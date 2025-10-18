Янтцен - Учение о Святом Духе
Библия говорит о двух мирах
Наряду с видимым Библия вполне определенно говорит и о невидимом, наряду с земными царствами она говорит о Небесном Царстве, наряду с земным миром она говорит о мире, который называет небесным (Еф. 1:3, 20; 2,6; 3,10; 6,12). Этот небесный мир представляет собой мир духовный, отделенный от этого мира непрозрачной завесой, почему он и называется «потусторонним» миром.
Хотя человек живет в земном мире, он имеет доступ к миру духовному. В определенном смысле он — единственное существо, живущее в обоих мирах.
Библейское учение о Божественном Духе — самая большая часть общей темы о духе
В Писании понятие «дух» может относиться к следующим личностям: к Богу (Ин. 4,24), к Святому Духу (Лк. 4,1), к Ангелу (Евр. 1,13—14), к бесу (Мр. 5:2, 15), к человеку (Рим. 8,16; 1 Кор. 2,11; Евр. 12,23). Часто это понятие служит для определения внутреннего человека (к примеру, Чис л. 16,22; Мф. 5,3; Рим. 1,9; Иак. 2,26).
Так как слово «дух» употребляется при описании внутреннего человека, оно может сообщить о личности нечто внутреннее и существенное.
Притчи Соломона 1,23: «Обратитесь к моему обличению: вот, я изолью на вас дух мой, возвещу вам слова мои». Здесь с читателем говорит персонифицированная премудрость. Кто обращается к ней от пути безумия, тому она обещает свою внутреннюю сущность, сообщает слова Божьи и объясняет их значение.
В Откровении 19,10 это слово, похоже, употреблено в таком же смысле: «...ибо свидетельство Иисусово есть дух пророчества». Свидетельство о Сыне Божьем, пронизывая все Писание, придает ему жизнь, значение и сущность. Без этого Библия была бы так же мертва, как и тело, покинутое духом.
Этим же словом в оригинальном тексте может описываться движение воздуха (Ин. 3,8) и действия Святого Духа (1 Кор. 14,12; Еф. 1,17).
Герберт Янтцен - Учение о Святом Духе
Missionswerk FriedensBote Миссия Вестник Мира, 2007 - 250 с.
ISBN 978-3-937032-30-6
Герберт Янтцен - Учение о Святом Духе - Содержание
Предисловие ко всей серии
Предисловие к тому 4
Вступление
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1. Библия говорит о двух мирах
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2. Библейское учение о Божественном Духе — самая большая часть общей темы о духе
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3. Два обстоятельства, не всегда понятные тем, кто работает над этой темой
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4. Порядок расположения тем
Часть первая. О сущности Святого Духа
1. Святой Дух — это Личность
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1.1. Что такое личность?
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1.2. Что позволяет говорить о Духе Святом как о Личности
2. Дух Святой — это Бог
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2.1. Он равен Богу - Отцу и Сыну
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2.2. Ему даны Божественные имена
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2.3. Ему присущи Божественные качества
3. Дух Святой представлен в Писании различными именами и прообразами
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3.1. Имена Святого Духа
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3.2. Святой Дух представлен в прообразах
Часть вторая. Святой Дух и Слово
4. Святой Дух дает Слово
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4.1. Он участвует в происхождении Слова
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4.2. Дух удостоверяет Писание
5. Святой Дух способствует передаче Слова
6. Там, где Слово, действует Святой Дух
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6.1. Так было при сотворении мира
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6.2. Так было при рождении Исаака
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6.3. Люди принимают Слово при содействии Духа
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6.4. Святой Дух ведет верующего на основании Слова Божьего
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6.5. В обращении с людьми Дух Святой использует Слово Божье
Часть третья. Дух Святой от сотворения мира до Мессии
7. Дух Святой в творении
8. Дух Святой и люди перед потопом
9. Дух Святой в Израиле
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9.1. Он наставляет народ
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9.2. Он ведет народ
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9.3. Он исцеляет народ
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9.4. Он способствует восстановлению храма
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9.5. Он видит противление народа Израильского
10. Дух Святой и отдельные личности до прихода Мессии
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10.1. Дух Святой делает возможным рождение Исаака
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10.2. Дух Святой неоднократно нисходит на людей
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10.3. Дух Святой может быть и в людях
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10.4. Дух Святой ведет людей
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10.5. Дух Святой говорит людям
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10.6. Дух Святой говорит через людей
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10.7. Каждому предоставляется возможность получить Духа Святого
11. Обобщение
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11.1. Число тех, кто испытал на себе присутствие Духа Святого, ограничено
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11.2. Мера обладания Духом Святым различна
