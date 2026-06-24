Янгонпа - Тайная карта тела
В книге содержится описание энергетической структуры человека: каналов, ветров-энергий и жизненных сущностей как основы для применения йогической практики в соответствии с принципами буддийской высшей тантры и доктрины дзогчена. Наставления Гьялва Янгонпы дополнены его жизнеописанием, принадлежащим перу ученика Чен Нгавы Ринчен Дэна, что позволяет рассматривать труд не только как доктринальное изложение, но и как свидетельство духовной традиции, в которой учение неотделимо от личности реализованного наставника.
«Тайное описание ваджрного тела» представляет собой уникальный памятник тибетской религиозной мысли, значение которого выходит далеко за пределы традиционной тибетской медицины. В центре книги находится представление о теле, речи и уме как о нераздельной основе духовного пути: человеческое тело понимается не просто как физическая оболочка, но как скрытая карта пробуждения, раскрываемая через учение о каналах, ветрах-энергиях, жизненной сущности, мудрости, созерцании и конечном плоде практики.
Гьялва Янгонпа – Тайная карта тела – Видения энергетической структуры человека
Гьялва Янгонпа и др. Тайная карта тела. – Пер. с англ. Фарида Маликова; перевод с тибетского, введение и примечания Элио Гуариско; ред. русского изд. Кирилл Шилов. – СПб.: Шанг Шунг, 2019. – 480 с.
ISBN 978-5-905281-11-2
Гьялва Янгонпа – Тайная карта тела – Содержание
Предисловие
От переводчика
Часть первая. Введение
Об этой книге
Времена Янгонпы
Жизнь Янгонпы
Сочинения Янгонпы
Духовное наследие Янгонпы
Видение ваджрного тела Янгонпой
Исконная природа вещей
Исконная природа тела
Каналы
Жизненная сущность — бодхичитта
Исконная природа речи
Центральная роль ветра, поддерживающего жизнь
Кармический ветер и ветер мудрости
Исконная природа ума
Нераздельность тела, речи и ума
Естественное завершение духовного пути
Синкретический подход Янгонпы
Часть вторая. Великое зеркало: замечательная жизнь святого горного отшельника
Краткое жизнеописание. Восхваление великого Гьялва Янгонпы
Жизнеописание-восхваление великого Гьялва Янгонпы
Место рождения
Семья
Детство и начало обучения
Духовное развитие и учение
Встреча с Котрагпой и получение монашеских обетов
Встреча с Гоцангпой
Опыт, полученный в затворничестве
Проявление ясновидения
Передача Дхармы людям, дакини и местным божествам
Защита народа и улаживание распрей
Встречи с духовными учителями
Достижение зрелого возраста в качестве великого гуру
Уход Янгонпы
Письменный завет Лхадонгпы
Молитва Джамгона Конгтрула Лодро Тае
Часть третья. Тайное описание ваджрного тела
Приветствие и вводные замечания
Основа: каким образом явления мира и выхода за его пределы существуют как исконная природа тела, речи и ума
Исконная природа тела, ваджрное тело всех просветлённых
Исконная природа каналов четырёх чакр
Другие особенные каналы
Нечистые субстанции
Мысль
Исконная природа речи, ваджрная речь всех просветлённых
Ветры-энергии пяти первоэлементов
Тонкие ветры-энергии и ветры-энергии мудрости
Слоги, звучание голоса и слова
Исконная природа ума, ваджрный ум всех просветлённых
Жизненная сущность — бодхичитта
Чистые сущности
Великое блаженство
Пять мудростей
Немышление и созерцание
Исконная природа тела, речи и ума как нераздельных
Путь
Плод
Заключение
Приложения
Собрание сочинений Гьялва Янгонпы
Неопубликованные сочинения и устные слова Янгонпы
Пять внешних и пять внутренних явленных пробуждённостей
Стадии эмбрионального развития и рождение
Пять коренных и пять дополнительных ветров-энергий
Классификация ветров-энергий
Цвета и протяжённость ветров-энергий пяти первоэлементов
Примечания
Сочинения, цитируемые авторами
Справочная библиография
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