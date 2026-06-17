Ясперс - Духовная ситуация времени
В течение более чем полувека все настойчивее ставится вопрос о ситуации; каждое поколение отвечало на этот вопрос, характеризуя свое мгновение. Однако если раньше угроза нашему духовному миру ощущалась лишь немногими людьми, то с начала войны этот вопрос встает едва ли не перед каждым человеком.
Эта тема не может быть не только исчерпана, но и однозначно определена, так как в процессе ее осмысления она уже видоизменяется. Канувшие в историю ситуации можно рассматривать как завершенные, ибо они уже известны нам в своем значении и больше не существуют, наша же собственная ситуация волнует нас тем, что действующее в ней мышление продолжает определять, чем она станет. Каждому известно, что состояние мира, в котором мы живем, не окончательное.
Ясперс Карл - Духовная ситуация времени
пер. с нем. М.И. Левиной
Москва: ACT, 2013, 285 с.
Серия "Новая философия"
ISBN 978-5-17-060348-0
Ясперс Карл - Духовная ситуация времени - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
Первая часть. МАССОВЫЙ ПОРЯДОК И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ
Вторая часть. ГРАНИЦЫ ПОРЯДКА СУЩЕСТВОВАНИЯ
Третья часть. ВОЛЯ В ЦЕЛОМ
Четвертая часть. УПАДОК ДУХА И ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ
Пятая часть. КАК СЕГОДНЯ ПОНИМАЕТСЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ БЫТИЕ
Шестая часть. КАКИМ МОЖЕТ СТАТЬ ЧЕЛОВЕК
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