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11.3. Продолжительность присутствия Святого Духа ограничена
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11.4. Действие Святого Духа ограничено
Часть четвертая. Святой Дух и Мессия
12. Святой Дух и пришествие в мир Мессии
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12.1. Через пророков Дух возвещает о пришествии Мессии
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12.2. Дух принимает участие в рождении Мессии
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12.3. С помощью Духа Святого грядущий Мессия будет узнан
13. Мессия помазан Духом Святым
-
13.1. Сообщения о Его помазании
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13.2. Что означает помазание для Иисуса Христа
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13.3. Чего не означает помазание для Иисуса Христа
14. Святой Дух в жизни и служении Мессии
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14.1. Водительство
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14.2. Сила противостоять искушениям
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14.3. Дух давал, что говорить
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14.4. Сила творить чудеса
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14.5. Печать Духа Святого на всех помыслах и действиях Иисуса
15. Дух Святой в страданиях Мессии
16. Дух Святой в прославлении Христа
-
16.1. Дух Святой в воскресении Христа
-
16.2. Дух Святой сопровождает Воскресшего перед вознесением
-
16.3. Вознесенный Господь пошлет Духа Святого на землю
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16.4. Дух Святой служит прославленному Господу
Часть пятая. О сошествии обетованного Духа
17. Основные мысли
18. Как звучало обетование о сошествии Святого Духа
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18.1. Исаия
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18.2. Иоиль
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18.3. Иоанн Креститель
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18.4. Иисус
-
18.5. Вывод
19. Где и как исполняется обетование о сошествии Святого Духа
-
19.1. В Иерусалиме
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19.2. В Кесарии
-
19.3. В Самарии
-
19.4. В Ефесе
-
19.5. Другие параллельные места
-
19.6. Вывод
20. Какое значение имеет сошествие обетованного Духа
-
20.1. Связь с Мессией
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20.2. С приходом Духа спасение становится реальным
-
20.3. Дух Святой освобождает от немощи
-
20.4. Дух Святой создает новые связи
-
20.5. Мы занимаем новое положение - сынов
-
20.6. С Духом Святым приходит новое сознание
-
20.7. Дух Святой вводит новое владычество
-
20.8. Дух Святой дает и будущее спасение
-
20.9. Вывод
21. Когда исполняется обетование
-
21.1. Момент времени во всеобщей истории спасения
-
21.2. Момент времени в обращении отдельной души
-
21.3. Обобщение
22. Еще о сошествии обетованного Духа
-
22.1. Откуда приходит обетованный Дух
-
22.2. Как дается Дух Святой
-
22.3. Какой Дух дается
-
22.4. Для кого приходит обетованный Дух
-
22.5. Знамения
Часть шестая. Дух Святой в жизни верующего
23. О наличии Святого Духа
-
23.1. Всякий ли библейский христианин имеет Святого Духа?
-
23.2. Каким образом Дух Святой живет в христианине
24. Об исполнении Святым Духом
-
24.1. Что означает исполнение Святым Духом
-
24.2. Чем не может быть исполнение Святым Духом
-
24.3. Как содействовать исполнению Святым Духом
25. О деятельности Святого Духа в жизни христиан
-
25.1. Святой Дух содействует спасению христиан
-
25.2. Святой Дух учит христиан
-
25.3. Святой Дух руководит христианами
-
25.4. Святой Дух формирует христиан
-
25.5. Святой Дух наставляет христиан
-
25.6. Святой Дух содействует общению христиан
-
25.7. Святой Дух содействует свидетельству христиан
26. Непосредственные проявления Святого Духа в жизни верующего
27. Заключение
Часть седьмая. Экскурс: дух и плоть
28. Понятие «плоть»
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28.1. Плоть как мясо
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28.2. Плоть как прообраз чувственной природы
-
28.3. Плоть как земное тело
-
28.4. Смерть Иисуса характеризуется как плоть
-
28.5. Церковь как Тело Иисуса Христа
-
28.6. Человек как падшее, эгоцентричное существо
29. В христианах Святой Дух противопоставляется плоти
Часть восьмая. Святой Дух в жизни неверующего
30. Отношения между неверующим и Святым Духом
31. Действие Святого Духа в неверующих
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31.1. Где Дух Святой начинает действовать
-
31.2. Как действует Святой Дух в мирском человеке
32. Реакция неверующих на действие Святого Духа
-
32.1. Положительная реакция
-
32.2. Отрицательная реакция
-
32.3. Противодействие
-
32.4. Хула на Святого Духа
33. Есть ли лишенные возможности обратиться
-
33.1. Может ли грешник настолько восстать против Бога, что Бог серьезно воспримет его «нет»?
-
33.2. Могут ли обратиться отпадшие?
Часть девятая. Святой Дух и второе пришествие Христа
34. Святой Дух и надежда будущего спасения
-
34.1. Спасение, которое принесет грядущий Иисус
-
34.2. Дух Святой и будущее спасение
35. Святой Дух и восхищение
-
35.1. Он участвует в воскрешении умерших верующих
-
35.2. Он уже предоставляет нам наследство вечной жизни
-
35.3. Возьмется ли Дух Святой?
-
35.4. Восхищенная Церковь и Дух Святой
36. Святой Дух и пришествие на Елеонскую гору
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36.1. Святой Дух и двойное пришествие
-
36.2. Святой Дух и обновление Израиля
-
36.3. Святой Дух и обновление земли
Заключение
Примечания
спасибо