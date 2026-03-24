Янси - Почему? - Вопрос, который остается всегда

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Хотя я не думаю, что все эти ужасные страдания людям причинил Бог, мою веру испытывает на прочность вопрос: «Почему Он не вмешался, хотя мог помочь?» Отсюда вытекает мой следующий вопрос… Если Бог не защитил тех людей и невинных детей, которых подвергали мучениям (хотя некоторые из них даже взывали к Богу о спасении), то где мне взять веру в то, что Он защитит меня? Я хочу верить, но чувствую себя, как тот человек из Библии, который сказал Иисусу: «Верую… Помоги моему неверию».

Филип Янси - ПОЧЕМУ? - Вопрос, который остается всегда

Издательская группа «Нард», 2015 г., 160 с.

ISBN 978-966-8795-26-8

Филип Янси - ПОЧЕМУ? - Вопрос, который остается всегда – Содержание

ЧАСТЬ 1 ГДЕ ЖЕ БОГ?

  • Вопрос возвращается

  • Омраченное рождество

ЧАСТЬ 2 «Я ХОЧУ ЗНАТЬ: ПОЧЕМУ!»

  • Сначала толчки, затем волна

  • Лицом к лицу с трагедией

  • Почему?

  • Наша единственная надежда

  • Смещение акцента

  • «Ищи помощников»

  • Не навреди

ЧАСТЬ 3 КОГДА БОГ ПРОСПАЛ

  • «Откуда такая жестокость?»

  • Слепой и беззубый мир

  • Крики о помощи

  • По соседству

  • Луч надежды

  • Боль во благо

  • Пространство для роста

ЧАСТЬ 4 ИСЦЕЛЯЯ ЗЛО

  • Город скорби

  • В пожарной части

  • Вера испытанная и укрепившаяся

  • Оборванная жизнь

  • Две универсалии

  • Трудные вопросы

  • Смерть, не тщеславься

ЧАСТЬ 5 ТРИ ВЕЛИЧАЙШИХ ИСПЫТАНИЯ

ПЕРВОИСТОЧНИКИ

О КНИГЕ

ОБ АВТОРЕ

БЛАГОДАРНОСТИ

ОБ ИЗДАТЕЛЕ

Added 24.03.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 5 days ago
Благодарю

Related Books

All Books