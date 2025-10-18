Герберт Янтцен - Учение о Святом Духе

Библия говорит о двух мирах

Наряду с видимым Библия вполне определенно говорит и о невидимом, наряду с земными царствами она говорит о Небесном Царстве, наряду с земным миром она говорит о мире, который называет небесным (Еф. 1:3, 20; 2,6; 3,10; 6,12). Этот небесный мир представляет собой мир духовный, отделенный от этого мира непрозрачной завесой, почему он и называется «потусторонним» миром.

Хотя человек живет в земном мире, он имеет доступ к миру духовному. В определенном смысле он — единственное существо, живущее в обоих мирах.

Библейское учение о Божественном Духе — самая большая часть общей темы о духе

В Писании понятие «дух» может относиться к следующим личностям: к Богу (Ин. 4,24), к Святому Духу (Лк. 4,1), к Ангелу (Евр. 1,13—14), к бесу (Мр. 5:2, 15), к человеку (Рим. 8,16; 1 Кор. 2,11; Евр. 12,23). Часто это понятие служит для определения внутреннего человека (к примеру, Чис л. 16,22; Мф. 5,3; Рим. 1,9; Иак. 2,26).

Так как слово «дух» употребляется при описании внутреннего человека, оно может сообщить о личности нечто внутреннее и существенное.

Притчи Соломона 1,23: «Обратитесь к моему обличению: вот, я изолью на вас дух мой, возвещу вам слова мои». Здесь с читателем говорит персонифицированная премудрость. Кто обращается к ней от пути безумия, тому она обещает свою внутреннюю сущность, сообщает слова Божьи и объясняет их значение.

В Откровении 19,10 это слово, похоже, употреблено в таком же смысле: «...ибо свидетельство Иисусово есть дух пророчества». Свидетельство о Сыне Божьем, пронизывая все Писание, придает ему жизнь, значение и сущность. Без этого Библия была бы так же мертва, как и тело, покинутое духом.

Этим же словом в оригинальном тексте может описываться движение воздуха (Ин. 3,8) и действия Святого Духа (1 Кор. 14,12; Еф. 1,17).