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Янтцен - Учение о Святом Духе

Герберт Янтцен - Учение о Святом Духе
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology
Библия говорит о двух мирах
Наряду с видимым Библия вполне определенно говорит и о невидимом, наряду с земными царствами она говорит о Небесном Царстве, наряду с земным миром она говорит о мире, который называет небесным (Еф. 1:3, 20; 2,6; 3,10; 6,12). Этот небесный мир представляет собой мир духовный, отделенный от этого мира непрозрачной завесой, почему он и называется «потусторонним» миром.
Хотя человек живет в земном мире, он имеет доступ к миру духовному. В определенном смысле он — единственное существо, живущее в обоих мирах.
Библейское учение о Божественном Духе — самая большая часть общей темы о духе
В Писании понятие «дух» может относиться к следующим личностям: к Богу (Ин. 4,24), к Святому Духу (Лк. 4,1), к Ангелу (Евр. 1,13—14), к бесу (Мр. 5:2, 15), к человеку (Рим. 8,16; 1 Кор. 2,11; Евр. 12,23). Часто это понятие служит для определения внутреннего человека (к примеру, Чис л. 16,22; Мф. 5,3; Рим. 1,9; Иак. 2,26).
Так как слово «дух» употребляется при описании внутреннего человека, оно может сообщить о личности нечто внутреннее и существенное.
Притчи Соломона 1,23: «Обратитесь к моему обличению: вот, я изолью на вас дух мой, возвещу вам слова мои». Здесь с читателем говорит персонифицированная премудрость. Кто обращается к ней от пути безумия, тому она обещает свою внутреннюю сущность, сообщает слова Божьи и объясняет их значение.
В Откровении 19,10 это слово, похоже, употреблено в таком же смысле: «...ибо свидетельство Иисусово есть дух пророчества». Свидетельство о Сыне Божьем, пронизывая все Писание, придает ему жизнь, значение и сущность. Без этого Библия была бы так же мертва, как и тело, покинутое духом.
Этим же словом в оригинальном тексте может описываться движение воздуха (Ин. 3,8) и действия Святого Духа (1 Кор. 14,12; Еф. 1,17).

Герберт Янтцен - Учение о Святом Духе

Missionswerk FriedensBote Миссия Вестник Мира, 2007 - 250 с.
ISBN 978-3-937032-30-6

