Юнг - Феномен самости

Книга «Феномен самости» — одна из ключевых работ Карла Густава Юнга, входящая в цикл «Aion». В ней основоположник аналитической психологии детально разбирает структуру человеческой психики и центральный архетип Самости.

Юнг Карл Густав - Феномен самости

перевод с немецкого А. Чечиной

Москва : Издательство АСТ, 2020. 224

Серия "Эксклюзивная классика"

ISBN 978-5-17-121659-7

Юнг Карл Густав - Феномен самости - Оглавление

Предисловие

I. Эго

II. Тень

III. Сизигия: анима и анимус

IV. Самость

V. Христос, символ самости

VI. Знак рыб

Библиография