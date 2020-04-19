Серии – «Азбука понятий»

Сегодня сложно представить себе жизнь без опросов общественного мнения. Цифры опросов окружают нас со всех сторон, так что мы в любой момент можем свериться, совпадает наше мнение с мнением большинства или нет. Опросы сообщают нам самую важную информацию о политике: из них мы знаем, «чего хочет народ», и благодаря им мы обычно можем заранее предсказать итог ближайших выборов. Трудно вообразить, как изменилась бы политическая жизнь, если бы опросы исчезли и мы почти ничего не знали бы о предпочтениях избирателей до самого подсчета голосов. Опросов становится все больше: сегодня их проводят не только специализированные агентства, но и теле- и радиостанции. В вечернем шоу спорят между собой общественные деятели, а под каждым из них ползет полоса - это телезрители звонят и отвечают на вопрос «Кого вы поддерживаете?». На любимом сайте всплывает окно с просьбой ответить на несколько вопросов. И даже приложение на смартфоне предлагает нам принять участие в опросе о том, следует ли расселять дома в нашем городе. Влияние опросов растет повсюду. Но нигде опросы пока не имеют таких функций и не играют такой системо-образующей роли в политической системе, как в России. Это, пожалуй, одна из наиболее важных отличительных черт современной российской политики. Опросы используются российскими властями для того, чтобы доказать легитимность принимаемых законов и решений (именно на результаты опросов ссылаются депутаты, которые поддерживают спорные законопроекты). Иногда они выполняют функцию плебисцитов и референдумов - как, например, было после вхождения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации, когда рекордный опрос 48 590 респондентов использовался для доказательства того, что во всех субъектах федерации граждане поддерживают присоединение новых субъектов к России. Ключевую роль опросы играют до и после выборов: именно с данными опросов мы пытаемся сверяться, когда возникают подозрения в том, что официальные результаты сфальсифицированы. Органы государственной власти каждый год заказывают множество опросов населения для оценки своей работы. Цифры опросов давно перестали быть просто статистикой и приобрели важный символический смысл, а выражения вроде «86 %» превратились для нас в универсальный код для описания российского общества. Власть опросов постоянно растет. Если мы спросим себя, что мы знаем об обществе, в котором живем, и откуда мы это знаем, то обнаружим, что очень многое почерпнули из опросов. Как ни странно, одновременно с этим доверие опросам общественного мнения в последнее время падает. Мы привыкли, что опросы надежно предсказывают результаты голосования, однако в XXI веке они с пугающей частотой ошибаются. Beликобритания, США, Франция, Германия -это далеко не полный список стран, где опросы не смогли предсказать результат голосования, и не по одному разу.

Григорий Юдин – Общественное мнение, или Власть цифр

Издательство – «Европейского университета в Санкт-Петербурге» – 174 с.

Санкт-Петербург – 2020 г.

ISBN 978-5-94380-294-2

Григорий Юдин – Общественное мнение, или Власть цифр – Содержание

Введение

Кризис на фоне расцвета

Три мифа об общественном мнении

I. Общественное мнение без опросов

Презренная докса

Публичное мнение

Демократическая теория

Буржуазная теория

Тирания общественного мнения

«Пост-правда»

«Альтернативные факты»

Отчаяние Пушкина

Общее мнение и народный дух

Игра с полицией

II. Репрезентация и репрезентативность

Что такое репрезентативная выборка

Как рассчитывается выборка

Почему репрезентативность невозможна

Народ в миниатюре

Магия опросов

Двойная репрезентация

Социология против опросов общественного мнения

Возможны ли опросы в тоталитарном обществе?

Германия

СССР

III. Плебисцитарная демократия

Перманентный референдум

Чего не видят опросы

Молчаливое большинство

Когда опросы ошибаются

Технология контроля

После опросов

Заключение

Что читать по теме?

Григорий Юдин – Общественное мнение, или Власть цифр – Игра с полицией

Между тем для полицейских органов империи после декабристского выступления уже не было никаких сомнений в реальности общественного мнения. Знаменитое Третье отделение (начало ежегодно готовить для Николая I «Краткие обзоры общественного мнения». Ближайший помощник А. X. Бенкендорфа М.Я. фон Фок следил за полицейскими методами работы с общественным мнением во Франции и в письме к начальнику констатировал: «Общественное мнение не навязывается; за ним надо следить, так как оно никогда не останавливается. Можно уменьшить, ослабить свет озаряющего его пламени, но погасить это пламя - не во власти правительства».

Если полиция и упустила инициативу в деле контроля, диагностики и направления общего мнения, то начиная с этого момента общее/общественное мнение становится предметом постоянного полицейского надзора. Прагматичные полицейские мыслители поняли, что борьба с общественным мнением бессмысленна и неэффективна; гораздо больше возможностей дает наблюдение за ним, постоянный контроль и сознательное его формирование. Связь организаций, занятых изучением общественного мнения, с полицейскими службами не должна удивлять. Сила, выпущенная на арену Просвещением, превратилась в один из основных инструментов и предмет заботы полиции. К этому времени выражение «общее мнение» постепенно уступает место термину «общественное мнение».

Между этими вариантами изначально не было принципиальных смысловых различий, однако то, что «общественное мнение» в итоге начинает доминировать, может быть связано с формированием в России особой категории «общественность», аналог которой непросто найти в других языках. Слово «общественность» использовалось с конца XVIII века как синоним слова «всеобщность» - например, всеобщность каких-либо взглядов или действий (сегодня мы уже не говорим «общественность» в этом смысле). Однако для обозначения конкретного социального субъекта оно стало употребляться в середине XIX века. В этот период формируется независимая литературная критика.

Она существует как бы между «властью» и «народом» и обращается к некоторой неопределенной группе, которая вновь ориентируется на идею читающей публики0. Возникшая после периода «заморозков» в России, эта новая группа, общественность, теснее связана с буржуазной концепцией обще-ственного мнения. К ней обращаются такие влиятельные критики, как В. Г. Белинский или А. И. Герцен. С этого момента «общественное мнение» начинает означать еще и «мнение общественности». Здесь менее силен демократический элемент - общественность не претендует на репрезентацию всего общества, но скорее озвучивает позицию разумного, способного к рациональной критике образованного слоя. Когда в России возобладала буржуазная концепция общественного мнения, на следующие пятьдесят лет политическая программа, связанная с этим термином, сфокусировалась на требованиях свободы печати, поскольку от этого зависела влиятельность общественности и само ее существование.