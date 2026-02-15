В этой книге известный румынский пастор и молодежный служитель Виорел Юга проводит глубокое исследование жизни библейских персонажей, которые встретились с ключевыми жизненными вызовами в юном возрасте. Автор выбирает 24 героя — от Иосифа и Давида до Тимофея и Марии, — чтобы показать, что их успех или падение зависели не от обстоятельств, а от личного выбора и отношений с Богом. Юга мастерски адаптирует древние истории к современным реалиям, доказывая, что искушения, страхи и амбиции молодежи прошлого идентичны тем, с которыми сталкивается нынешнее поколение в эпоху цифровых технологий и морального релятивизма.
Каждый из 24 уроков построен как практическое пособие, направленное на формирование сильного христианского характера и четких жизненных ориентиров. Автор не просто пересказывает биографии, а акцентирует внимание на «критических точках» выбора: как сохранять чистоту в развращенном обществе, как распознать Божье призвание и как справляться с неудачами. Книга призывает молодых людей не ждать «взрослости», чтобы начать служить Богу, а становиться лидерами и примерами уже сегодня. Это издание служит отличным ресурсом для молодежных групп и личного наставничества, вдохновляя юное поколение строить свою жизнь на вечных истинах Писания.
Виорел Юга - Молодые, как ты - 24 урока молодых прошлого молодым настоящего
Без выходных данных. - 126 с.
Виорел Юга - Молодые, как ты - Содержание
АДАМ - молодой человек, который, желая получить всё, всё теряет ● КАИН - молодой человек, игнорирующий Божье предупреждение ● АВЕЛЬ - молодой человек, дорого заплативший за свою праведность ● СИФ - молодой человек с совсем иными достижениями ● ГЕДЕОН - молодой человек, желающий быть уверенным в воле Божьей ● ИОСИФ - молодой человек, впечатляющий своей красотой ● ЕНОХ - молодой человек, ходивший пред Богом ● ИСААК и РЕВЕККА - молодые люди, избирающие божественный выбор ● ФИНЕЕС - молодой человек, спасший многих от смерти ● ДИНА - девушка, поплатившаяся за своё любопытство ● ДАВИД - молодой человек, придающий смелости святому народу ● МАРИЯ - девушка, избранная небом ● МОИСЕИ - молодой человек, удивляющий избранной целью ● АМНОН - молодой человек, которого погубили удовольствия ● ИСАВ - молодой человек, пренебрегший своими правами ● ЕСФИРЬ - девушка, включившаяся в спасение других ● НАДАВ и АВИУД - молодые люди, сделавшие то, что им не поручали ● СЫНЫ БОЖЬИ - молодые люди, сделавшие неправильный выбор ● ИЗМАИЛ - молодой человек, которому жизнь преподносит сюрпризы ● ДОЧЕРИ ЛОТА - девушки, договорившиеся решить проблему собственными силами ● ЗЯТЬЯ ЛОТА - молодые люди, отвергнувшие предложение о спасении ● БОГАТЫЙ ЮНОША - привязанный более к богатству, чем к Иисусу ● ТИТ и ТИМОФЕЙ - молодые люди, посвятившие свою жизнь Царству Божьему ● ХАЛЕВ - молодой человек, водимый иным духом
