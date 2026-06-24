В книге содержится описание энергетической структуры человека: каналов, ветров-энергий и жизненных сущностей как основы для применения йогической практики в соответствии с принципами буддийской высшей тантры и доктрины дзогчена. Наставления Гьялва Янгонпы дополнены его жизнеописанием, принадлежащим перу ученика Чен Нгавы Ринчен Дэна, что позволяет рассматривать труд не только как доктринальное изложение, но и как свидетельство духовной традиции, в которой учение неотделимо от личности реализованного наставника.

«Тайное описание ваджрного тела» представляет собой уникальный памятник тибетской религиозной мысли, значение которого выходит далеко за пределы традиционной тибетской медицины. В центре книги находится представление о теле, речи и уме как о нераздельной основе духовного пути: человеческое тело понимается не просто как физическая оболочка, но как скрытая карта пробуждения, раскрываемая через учение о каналах, ветрах-энергиях, жизненной сущности, мудрости, созерцании и конечном плоде практики.

Гьялва Янгонпа – Тайная карта тела – Видения энергетической структуры человека

Гьялва Янгонпа и др. Тайная карта тела. – Пер. с англ. Фарида Маликова; перевод с тибетского, введение и примечания Элио Гуариско; ред. русского изд. Кирилл Шилов. – СПб.: Шанг Шунг, 2019. – 480 с.

ISBN 978-5-905281-11-2

Гьялва Янгонпа – Тайная карта тела – Содержание