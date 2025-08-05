Юнак - Библейские кроссворды
Можно ли одновременно отдыхать и учиться? Можно ли из учебы сделать приятное развлечение? Попробуйте! Предлагаемый сборник кроссвордов, головоломок, шарад, библейских вопросов поможет Вам в этом.
Большинство моих кроссвордов составлено в пути во время поездок в электричке и поезде.Я погружался в чудесный мир библейских имен и восхищался их чудными сочетаниями; открывал для себя историю родственных связей библейских героев, которая почти не просматривается при обычном чтении Библии.
Вопросы, собранные в этом сборнике, родились при чтении Библии и сравнении ее повествований с нашей реальностью. Некоторые из вопросов были услышаны мною на молодежных вечерах, но изменены и откорректированы. А головоломки и задачи потребуют от вас внимания и хватки ума. Пробуйте, пытайтесь — правильный ответ будет вам наградой за усердие.
Отдыхайте и учитесь!
Юнак, Д.О. - Библейские кроссворды - Выпуск 2
М.: Триада, 2012. — 192 с.
ISBN 978-5-86181-519-2 (в обл.)
Юнак, Д.О. - Библейские кроссворды - Выпуск 2 – Содержание
Предисловие
- Кроссворды, кроссчайнворды, чайнворды
- Ребусы, головоломки, криптограммы
- Вопросы, загадки, шарады
Ответы
Юнак Д. О. - Библейские кроссворды - Выпуск 3. Часы досуга с Библией
М. Триада, 2014. - 1 92 с., с илл.
ISBN 978-5-861 8 1 -558- 1
Юнак Д. О. - Библейские кроссворды - Выпуск 3. Часы досуга с Библией – Содержание
- Вступление
- Словарь значений
- Кроссворды, чайнворды, сканворды
- Арифмогрифы, анаграммы, метаграммы, криптограммы
- Ребусы, микроребусы
- Шарады, загадки
- Библейские вопросы, тесты
- Детский раздел
- Знаешь ли ты, что?
- Ответы
Юнак Д. О. - Библейские кроссворды - Выпуск 1
Μ: Триада, 2009. — 160 с.
ISBN 978-586181-316-7
Юнак Д. О. - Библейские кроссворды - Выпуск 1 – Содержание
- Словарь значений
- Кроссворды, чайнворды, сканворды
- Криптограммы, арифмогрифы, головоломки
- Ребусы, микроребусы
- Загадки, шарады
- Библейские вопросы
- Знаешь ли ты?
- Детский раздел
- Ответы
Большое спасибо!