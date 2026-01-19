Юнг - Феномен самости
Книга «Феномен самости» — одна из ключевых работ Карла Густава Юнга, входящая в цикл «Aion». В ней основоположник аналитической психологии детально разбирает структуру человеческой психики и центральный архетип Самости.
Юнг Карл Густав - Феномен самости
перевод с немецкого А. Чечиной
Москва : Издательство АСТ, 2020. 224
Серия "Эксклюзивная классика"
ISBN 978-5-17-121659-7
Юнг Карл Густав - Феномен самости - Оглавление
Предисловие
I. Эго
II. Тень
III. Сизигия: анима и анимус
IV. Самость
V. Христос, символ самости
VI. Знак рыб
Библиография
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