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Юнак - Библейские кроссворды

Юнак, Д.О. - Библейские кроссворды - Выпуск 2
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Educational
Можно ли одновременно отдыхать и учиться? Можно ли из учебы сделать приятное развлечение? Попробуйте! Предлагаемый сборник кроссвордов, головоломок, шарад, библейских вопросов поможет Вам в этом.
Большинство моих кроссвордов составлено в пути во время поездок в электричке и поезде.Я погружался в чудесный мир библейских имен и восхищался их чудными сочетаниями; открывал для себя историю родственных связей библейских героев, которая почти не просматривается при обычном чтении Библии.
Вопросы, собранные в этом сборнике, родились при чтении Библии и сравнении ее повествований с нашей реальностью. Некоторые из вопросов были услышаны мною на молодежных вечерах, но изменены и откорректированы. А головоломки и задачи потребуют от вас внимания и хватки ума. Пробуйте, пытайтесь — правильный ответ будет вам наградой за усердие.
Отдыхайте и учитесь!

Юнак, Д.О. - Библейские кроссворды - Выпуск 2

М.: Триада, 2012. — 192 с.
ISBN 978-5-86181-519-2 (в обл.)

Юнак, Д.О. - Библейские кроссворды - Выпуск 2 – Содержание

Предисловие
  • Кроссворды, кроссчайнворды, чайнворды
  • Ребусы, головоломки, криптограммы
  • Вопросы, загадки, шарады
Ответы

Юнак Д. О. - Библейские кроссворды - Выпуск 3. Часы досуга с БиблиейЮнак Д. О. - Библейские кроссворды - Выпуск 3. Часы досуга с Библией

М. Триада, 2014. - 1 92 с., с илл.
ISBN 978-5-861 8 1 -558- 1

Юнак Д. О. - Библейские кроссворды - Выпуск 3. Часы досуга с Библией – Содержание

  • Вступление
  • Словарь значений
  • Кроссворды, чайнворды, сканворды
  • Арифмогрифы, анаграммы, метаграммы, криптограммы
  • Ребусы, микроребусы
  • Шарады, загадки
  • Библейские вопросы, тесты
  • Детский раздел
  • Знаешь ли ты, что?
  • Ответы

Юнак Д. О. - Библейские кроссворды - Выпуск 1Юнак Д. О. - Библейские кроссворды - Выпуск 1

Μ: Триада, 2009. — 160 с.
ISBN 978-586181-316-7

Юнак Д. О. - Библейские кроссворды - Выпуск 1 – Содержание

  • Словарь значений
  • Кроссворды, чайнворды, сканворды
  • Криптограммы, арифмогрифы, головоломки
  • Ребусы, микроребусы
  • Загадки, шарады
  • Библейские вопросы
  • Знаешь ли ты?
  • Детский раздел
  • Ответы
Views 347
Rating 5.0 / 5
Added 05.08.2025
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (2 comments)

Z
zalservik 5 months ago
Благодарю.
A
Avel 1 year ago

Большое спасибо!

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