Сексуальная сфера принадлежит к базовым проявлениям человеческого естества. Однако в наше время мы все чаще наблюдаем тенденцию ухода от целостного восприятия личности, в результате чего у молодого поколения формируется представление о сексуальности как о самостоятельной области, базирующейся на принципе удовольствия. Это приводит к ограниченному пониманию сексуальности человека и отдаляет человека от полноты самосознания и любовного взаимодействия во всех его проявлениях, а также нарушает один из основных законов живой природы - лишая таким образом в какой-то мере человечества вечности - закон продолжения рода. Искаженное представление о сексуальности отражается в развитии психологических трудностей, а также психических, соматических и сексуальных расстройств. Представленное Марком Ярхаузом и Эрикой Тэн учебное пособие «Сексуальность и психотерапия сексуальных расстройств» открывает читателям новое измерение полноты сексуальной жизни человека.

Данное пособие - это пример глубокого понимания человеческой сексуальности, которая черпает свои истоки в физиологии человека, его генетике, психических процессах и явлениях, в психологических характеристиках, социальных потребностях, духовных изысканиях и христианских ценностях.

Пер. с англ. Алексея Панича и Леонида Крука

Черкассы: Коллоквиум, 2016 - 371 с.

ISBN 978-966-8957-56-7

Марк Ярхауз Эрика Тэн - Сексуальность и психотерапия сексуальных расстройств - Содержание

Предисловие к русскоязычному изданию

Предисловие

I ОСНОВЫ СЕКСУАЛЬНОСТИ

1. Сексуальность в богословском ракурсе

2. Сексуальность в социокультурном ракурсе

3. Сексуальность в биологическом ракурсе

4. Сексуальность в терапевтическом ракурсе

II СЕКСУАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА

5. Расстройства полового влечения и возбуждения

6. Женское оргазмическое расстройство

7. Боли при сексуальном контакте

8. Эректильное расстройство

9. Проблемы с эякуляцией

III СЕКСУАЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ

10 Парафилии

11. Сексуальная зависимость

12. Проблемы сексуального самоопределения

13. Гендерная дисфория

IV ПРАКТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

14. Христианство и психотерапия сексуальных расстройств

Предметно-именной указатель

2016-05-23