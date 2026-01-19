Лах - Благословен Грядущий во имя Господне
Труд Яна Лаха — это торжественное и одновременно научно выверенное исследование центральной темы христианства. Автор показывает, что пришествие Христа не было случайным историческим эпизодом, а стало кульминацией грандиозного Божьего замысла, пронесенного сквозь века. Книга помогает читателю соединить воедино тексты пророков и евангельские события, раскрывая внутреннюю логику спасения. Написанная с глубоким благоговением, работа Лаха побуждает не просто к интеллектуальному познанию, но к личной встрече с «Грядущим». Это книга о верности Бога Своим обещаниям и о той радости, которую приносит осознание того, что обещанный Мессия действительно пришел, чтобы восстановить связь человека с Творцом.
Ян Лах - Благословен Грядущий во имя Господне
Москва: Paoline, 2001. – 244 с.
ISBN 5-900086-15-1
Ян Лах - Благословен Грядущий во имя Господне - Содержание
Введение
ОБЕТОВАННЫЙ
Мессианское пророчество Нафана (2 Цар 7,1-16)
Возвышение дома Давидова (Пс 89,4-5.20-38)
Осмысление пророчества Нафана в Пс 132
Осмысление мессианского пророчества Нафана в 1 Пар 17,1-15
РОЖДЕННЫЙ
Ветхозаветные корни Христовой биографии
Иисус — потомок Давидов (Мф 1,1-17)
Библейские родословия
Родословие Иисуса, сына Давидова (Мф 1,1-17)
От Авраама до Давида (стихи 2-6а)
От Давида до вавилонского пленения
От вавилонского пленения до Иисуса
Мессия — сын Давидов? (Мк 12,35-37)
УЧИВШИЙ И ОТВЕРГНУТЫЙ
«Конституция» Мессии (Мф 5-7)
«Нагорная Проповедь»: проблемы литературной формы и толкования
Как относиться к этим интерпретационным течениям?
Логия Иисуса о соблюдении ветхозаветного Закона (Мф 5,17)
Введение
I. Экзегеза Мф 5,17 слл.
II. Дальнейший контекст логии
III. Трудности толкования
IV Толкование Павла
Заключение
Обязанность примирения и любви (Мф 5,43-48)
Роль чудес в Евангелии от Марка
Введение
I. Обобщенные сообщения о чудесах Иисуса
II. Основные идеи фрагмента об исцелении одержимого (Мк 1,21-28)
Заключение
Приветствие Мессии-Царя (Мк 11,1-11)
а) В изложении Марка (11,1-11)
б) В изложении Матфея (21,1-11)
в) В изложении Луки (Лк 19,28-40)
г) В изложении Иоанна (Ин 12,12-19)
Суд и осуждение Мессии-Царя (Ин 18,28-40; 19,1-22)
а) Суд: Ин 18,28-40
б) Осуждение: Ин 19,1-22
ПРОПОВЕДАННЫЙ
Мессия — Сын Божий (Ин 20,30-31)
Иисус Христос — имя и титул
Значение слова χριστός в Посланиях Павла
Воцарение Иисуса (Деян 13,16-41)
Главные богословские положения текста
ПРОСЛАВЛЕННЫЙ
Мессия — раб и Господь
Текстология
Мессия — посредник Нового Завета (Евр 1,1-4)
Содержание гимна
Мессия — предвечное Слово Божие (Ин 1,1-18)
Логос до воплощения (1,1-5)
Явление Логоса в мир (1,6-13)
Откровение Слова (1,14-18)
Заключение
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