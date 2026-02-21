Йегер - Теология ранних греческих философов
Category ESXATOS BOOKS, Philosophy
Series PLATONIANA (4 books)

Книга «Теология ранних греческих философов», представляющая собой цикл Гиффордских лекций 1936 года, является классическим трудом выдающегося филолога-классика Вернера Йегера. В этой работе автор пересматривает традиционный взгляд на первых греческих мыслителей (досократиков) не просто как на примитивных физиков или ученых-естествоиспытателей, а как на глубоких религиозных реформаторов. Йегер утверждает, что их поиск «архэ» (первоначала) — будь то вода Фалеса, апейрон Анаксимандра или воздух Анаксимена — был по своей сути теологическим актом. Они стремились рационализировать божественное, перенося качества бессмертия и всевластия с антропоморфных богов Гомера на саму первозданную природу (Фюсис).

Автор последовательно прослеживает эволюцию мысли от мифологического мировоззрения к философскому логосу, уделяя особое внимание тому, как идеи Анаксимандра, Парменида и Гераклита заложили фундамент для всей западной метафизики и естественной теологии. Йегер показывает, что греческая философия родилась не из отрицания божественного, а из попытки найти более достойное и разумное определение Бога. Книга демонстрирует, как категории «священного» и «божественного» были переосмыслены через понятия закона, порядка и справедливости, что в конечном итоге предопределило развитие не только античной мысли, но и христианского богословия.

Вернер Йегер - Теология ранних греческих философов. Гиффордские лекции 1936 года

(PLATONIANA)

Санкт-Петербург : «Владимир Даль», 2021. - 351 с.

ISBN 978-5-93615-285-6

Вернер Йегер - Теология ранних греческих философов. Гиффордские лекции 1936 года - Содержание

В. В. Прокопенко - Классический филолог в мире греческой философии: Вернер Йегер и его «Теология ранних греческих философов»

Предисловие

  • Глава 1. Теология греческих мыслителей

  • Глава 2. Теология милетских натуралистов

  • Глава 3. Учение Ксенофана о Боге

  • Глава 4. Так называемые орфические теогонии

  • Глава 5. Происхождение учения о божественности души

  • Глава 6. Тайна Бытия Парменида

  • Глава 7. Гераклит

  • Глава 8. Эмпедокл

  • Глава 9. Мыслители-теологи: Анаксагор и Диоген

  • Глава 10. Теории природы и происхождения религии

