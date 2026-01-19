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Лах - Благословен Грядущий во имя Господне

Ян Лах - Благословен Грядущий во имя Господне
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Category ESXATOS BOOKS, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology

Труд Яна Лаха — это торжественное и одновременно научно выверенное исследование центральной темы христианства. Автор показывает, что пришествие Христа не было случайным историческим эпизодом, а стало кульминацией грандиозного Божьего замысла, пронесенного сквозь века. Книга помогает читателю соединить воедино тексты пророков и евангельские события, раскрывая внутреннюю логику спасения. Написанная с глубоким благоговением, работа Лаха побуждает не просто к интеллектуальному познанию, но к личной встрече с «Грядущим». Это книга о верности Бога Своим обещаниям и о той радости, которую приносит осознание того, что обещанный Мессия действительно пришел, чтобы восстановить связь человека с Творцом.

Ян Лах - Благословен Грядущий во имя Господне

Москва: Paoline, 2001. – 244 с.
ISBN 5-900086-15-1

Ян Лах - Благословен Грядущий во имя Господне - Содержание

  • Введение

ОБЕТОВАННЫЙ

  • Мессианское пророчество Нафана (2 Цар 7,1-16)

  • Возвышение дома Давидова (Пс 89,4-5.20-38)

  • Осмысление пророчества Нафана в Пс 132

  • Осмысление мессианского пророчества Нафана в 1 Пар 17,1-15

РОЖДЕННЫЙ

  • Ветхозаветные корни Христовой биографии

  • Иисус — потомок Давидов (Мф 1,1-17)

    • Библейские родословия

    • Родословие Иисуса, сына Давидова (Мф 1,1-17)

    • От Авраама до Давида (стихи 2-6а)

    • От Давида до вавилонского пленения

    • От вавилонского пленения до Иисуса

  • Мессия — сын Давидов? (Мк 12,35-37)

УЧИВШИЙ И ОТВЕРГНУТЫЙ

  • «Конституция» Мессии (Мф 5-7)

    • «Нагорная Проповедь»: проблемы литературной формы и толкования

    • Как относиться к этим интерпретационным течениям?

  • Логия Иисуса о соблюдении ветхозаветного Закона (Мф 5,17)

    • Введение

    • I. Экзегеза Мф 5,17 слл.

    • II. Дальнейший контекст логии

    • III. Трудности толкования

    • IV Толкование Павла

    • Заключение

  • Обязанность примирения и любви (Мф 5,43-48)

  • Роль чудес в Евангелии от Марка

    • Введение

    • I. Обобщенные сообщения о чудесах Иисуса

    • II. Основные идеи фрагмента об исцелении одержимого (Мк 1,21-28)

    • Заключение

  • Приветствие Мессии-Царя (Мк 11,1-11)

    • а) В изложении Марка (11,1-11)

    • б) В изложении Матфея (21,1-11)

    • в) В изложении Луки (Лк 19,28-40)

    • г) В изложении Иоанна (Ин 12,12-19)

  • Суд и осуждение Мессии-Царя (Ин 18,28-40; 19,1-22)

    • а) Суд: Ин 18,28-40

    • б) Осуждение: Ин 19,1-22

ПРОПОВЕДАННЫЙ

  • Мессия — Сын Божий (Ин 20,30-31)

  • Иисус Христос — имя и титул

    • Значение слова χριστός в Посланиях Павла

  • Воцарение Иисуса (Деян 13,16-41)

    • Главные богословские положения текста

ПРОСЛАВЛЕННЫЙ

  • Мессия — раб и Господь

    • Текстология

  • Мессия — посредник Нового Завета (Евр 1,1-4)

  • Содержание гимна

  • Мессия — предвечное Слово Божие (Ин 1,1-18)

    • Логос до воплощения (1,1-5)

    • Явление Логоса в мир (1,6-13)

    • Откровение Слова (1,14-18)

Заключение

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Added 19.01.2026
Author brat christifid
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