 млрд, немецких марок). Однако выплаты были проведены лишь в некоторых штатах (Техас, Миссисипи, Миннесота и Флорида). Проблема до сих пор обсуждается в американском Конгрессе.

3

Несколько лет тому назад, обратился к Господу 63-летний китаец, 39 лет подряд куривший опиум. Старые друзья, которые перестали видеть его в курильне, спрашивали: «Куда ты девался, дядя Кинг? Мы уже думали, не умер ли ты?»

Кинг отвечал:

– Да, я был мертв, но теперь ожил: я перестал быть рабом опиума.

– А как же ты освободился? Где ты взял силу?

Его ответ гласил:

– На коленях!

4

«Алкоголь, — как было написано в одном объявлении, — прекрасно удаляет пятна с летней одежды». Это, возможно, правда. Но удаляет алкоголь одновременно и саму одежду, притом не только летнюю, но заодно и весеннюю, осеннюю, зимнюю, и не только с самого пьющего, но и с его жены и всего семейства. Алкоголь удаляет и многое другое, например, домашнюю обстановку из квартиры, еду из кладовой, радость с лица жены и счастливый смех ни в чем не повинных детей. Можно сказать, что ничто другое в мире не может сравниться с «удаляющей» силой алкоголя!

«Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь... пьяницы... Царства Божия не наследуют». «Горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье... и делаешь его пьяным!..» (1 Коринфянам 6:9-10; Аввакум 2:15).

5

Однажды, внимание прохожих было привлечено странным поведением человека, который с деревянным метром в руке подошел к двери питейного заведения и стал ее измерять.

«85 сантиметров ширины и 2 метра высоты», — пробормотал он. Затем, обернувшись к остановившимся около него любопытным, объяснил: «Эта дверь имеет размер всего 2 метра на 85 сантиметров. В общем, небольшая дверь. Однако был у меня дом, и он целиком прошел через нее. Была земля, и она вся прошла в нее. Имел дорогую мебель, и та прошла в эту дверь, не нужно было и разбирать. Были у меня сбережения, и все они ушли через эту дверь. И если бы это было все! Но тем дело не кончилось. Было у меня крепкое здоровье, и вот врач сказал недавно: «Здоровье свое вы пропустили через дверь кабака!» Имел я в молодости хорошую репутацию, а сегодня мне не верит никто. Говорят обо мне: «Это — пьяница!» Таким образом и честь моя ушла через эту дверь.

Когда-то было у меня доброе и отзывчивое сердце. Я страдал, когда видел, что жена и дети плачут из-за меня. Но с тех пор, как я стал проходить в эту дверь, я заставлял их плакать всё чаще.

Есть у меня голова на плечах, и я мог бы гордиться своим умом. И, однако, как часто я выходил из кабака настолько пьяным, что уже ничего не соображал, и был подобен животному. Разум мой тоже прошел через эту дверь.

Была у меня совесть, и я сознавал, что честно и нечестно, что дурно и что хорошо. Но хорошо ли я поступил, пропив все свое имущество? Хорошо ли поступил со своим телом, отравив его? Прав ли я, загубив свою жизнь? Хорошо ли я делал, подавая дурной пример окружающим? Конечно, нет. Я не слушался голоса совести; вот почему и совесть, и счастье ушли через эту же дверь.

Часто я выходил из кабака с веселой песней, но в глубине сердца был несчастным...»

После этих слов он ушел. Оставшиеся заговорили: «Он прав! Он сказал истину!» Но затем и они все покорно, один за другим, тоже вошли в ту же странную дверь. Словно послушные рабы, смиренно шли туда, куда посылал их господин.

«Ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего...» (Иоанн 8:44).

«Всякий, делающий грех, есть раб греха... если Сын освободит вас, то истинно свободны будете...» (Иоанн 8:34,36).

