Яковлев - Религия и разум
Первоисточники атеизма
Последовательно научный атеизм — неотъемлемая черта марксистско-ленинского учения, выражение его внутреннего единства, реально гуманистической природы и практической действенности. Приобретающее на различных исторических этапах социалистического строительства специфические формы, подлинно народное, развивающееся вширь и вглубь атеистическое движение содействует материальному и духовному прогрессу нового общества, ускоряет преодоление религиозно-мистических, национально-этнических, классово-сословных, мещанских, профессионалистских и других предрассудков, противоразумных традиций и обычаев, отживших стереотипов группового и индивидуального сознания и поведения.
Критика мировоззренческого, социально-политического и этического содержания религии — важное средство интенсификации процесса коммунистического воспитания, формирования нового человека. Подчеркивая объективную противоречивость, диалектическую многоплановость исторического процесса, в котором разумному новому приходится преодолевать неразумное и противоразумпое старое, отжившее, К. Маркс писал: «Традиции всех мертвых поколений тяготеют, как кошмар, над умами живых». Произведения основоположников марксизма-ленинизма дают богатейший материал не только для критики различных антинаучных идеологических систем, но и для разоблачения и преодоления всех пережитков прошлого, консервирующих самые нелепые суеверия, «реликты» прошлых эпох и невежество, культивирующие страх перед историческим прогрессом и всем новым. Превратный характер имеют все без исключения «родимые пятна» прошлого, доставшиеся социализму в наследство от предшествующих общественно-экономических формаций.
Яковлев Валерий - Религия и разум (Структура и сущность христианско-сектантского иррационализма)
Алма-Ата, Издательство «Казахстан», 1978, 176 с.
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Яковлев Валерий - Религия и разум (Структура и сущность христианско-сектантского иррационализма) - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
- ФИКТИВНОСТЬ РАЗУМА И ДУХОВНОЕ ОСЛЕПЛЕНИЕ
- РЕЛИГИОЗНАЯ АНАЛОГИЯ И АПОЛОГИЯ ПРЕВРАТНОГО МИРА
- ХРИСТИАНСКОЕ СЕКТАНТСТВО-НЕГОДНЫЙ ПРОДУКТ НЕГОДНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ
- ИНФАНТИЛИЗМ, ИЛИ «ДЕТСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДУХА»
- ЦЕНТРАЛЬНАЯ ХИМЕРА РЕЛИГИОЗНОГО СОЗНАНИЯ
- «ТАИНСТВЕННЫЙ ВРАГ № 1»
- «ЛОГИКА» АБСУРДА И ДЕЯТЕЛЬНОГО НЕРАЗУМИЯ
- «СВЯЩЕННЫЕ» ЦИФРЫ ХРИСТИАНСКОЙ НУМЕРОЛОГИИ
- РЕЛИГИОЗНЫЙ АТАВИЗМ И ПЕРЕЖИТКИ ЯЗЫЧЕСТВА
- ОПИУМ СОВЕСТИ И СЧАСТЬЕ В ИЛЛЮЗИИ
- МОРАЛЬНОЕ БЕССИЛИЕ В ДЕЙСТВИИ
- НА КРАЮ НЕМИНУЕМОЙ ГИБЕЛИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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