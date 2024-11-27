Ясперс Карл - Введение в философию - Философская автобиография

Что такое философия и какова ей цена, это спорный вопрос. От нее ожидают исключительных откровений или равнодушно оставляют ее в стороне как беспредметное мышление. На нее смотрят с робостью, как на значимые усилия необычных людей, или презирают ее, как никчемные умствования мечтателей. Ее считают таким делом, которое касается каждого, а потому, в сущности, должно быть простым и доступным общему пониманию, или же ее считают такой трудной, что занятие ею полагают совершенно безнадежным. В самом деле, то, что выступает под именем философии, дает нам примеры, достойные столь противоположных оценок.

Для человека, верующего в науку, самое худшее - то, что философия вовсе не имеет всеобщезначимых результатов, чего-то такого, что можно знать и тем самым иметь в своем владении. В то время как науки получили в своих областях убедительно достоверные и общепризнанные познания, философия, несмотря на тысячелетние старания, этого не достигла. Невозможно отрицать: в философии не существует единодушия об окончательно познанном. То, что каждый признает в силу логически убедительных оснований, становится тем самым научным познанием и уже не есть философия, но относится к некоторой особенной области познаваемого.

Философское мышление не имеет также свойственного наукам характера прогрессивно развивающегося процесса. Несомненно, мы продвинулись намного дальше греческого врача Гиппократа. Едва ли мы вправе говорить, что мы ушли дальше Платона. Мы ушли дальше только в отношении используемого им материала научных познаний. В самом философствовании мы, может быть, еще едва-едва вновь добрались до его позиции.

То, что каждая форма философии, в отличие от того, как это обстоит в науках, не пользуется единодушным признанием всех, - причина тому должна заключаться в природе дела философии. Достоверность, которую хотят получить в ней, - это не научная достоверность, а именно одна и та же достоверность для каждого рассудка, но это - удостоверение, в котором, если оно удается, имеет право голоса все существо человека. В то время как научные познания направлены на те или иные отдельные предметы, знание о которых отнюдь не является необходимым для каждого, в философии речь идет о целом бытия, которое касается человека как человека, об истине, которая там, где она загорается, охватывает человека глубже, чем любое научное познание.

Ясперс Карл - Введение в философию - Философская автобиография

Пер. А.К. Судакова. - М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2023.-304 с.

ISBN 978-588373-658-1

Ясперс Карл - Введение в философию – Содержание

1. Что такое философия?

2. Истоки философии

3. Объемлющее

4. Идея Бога

5. Безусловное требование

6. Человек

7. Мир

8. Вера и просвещение

9. История человечества

10. Независимость философствующего человека

11. Философский образ жизни

12. История философии

ФИЛОСОФСКАЯ АВТОБИОГРАФИЯ

1. Детство и юность

2. Психопатология

3. Психология миросозерцаний

4. Риккерт

5. Философия

6. Эрнст Майер

7. Университет

8. Политическое мышление

9. Философская логика

10. Теология и философская вера

11. Идея всемирной истории философии

12. О моих произведениях в целом

13. Старость

ПРИМЕЧАНИЯ