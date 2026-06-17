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Ясперс - Духовная ситуация времени

Ясперс - Духовная ситуация времени
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Обзор книги
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Cultural Studies Art, Sociology Political Science

В течение более чем полувека все настойчивее ставится вопрос о ситуации; каждое поколение отвечало на этот вопрос, характеризуя свое мгновение. Однако если раньше угроза нашему духовному миру ощущалась лишь немногими людьми, то с начала войны этот вопрос встает едва ли не перед каждым человеком.

Эта тема не может быть не только исчерпана, но и однозначно определена, так как в процессе ее осмысления она уже видоизменяется. Канувшие в историю ситуации можно рассматривать как завершенные, ибо они уже известны нам в своем значении и больше не существуют, наша же собственная ситуация волнует нас тем, что действующее в ней мышление продолжает определять, чем она станет. Каждому известно, что состояние мира, в котором мы живем, не окончательное.

Ясперс Карл - Духовная ситуация времени

пер. с нем. М.И. Левиной

Москва: ACT, 2013, 285 с.

Серия "Новая философия"

ISBN 978-5-17-060348-0

Ясперс Карл - Духовная ситуация времени - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

  • Первая часть. МАССОВЫЙ ПОРЯДОК И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ

  • Вторая часть. ГРАНИЦЫ ПОРЯДКА СУЩЕСТВОВАНИЯ

  • Третья часть. ВОЛЯ В ЦЕЛОМ

  • Четвертая часть. УПАДОК ДУХА И ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ

  • Пятая часть. КАК СЕГОДНЯ ПОНИМАЕТСЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ БЫТИЕ

  • Шестая часть. КАКИМ МОЖЕТ СТАТЬ ЧЕЛОВЕК

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Added 17.06.2026
Author brat Andron
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