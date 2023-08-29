Янов Артур – Первичный крик

Несколько лет назад мне пришлось услышать нечто такое, что буквально перевернуло мою профессиональную жизнь и жизнь моих пациентов. То, что я услышал, может изменить саму природу психотерапии в том виде, в каком мы ее сегодня знаем, — то был жуткий нутряной крик молодого человека, рухнувшего на пол во время психотерапевтического сеанса. Я могу уподобить этот вопль лишь душераздирающему крику человека, которого собираются убить. Моя книга посвящена именно этому воплю и тому, что он может означать для раскрытия тайны возникновения неврозов.

Молодого человека, испустившего тот незабываемый крик, мы условно назовем Дэнни Уилсоном, и пусть он будет двадцатидвухлетним студентом колледжа. Он не страдал ни психозами, ни истерией; нет, это был бедный студент — замкнутый, впечатлительный и спокойный. В перерыве группового сеанса психотерапии он рассказал нам историю о человеке по имени Ортиз, выступавшем в то время на лондонской сцене. Этот Ортиз являлся публике, завернутый в пеленки и сосал молоко из бутылки. Все время своего выступления актер громко вопил: «Мама! Папа! Мама! Папа!» Он выкрикивал эти слова во всю недюжинную силу своих легких. В конце выступления он извергал содержимое желудка в пластиковый пакет. Публике тоже раздавали пакеты и советовали посладовать его примеру.

Потрясение, которое Дэнни испытал от увиденного и услышанного в театре, побудило меня попробовать что-нибудь примитивное, что прежде ускользало от моего внимания. Я попросил Дэнни покричать: «Мама! Папа!» Дэнни отказывался, говоря, что не видит никакого смысла в таком ребяческом действии; кстати, если честно, то я и сам никакого смысла в этом не видел. Но я настаивал на своем, и Дэнни наконец уступил. Начав выкрикивать требуемые слова, он заметно расстроился. Внезапно он рухнул на пол и принялся извиваться, словно в мучительной агонии. У него участилось дыхание, но он продолжал сдавленно выкрикивать: «Мама! Папа!» Эти слова вырывались из его горла почти непроизвольно, с непередаваемым хрипом. Казалось, он пребывает в коме или в гипнотическом трансе. Корчи уступили место мелким судорогам, и наконец несчастный испустил такой душераздирающий и громкий вопль, что дрогнули стены моего кабинета. Весь этот эпизод длился не более нескольких минут, и ни я, ни Дэнни, так и не смогли понять, что же произошло. После того как припадок миновал он сказал мне лишь одно: «Я сделал это! Я сам не знаю, что именно, но я могу чувствовать».

Артур Янов – Первичный крик

Пер. с англ. А.Н. Анваера. — М.: ACT: ACT МОСКВА, 2009. - 606, [2] с. - (Philosophy).

ISBN 978-5-17-045903-2 (ООО «Изд-во АСТ»)

ISBN 978-5-403-00980-5 (ООО Изд-во «ACT МОСКВА»)

Артур Янов – Первичный крик – Содержание

Новое предисловие

Введение

1. Проблема

2. Невроз

3. Боль

4. Боль и память

5. Природа напряжения

6. Система защиты

7. Природа чувства и ощущений

8. Лечение

9. Дыхание, голос и крик

10. Невроз и психосоматические расстройства

11. Что значит быть нормальным

12. Пациент, прошедший курс первичной психотерапии

13. Отношение первичной теории к другим психотерапевтическим подходам

14. Инсайт и перенос в психотерапии

15. Сон, сновидения и символы

16. Природа любви

17. Сексуальность, гомосексуальность и бисексуальность

18. Основы страха и гнева

19. Наркотики, психотропные вещества и лекарственная зависимость

20. Психозы: лекарственные и нелекарственные

21. Выводы

ПРИЛОЖЕНИЕ