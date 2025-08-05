Можно ли одновременно отдыхать и учиться? Можно ли из учебы сделать приятное развлечение? Попробуйте! Предлагаемый сборник кроссвордов, головоломок, шарад, библейских вопросов поможет Вам в этом.

Большинство моих кроссвордов составлено в пути во время поездок в электричке и поезде.Я погружался в чудесный мир библейских имен и восхищался их чудными сочетаниями; открывал для себя историю родственных связей библейских героев, которая почти не просматривается при обычном чтении Библии.

Вопросы, собранные в этом сборнике, родились при чтении Библии и сравнении ее повествований с нашей реальностью. Некоторые из вопросов были услышаны мною на молодежных вечерах, но изменены и откорректированы. А головоломки и задачи потребуют от вас внимания и хватки ума. Пробуйте, пытайтесь — правильный ответ будет вам наградой за усердие.

Отдыхайте и учитесь!

Юнак, Д.О. - Библейские кроссворды - Выпуск 2

М.: Триада, 2012. — 192 с.

ISBN 978-5-86181-519-2 (в обл.)

Юнак, Д.О. - Библейские кроссворды - Выпуск 2 – Содержание

Предисловие

Кроссворды, кроссчайнворды, чайнворды

Ребусы, головоломки, криптограммы

Вопросы, загадки, шарады

Ответы