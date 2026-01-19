Труд Яна Лаха — это торжественное и одновременно научно выверенное исследование центральной темы христианства. Автор показывает, что пришествие Христа не было случайным историческим эпизодом, а стало кульминацией грандиозного Божьего замысла, пронесенного сквозь века. Книга помогает читателю соединить воедино тексты пророков и евангельские события, раскрывая внутреннюю логику спасения. Написанная с глубоким благоговением, работа Лаха побуждает не просто к интеллектуальному познанию, но к личной встрече с «Грядущим». Это книга о верности Бога Своим обещаниям и о той радости, которую приносит осознание того, что обещанный Мессия действительно пришел, чтобы восстановить связь человека с Творцом.

Ян Лах - Благословен Грядущий во имя Господне

Москва: Paoline, 2001. – 244 с.

ISBN 5-900086-15-1

Ян Лах - Благословен Грядущий во имя Господне - Содержание

Введение

ОБЕТОВАННЫЙ

Мессианское пророчество Нафана (2 Цар 7,1-16)

Возвышение дома Давидова (Пс 89,4-5.20-38)

Осмысление пророчества Нафана в Пс 132

Осмысление мессианского пророчества Нафана в 1 Пар 17,1-15

РОЖДЕННЫЙ

Ветхозаветные корни Христовой биографии

Иисус — потомок Давидов (Мф 1,1-17) Библейские родословия Родословие Иисуса, сына Давидова (Мф 1,1-17) От Авраама до Давида (стихи 2-6а) От Давида до вавилонского пленения От вавилонского пленения до Иисуса

Мессия — сын Давидов? (Мк 12,35-37)

УЧИВШИЙ И ОТВЕРГНУТЫЙ

«Конституция» Мессии (Мф 5-7) «Нагорная Проповедь»: проблемы литературной формы и толкования Как относиться к этим интерпретационным течениям?

Логия Иисуса о соблюдении ветхозаветного Закона (Мф 5,17) Введение I. Экзегеза Мф 5,17 слл. II. Дальнейший контекст логии III. Трудности толкования IV Толкование Павла Заключение

Обязанность примирения и любви (Мф 5,43-48)

Роль чудес в Евангелии от Марка Введение I. Обобщенные сообщения о чудесах Иисуса II. Основные идеи фрагмента об исцелении одержимого (Мк 1,21-28) Заключение

Приветствие Мессии-Царя (Мк 11,1-11) а) В изложении Марка (11,1-11) б) В изложении Матфея (21,1-11) в) В изложении Луки (Лк 19,28-40) г) В изложении Иоанна (Ин 12,12-19)

Суд и осуждение Мессии-Царя (Ин 18,28-40; 19,1-22) а) Суд: Ин 18,28-40 б) Осуждение: Ин 19,1-22



ПРОПОВЕДАННЫЙ

Мессия — Сын Божий (Ин 20,30-31)

Иисус Христос — имя и титул Значение слова χριστός в Посланиях Павла

Воцарение Иисуса (Деян 13,16-41) Главные богословские положения текста



ПРОСЛАВЛЕННЫЙ

Мессия — раб и Господь Текстология

Мессия — посредник Нового Завета (Евр 1,1-4)

Содержание гимна

Мессия — предвечное Слово Божие (Ин 1,1-18) Логос до воплощения (1,1-5) Явление Логоса в мир (1,6-13) Откровение Слова (1,14-18)



Заключение