Яковенко - Музыкантский - Манихейство и  гностицизм

Category Philosophy, History, Religious Studies, Gnosticism

Игорь Яковенко, Александр Музыкантский - Манихейство и гностицизм - культурные коды русской цивилизации

М. : Русский путь, 2010. - 320 с.

ISBN 978-5-85887-377-8

Игорь Яковенко, Александр Музыкантский - Манихейство и гностицизм - культурные коды русской цивилизации - Содержание

А.А. Пелипенко. Время сладких лекарств закончилось

Часть 1. МАНИХЕО-ГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ - Игорь Яковенко

  • Интродукция - Манихейство и гностицизм в мировой культуре - Природа манихейства - Природа гностицизма - Проблема социально-культурной инженерии - Богооставленность как культурологическая проблема: природа явления, причины и следствия - Соотношение гнозиса и манихейства - Манихейская доминанта отечественной культуры - Феноменология манихейства - Культурные практики - Теоретическая рефлексия - Гностический компонент русского культурного сознания - Гнозис и предметная среда цивилизации - Русский человек в окружающем природном пространстве - Жизненная позиция - Гнозис в художественной культуре и идеологии - Подвижники мироотвержения: юродство как феномен российской культуры

Часть 2. МАНИХЕО-ГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС И СОВРЕМЕННОЕ РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО - Александр Музыкантский

  • Северокорейский эксперимент и опыт Алена Бамбара - Еще раз о неимманентных неблагоприятных факторах в русской истории - Гипертрофированная степень толерантности к рисковым формам поведения - Гностическая и манихейская матрицы сознания - Манихео-гностическая парадигматика - Циклический характер российской истории - Манихео-гностические комплексы и современное (modern) общество - Конец истории, однополярный мир, глобализация: цивилизационное прочтение - Постсоветская трансформация: первый замысел и результаты, второй замысел и перспективы

Заключение - МАНИХЕО-ГНОСТИЧЕСКИЙ KOMIUIEKC И СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ДРЕЙФ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

