Всякий человек, каким бы он духовно зрелым ни был, по своей плоти немощен. Без Спасителя Иисуса Христа все мы — пасторы, дьяконы, учители, вы и я — существа обреченные. Несмотря на слабости, присущие человеческой натуре, как люди верующие мы любим Иисуса Христа и стремимся жить по Его воле. Наша конечная цель в этом мире — творить волю Божью, которая познается не иначе как изучением Слова Божьего.

Неся пасторское служение около двадцати лет, в последние годы я стал сомневаться в божественном происхождении языков, на которых говорят в наше время. С молитвою я тщательно изучал Библию в поисках ответа на вопрос, «Изливает ли Бог Своему народу дар говорения языками в наше время?» После всестороннего изучения Библии и с помощью иных книг, относящихся к делу, я понял, что языки от Бога в наше время умолкли.

Чтобы помочь другим христианам понять, чему учит Библия в этом отношении, я и решил написать эту книгу. И при этом воистину желание обвинить кого-либо из числа говорящих языками никак не входило в мои намерения. Мне не хотелось бы упрекать верующих в лжеверии потому, что они говорят языками. Скажу больше, вначале я и сам, проникшись Христом, говорил языками.

Составляя эту книгу, я ставил перед собой единственную цель: верно толковать учение Библии. В моих стремлениях не было желания изменить чье-либо сердце (разве мне, человеку, это по силам!), ибо я предал это дело Богу, чтобы именно Он даровал истинное разумение моим возлюбленным во Христе братьям и сестрам. Передать вам здравое толкование Слова Божьего с любовью, смирением и кротостью — вот мое простое желание. Да наставит нас всех Дух Свитый в разумении Его вечной истины.

Юн Пол - Что Библия говорит о языках?

Пер. с англ. Баев. А. М. — Мн.: Издательство церкви «Завет Христа», 2002. — 96 с.

INSN 985-6502-32-2

Юн Пол - Что Библия говорит о языках? – Содержание

Предисловие к изданию на корейском

К любящим Слово Божье

Введение