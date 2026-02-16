Книга доктора Я. И. Юка «Библия и анатомия» представляет собой глубокое научно-богословское исследование, в котором автор анализирует устройство человеческого тела через призму Священного Писания. Основная цель работы — показать, что анатомическая сложность и функциональное совершенство человека являются неоспоримым доказательством разумного замысла. Автор последовательно доказывает, что библейские антропологические термины (сердце, почки, утроба) имеют не только метафорическое, но и глубокое биологическое обоснование, соответствующее истинному строению организма.

В содержании книги подробно рассматриваются основные системы органов: костная, мышечная, нервная и кровеносная. Доктор Юк мастерски сопоставляет медицинские факты с библейскими текстами, объясняя, почему в Писании те или иные органы связываются с определенными душевными качествами или жизненными процессами. Например, он исследует значение крови как носителя жизни и удивительную структуру нервной системы как инструмента связи между материальным телом и духовной сущностью человека.

Особое внимание уделяется уникальности человека как венца творения. Автор подчеркивает отличия человеческой анатомии, способствующей прямохождению, членораздельной речи и творческой деятельности, от строения представителей животного мира. Книга написана языком, доступным для широкого круга читателей, но при этом сохраняет строгость научного изложения. Она помогает верующим людям укрепиться в своей вере через познание «храма своего тела», а медикам — увидеть в объекте своего изучения величие и мудрость Творца.

Д-р Я. И. Юк – Библия и анатомия

2-е издание. – Б.в.д., 1982. – 228 с.