Герберт Янтцен - Учение о Святом Духе - Содержание

Предисловие ко всей серии
Предисловие к тому 4
Вступление
  • 1. Библия говорит о двух мирах
  • 2. Библейское учение о Божественном Духе — самая большая часть общей темы о духе
  • 3. Два обстоятельства, не всегда понятные тем, кто работает над этой темой
  • 4. Порядок расположения тем
Часть первая. О сущности Святого Духа
1. Святой Дух — это Личность
  • 1.1. Что такое личность?
  • 1.2. Что позволяет говорить о Духе Святом как о Личности
2. Дух Святой — это Бог
  • 2.1. Он равен Богу - Отцу и Сыну
  • 2.2. Ему даны Божественные имена
  • 2.3. Ему присущи Божественные качества
3. Дух Святой представлен в Писании различными именами и прообразами
  • 3.1. Имена Святого Духа
  • 3.2. Святой Дух представлен в прообразах
Часть вторая. Святой Дух и Слово
4. Святой Дух дает Слово
  • 4.1. Он участвует в происхождении Слова
  • 4.2. Дух удостоверяет Писание
5. Святой Дух способствует передаче Слова
6. Там, где Слово, действует Святой Дух
  • 6.1. Так было при сотворении мира
  • 6.2. Так было при рождении Исаака
  • 6.3. Люди принимают Слово при содействии Духа
  • 6.4. Святой Дух ведет верующего на основании Слова Божьего
  • 6.5. В обращении с людьми Дух Святой использует Слово Божье
Часть третья. Дух Святой от сотворения мира до Мессии
7. Дух Святой в творении
8. Дух Святой и люди перед потопом
9. Дух Святой в Израиле
  • 9.1. Он наставляет народ
  • 9.2. Он ведет народ
  • 9.3. Он исцеляет народ
  • 9.4. Он способствует восстановлению храма
  • 9.5. Он видит противление народа Израильского
10. Дух Святой и отдельные личности до прихода Мессии
  • 10.1. Дух Святой делает возможным рождение Исаака
  • 10.2. Дух Святой неоднократно нисходит на людей
  • 10.3. Дух Святой может быть и в людях
  • 10.4. Дух Святой ведет людей
  • 10.5. Дух Святой говорит людям
  • 10.6. Дух Святой говорит через людей
  • 10.7. Каждому предоставляется возможность получить Духа Святого
11. Обобщение
  • 11.1. Число тех, кто испытал на себе присутствие Духа Святого, ограничено
  • 11.2. Мера обладания Духом Святым различна
  • 11.3. Продолжительность присутствия Святого Духа ограничена
  • 11.4. Действие Святого Духа ограничено
Часть четвертая. Святой Дух и Мессия
12. Святой Дух и пришествие в мир Мессии
  • 12.1. Через пророков Дух возвещает о пришествии Мессии
  • 12.2. Дух принимает участие в рождении Мессии
  • 12.3. С помощью Духа Святого грядущий Мессия будет узнан
13. Мессия помазан Духом Святым
  • 13.1. Сообщения о Его помазании
  • 13.2. Что означает помазание для Иисуса Христа
  • 13.3. Чего не означает помазание для Иисуса Христа
14. Святой Дух в жизни и служении Мессии
  • 14.1. Водительство
  • 14.2. Сила противостоять искушениям
  • 14.3. Дух давал, что говорить
  • 14.4. Сила творить чудеса
  • 14.5. Печать Духа Святого на всех помыслах и действиях Иисуса
15. Дух Святой в страданиях Мессии
16. Дух Святой в прославлении Христа
  • 16.1. Дух Святой в воскресении Христа
  • 16.2. Дух Святой сопровождает Воскресшего перед вознесением
  • 16.3. Вознесенный Господь пошлет Духа Святого на землю
  • 16.4. Дух Святой служит прославленному Господу
Часть пятая. О сошествии обетованного Духа
17. Основные мысли
18. Как звучало обетование о сошествии Святого Духа
  • 18.1. Исаия
  • 18.2. Иоиль
  • 18.3. Иоанн Креститель
  • 18.4. Иисус
  • 18.5. Вывод
19. Где и как исполняется обетование о сошествии Святого Духа
  • 19.1. В Иерусалиме
  • 19.2. В Кесарии
  • 19.3. В Самарии
  • 19.4. В Ефесе
  • 19.5. Другие параллельные места
  • 19.6. Вывод
20. Какое значение имеет сошествие обетованного Духа
  • 20.1. Связь с Мессией
  • 20.2. С приходом Духа спасение становится реальным
  • 20.3. Дух Святой освобождает от немощи
  • 20.4. Дух Святой создает новые связи
  • 20.5. Мы занимаем новое положение - сынов
  • 20.6. С Духом Святым приходит новое сознание
  • 20.7. Дух Святой вводит новое владычество
  • 20.8. Дух Святой дает и будущее спасение
  • 20.9. Вывод
21. Когда исполняется обетование
  • 21.1. Момент времени во всеобщей истории спасения
  • 21.2. Момент времени в обращении отдельной души
  • 21.3. Обобщение
22. Еще о сошествии обетованного Духа
  • 22.1. Откуда приходит обетованный Дух
  • 22.2. Как дается Дух Святой
  • 22.3. Какой Дух дается
  • 22.4. Для кого приходит обетованный Дух
  • 22.5. Знамения
Часть шестая. Дух Святой в жизни верующего
23. О наличии Святого Духа
  • 23.1. Всякий ли библейский христианин имеет Святого Духа?
  • 23.2. Каким образом Дух Святой живет в христианине
24. Об исполнении Святым Духом
  • 24.1. Что означает исполнение Святым Духом
  • 24.2. Чем не может быть исполнение Святым Духом
  • 24.3. Как содействовать исполнению Святым Духом
25. О деятельности Святого Духа в жизни христиан
  • 25.1. Святой Дух содействует спасению христиан
  • 25.2. Святой Дух учит христиан
  • 25.3. Святой Дух руководит христианами
  • 25.4. Святой Дух формирует христиан
  • 25.5. Святой Дух наставляет христиан
  • 25.6. Святой Дух содействует общению христиан
  • 25.7. Святой Дух содействует свидетельству христиан
26. Непосредственные проявления Святого Духа в жизни верующего
27. Заключение
Часть седьмая. Экскурс: дух и плоть
28. Понятие «плоть»
  • 28.1. Плоть как мясо
  • 28.2. Плоть как прообраз чувственной природы
  • 28.3. Плоть как земное тело
  • 28.4. Смерть Иисуса характеризуется как плоть
  • 28.5. Церковь как Тело Иисуса Христа
  • 28.6. Человек как падшее, эгоцентричное существо
29. В христианах Святой Дух противопоставляется плоти
Часть восьмая. Святой Дух в жизни неверующего
30. Отношения между неверующим и Святым Духом
31. Действие Святого Духа в неверующих
  • 31.1. Где Дух Святой начинает действовать
  • 31.2. Как действует Святой Дух в мирском человеке
32. Реакция неверующих на действие Святого Духа
  • 32.1. Положительная реакция
  • 32.2. Отрицательная реакция
  • 32.3. Противодействие
  • 32.4. Хула на Святого Духа
33. Есть ли лишенные возможности обратиться
  • 33.1. Может ли грешник настолько восстать против Бога, что Бог серьезно воспримет его «нет»?
  • 33.2. Могут ли обратиться отпадшие?
Часть девятая. Святой Дух и второе пришествие Христа
34. Святой Дух и надежда будущего спасения
  • 34.1. Спасение, которое принесет грядущий Иисус
  • 34.2. Дух Святой и будущее спасение
35. Святой Дух и восхищение
  • 35.1. Он участвует в воскрешении умерших верующих
  • 35.2. Он уже предоставляет нам наследство вечной жизни
  • 35.3. Возьмется ли Дух Святой?
  • 35.4. Восхищенная Церковь и Дух Святой
36. Святой Дух и пришествие на Елеонскую гору
  • 36.1. Святой Дух и двойное пришествие
  • 36.2. Святой Дух и обновление Израиля
  • 36.3. Святой Дух и обновление земли
Заключение
Примечания
Views 309
Rating 5.0 / 5
Added 18.10.2025
Author AlexDigger
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5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

G
gios76 3 years ago

спасибо

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