Ну, вот и все! Насколько она видела, на детской кроватке не было ни единого натека краски. Мэрилин Хэммонд отошла на пару шагов назад и полюбовалась детской кроваткой, которую она покрасила в белый цвет. Она едва сдерживала восторг. Как чудесно, что здесь будет лежать крохотное новорожденное дитя!

В этой кроватке когда-то спала она и три ее младшие сестрички. А теперь семья снова ждет появления младенца. Мэрилин долго трудилась над подготовкой кроватки. Она не обращала внимания на резкий запах растворителя, счищая слои розовой, желтой и дымчато-голубой краски. А теперь кроватка была чистого белого цвета, наиболее подходящего для детской кроватки, по мнению Мэрилин и ее сестричек.

Она оглянулась, когда открылась дверь гаража. Вошла шестилетняя Рита с рыжевато-коричневой курочкой под мышкой.

— Закрой дверь, Рита, — попросила Мэрилин. — На улице идет дождь, а надо, чтобы краска Хорошо, что папа разрешил мне разжечь огонь в этой старой печке, иначе здесь было бы слишком холодно.

Рита обошла вокруг кроватки, стараясь не запачкать платье свежей краской. Милая улыбка осветила ее обычно серьезное лицо.

— Она такая красивая, — прошептала девочка. — Только теперь я поверила, что скоро родится младенец!

Мэрилин рассмеялась:

— Конечно, родится. Ведь мама тебе об этом говорила. Правда, чудесно?

Рита, поглаживая курочку, согласно кивнула головой.

Ванда Йодер — Памяти Майкла

Переводчики: Валерия Шпаченко, Майкл Янци. Ephrata, PA: Типография “Благодать”, 2024. – 178 с.

ISBN 978-1-959686-20-0

Ванда Йодер — Памяти Майкла - Содержание