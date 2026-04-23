Эта книга — фундаментальное и в то же время доступное введение в духовную практику Японии, написанное одним из самых авторитетных мастеров современности. Мотохиса Ямакагэ, будучи 79-м преемником древней традиции, ставит своей целью очистить образ синтоизма от наслоений государственного культа и внешнего ритуализма. Он представляет «Косинто» — изначальный синтоизм — не как догматическую религию, а как живой путь самосовершенствования и гармонии с природой.

Книга уникальна тем, что мастер Ямакагэ приоткрывает завесу над эзотерическими аспектами традиции: он подробно описывает концепцию «одного духа и четырех душ» человека, методы медитативной тренировки тинкон и ритуалы очищения мисоги. Автор подчеркивает, что синтоизм — это экологическая духовность, где забота о лесах и воде неразрывно связана с чистотой человеческого сердца. Это издание 2026 года от «Касталии» станет ценным ресурсом для тех, кто ищет практические способы восстановления связи с сакральным в материалистичном мире.

Мотохиса Ямакагэ — Сущность синтоизма. Сердце духа Японии

М.: Касталия, 2026. — 198 с.

ISBN 978-5-908110-42-6

