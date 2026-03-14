Ярхауз - Тэн - Сексуальность и психотерапия сексуальных расстройств
Сексуальная сфера принадлежит к базовым проявлениям человеческого естества. Однако в наше время мы все чаще наблюдаем тенденцию ухода от целостного восприятия личности, в результате чего у молодого поколения формируется представление о сексуальности как о самостоятельной области, базирующейся на принципе удовольствия. Это приводит к ограниченному пониманию сексуальности человека и отдаляет человека от полноты самосознания и любовного взаимодействия во всех его проявлениях, а также нарушает один из основных законов живой природы - лишая таким образом в какой-то мере человечества вечности - закон продолжения рода. Искаженное представление о сексуальности отражается в развитии психологических трудностей, а также психических, соматических и сексуальных расстройств. Представленное Марком Ярхаузом и Эрикой Тэн учебное пособие «Сексуальность и психотерапия сексуальных расстройств» открывает читателям новое измерение полноты сексуальной жизни человека.
Данное пособие - это пример глубокого понимания человеческой сексуальности, которая черпает свои истоки в физиологии человека, его генетике, психических процессах и явлениях, в психологических характеристиках, социальных потребностях, духовных изысканиях и христианских ценностях.
Марк Ярхауз Эрика Тэн - Сексуальность и психотерапия сексуальных расстройств
Пер. с англ. Алексея Панича и Леонида Крука
Черкассы: Коллоквиум, 2016 - 371 с.
ISBN 978-966-8957-56-7
Марк Ярхауз Эрика Тэн - Сексуальность и психотерапия сексуальных расстройств - Содержание
Предисловие к русскоязычному изданию
Предисловие
I ОСНОВЫ СЕКСУАЛЬНОСТИ
1. Сексуальность в богословском ракурсе
2. Сексуальность в социокультурном ракурсе
3. Сексуальность в биологическом ракурсе
4. Сексуальность в терапевтическом ракурсе
II СЕКСУАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА
5. Расстройства полового влечения и возбуждения
6. Женское оргазмическое расстройство
7. Боли при сексуальном контакте
8. Эректильное расстройство
9. Проблемы с эякуляцией
III СЕКСУАЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ
10 Парафилии
11. Сексуальная зависимость
12. Проблемы сексуального самоопределения
13. Гендерная дисфория
IV ПРАКТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
14. Христианство и психотерапия сексуальных расстройств
Предметно-именной указатель
2016-05-23