Яков Левен - Сеется семя в полдневной жаре - Библиотека проповедника

Мариуполь, "Светильник" ОРА Интернэшнл, 1999 -107 с. ISBN 966-7262-01-2-6 Яков Левен - Сеется семя в полдневной жаре - Библиотека проповедника - Содержание На ранней заре христианства Порой даже годы уходят из памяти Шахта Имя Крещение - исцеление В то время я работал слесарем Молитесь за меня Кишинев Латвия. Покушение Мариуполь-Ленин Крушение поезда Попал я однажды в великую беду Кремль В беседе с учениками Фильм жизни Вызов к директору Мой отец Однажды у нас Тапа Озеро Геннисаретское Ирма Где-то в начале 70-х Избрание Германа Корта Подпольная печать и моё непослушание Моё величайшее крещение Латвия - крупа Вдова Студент и коронованый муж Сиротство Наш молитвенный дом Новый молитвенный дом Ещё на заре моей веры Поздний предрождественский вечер Нет ничего драгоценней Библии! Дядя Женя Крещение в ночи Возвращение домой Несколько лет назад С тех пор Был у нас Маленькие евангелисты Корея Наколотые дрова После уверования После того, как я уверовал Дядя Коля и его жена И веры нет В Корбахе состоялась конференция Лигатне Время от времени Когда бракосочетался И. Бондаренко Сын Андрюша и памятник Ленину Лом Письмо дочери Наш "счет" там, вверху Когда я служил в Советской армии Колодец Смертный приговор 10 лет тюрьмы за одну букву „У" Богослов и неграмотный Алмаз и надежда Никогда не думал "Яша, Яша" Молитва немого Коммунист и молитва В Киеве после Богослужения И мы спасемся От Бога рожденные Засолка Сегодня я стоял у окна Яков Левен - Сеется семя в полдневной жаре - Библиотека проповедника - Сегодня я стоял у окна Точно так я стоял у окна больничной палаты в Латвии. Вдруг к больнице подъехала черная машина милиции. Увидеть эту машину противнее, чем слышать карканье вороны. Почему-то в народе эта машина получила прозвище ,Нерный ворон". Народ России из-за неверия отошел от Бога, но что ворона накаркает беду, тому верили. Не знаю, насколько это совпадает, но вот когда к кому либо приезжал „черный ворон", и это было в течение десятилетий, то не было случая, чтобы он приносил радость, а привозил горе, разлуку, сиротство, одиночество, неверность и все что угодно, чем богат диавол. Я знал, черный ворон прибыл из-за меня. Лежал я в больнице четвертый день. В первый день главный врач сказала: „Раньше шести недель Вам домой не попасть, сложное воспаление легких". Но что скажет она сейчас? Через пару минут узнаем. Так оно и было. Сотрудники милиции вошли к главврачу и через несколько минут уехали. И тут же ко мне вошла главврач и смущенно проговорила: „Нам нужно место, а вас выписываем". Я промолчал. Через несколько минут я брел домой. А на другой день уже лежал на голом полу милиции. Власти постановили мне отсидеть четыре дня, которые я раньше из-за болезни и поста не досидел. Яков Левен - Именно 3 дня и 3 ночи Издательство ״Новые нивы“, б.г. – (Библиотека проповедника.) Яков Левен - Именно 3 дня и 3 ночи – Содержание Часть первая. Разбор слова на тему Пасха

Часть вторая. Ошибки Израиля при рождении и осуждении Христа

Часть третья. Именно три дня и три ночи Приложение Устами Св. Писания

Плакат

Плакат

Календарь Пасхальной недели

Яков Левен – Проповеди Мариуполь: "Свеmлъник" ОРА Интернэшнл, 1997. - 128 с. ISBN 966-7262-01-2 Яков Левен – Проповеди – Содержание Сердце мудрое

Слово Твое - свет стезе моей

Следуйте за Мной

В чем ты явил любовь свою?

Мир оставляю вам

Почитай Иисуса Христа сердцем

Дни лукавы

Сон Навуходоносора

Верно последуем за Господом

Христос родился!

Открой очи мои

Внемлите в точности слову Господа

Молю Господа моего

Приготовься к встрече Бога

Не будь между упивающимися вином

Бог учит почитать старцев

Ты прибежище мое

Люби жену, как Христос Церковь

Жатва земная и вечная

Берегитесь лжепророков

Божье повеление

Будь вереи

Предай Господу путь твой

Дорожите временем

Бог посетил народ Свой 79

Записки проповедника (воспоминания)

Несколько слов о книге и ее авторе