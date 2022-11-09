Первоисточники атеизма

Последовательно научный атеизм — неотъемлемая черта марксистско-ленинского учения, выражение его внутреннего единства, реально гуманистической природы и практической действенности. Приобретающее на различных исторических этапах социалистического строительства специфические формы, подлинно народное, развивающееся вширь и вглубь атеистическое движение содействует материальному и духовному прогрессу нового общества, ускоряет преодоление религиозно-мистических, национально-этнических, классово-сословных, мещанских, профессионалистских и других предрассудков, противоразумных традиций и обычаев, отживших стереотипов группового и индивидуального сознания и поведения.

Критика мировоззренческого, социально-политического и этического содержания религии — важное средство интенсификации процесса коммунистического воспитания, формирования нового человека. Подчеркивая объективную противоречивость, диалектическую многоплановость исторического процесса, в котором разумному новому приходится преодолевать неразумное и противоразумпое старое, отжившее, К. Маркс писал: «Традиции всех мертвых поколений тяготеют, как кошмар, над умами живых». Произведения основоположников марксизма-ленинизма дают богатейший материал не только для критики различных антинаучных идеологических систем, но и для разоблачения и преодоления всех пережитков прошлого, консервирующих самые нелепые суеверия, «реликты» прошлых эпох и невежество, культивирующие страх перед историческим прогрессом и всем новым. Превратный характер имеют все без исключения «родимые пятна» прошлого, доставшиеся социализму в наследство от предшествующих общественно-экономических формаций.

Яковлев Валерий - Религия и разум (Структура и сущность христианско-сектантского иррационализма)

Алма-Ата, Издательство «Казахстан», 1978, 176 с.

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Яковлев Валерий - Религия и разум (Структура и сущность христианско-сектантского иррационализма) - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ФИКТИВНОСТЬ РАЗУМА И ДУХОВНОЕ ОСЛЕПЛЕНИЕ

РЕЛИГИОЗНАЯ АНАЛОГИЯ И АПОЛОГИЯ ПРЕВРАТНОГО МИРА

ХРИСТИАНСКОЕ СЕКТАНТСТВО-НЕГОДНЫЙ ПРОДУКТ НЕГОДНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ

ИНФАНТИЛИЗМ, ИЛИ «ДЕТСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДУХА»

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ХИМЕРА РЕЛИГИОЗНОГО СОЗНАНИЯ

«ТАИНСТВЕННЫЙ ВРАГ № 1»

«ЛОГИКА» АБСУРДА И ДЕЯТЕЛЬНОГО НЕРАЗУМИЯ

«СВЯЩЕННЫЕ» ЦИФРЫ ХРИСТИАНСКОЙ НУМЕРОЛОГИИ

РЕЛИГИОЗНЫЙ АТАВИЗМ И ПЕРЕЖИТКИ ЯЗЫЧЕСТВА

ОПИУМ СОВЕСТИ И СЧАСТЬЕ В ИЛЛЮЗИИ

МОРАЛЬНОЕ БЕССИЛИЕ В ДЕЙСТВИИ

НА КРАЮ НЕМИНУЕМОЙ ГИБЕЛИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