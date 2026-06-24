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Янгонпа - Тайная карта тела

Янгонпа - Тайная карта тела
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, *Biographies Memoirs, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah, Health, Эзотеризм

В книге содержится описание энергетической структуры человека: каналов, ветров-энергий и жизненных сущностей как основы для применения йогической практики в соответствии с принципами буддийской высшей тантры и доктрины дзогчена. Наставления Гьялва Янгонпы дополнены его жизнеописанием, принадлежащим перу ученика Чен Нгавы Ринчен Дэна, что позволяет рассматривать труд не только как доктринальное изложение, но и как свидетельство духовной традиции, в которой учение неотделимо от личности реализованного наставника.

«Тайное описание ваджрного тела» представляет собой уникальный памятник тибетской религиозной мысли, значение которого выходит далеко за пределы традиционной тибетской медицины. В центре книги находится представление о теле, речи и уме как о нераздельной основе духовного пути: человеческое тело понимается не просто как физическая оболочка, но как скрытая карта пробуждения, раскрываемая через учение о каналах, ветрах-энергиях, жизненной сущности, мудрости, созерцании и конечном плоде практики.

Гьялва Янгонпа – Тайная карта тела – Видения энергетической структуры человека

Гьялва Янгонпа и др. Тайная карта тела. – Пер. с англ. Фарида Маликова; перевод с тибетского, введение и примечания Элио Гуариско; ред. русского изд. Кирилл Шилов. – СПб.: Шанг Шунг, 2019. – 480 с.

ISBN 978-5-905281-11-2

Гьялва Янгонпа – Тайная карта тела – Содержание

  • Предисловие

  • От переводчика

  • Часть первая. Введение

    • Об этой книге

    • Времена Янгонпы

    • Жизнь Янгонпы

    • Сочинения Янгонпы

    • Духовное наследие Янгонпы

    • Видение ваджрного тела Янгонпой

    • Исконная природа вещей

    • Исконная природа тела

    • Каналы

    • Жизненная сущность — бодхичитта

    • Исконная природа речи

    • Центральная роль ветра, поддерживающего жизнь

    • Кармический ветер и ветер мудрости

    • Исконная природа ума

    • Нераздельность тела, речи и ума

    • Естественное завершение духовного пути

    • Синкретический подход Янгонпы

  • Часть вторая. Великое зеркало: замечательная жизнь святого горного отшельника

    • Краткое жизнеописание. Восхваление великого Гьялва Янгонпы

    • Жизнеописание-восхваление великого Гьялва Янгонпы

    • Место рождения

    • Семья

    • Детство и начало обучения

    • Духовное развитие и учение

    • Встреча с Котрагпой и получение монашеских обетов

    • Встреча с Гоцангпой

    • Опыт, полученный в затворничестве

    • Проявление ясновидения

    • Передача Дхармы людям, дакини и местным божествам

    • Защита народа и улаживание распрей

    • Встречи с духовными учителями

    • Достижение зрелого возраста в качестве великого гуру

    • Уход Янгонпы

    • Письменный завет Лхадонгпы

    • Молитва Джамгона Конгтрула Лодро Тае

  • Часть третья. Тайное описание ваджрного тела

    • Приветствие и вводные замечания

    • Основа: каким образом явления мира и выхода за его пределы существуют как исконная природа тела, речи и ума

    • Исконная природа тела, ваджрное тело всех просветлённых

    • Исконная природа каналов четырёх чакр

    • Другие особенные каналы

    • Нечистые субстанции

    • Мысль

    • Исконная природа речи, ваджрная речь всех просветлённых

    • Ветры-энергии пяти первоэлементов

    • Тонкие ветры-энергии и ветры-энергии мудрости

    • Слоги, звучание голоса и слова

    • Исконная природа ума, ваджрный ум всех просветлённых

    • Жизненная сущность — бодхичитта

    • Чистые сущности

    • Великое блаженство

    • Пять мудростей

    • Немышление и созерцание

    • Исконная природа тела, речи и ума как нераздельных

    • Путь

    • Плод

    • Заключение

  • Приложения

    • Собрание сочинений Гьялва Янгонпы

    • Неопубликованные сочинения и устные слова Янгонпы

    • Пять внешних и пять внутренних явленных пробуждённостей

    • Стадии эмбрионального развития и рождение

    • Пять коренных и пять дополнительных ветров-энергий

    • Классификация ветров-энергий

    • Цвета и протяжённость ветров-энергий пяти первоэлементов

  • Примечания

  • Сочинения, цитируемые авторами

  • Справочная библиография

  • Указатель

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Added 24.06.2026
Author brat Vadim
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