Юнг Карл Густав - Анализ сновидений - Семинары

Семинары Юнга, в которых он объясняет свои психологические идеи и аналитические методы, а также взгляды на общество, личность, религию, историю и многое другое, ранее были известны немногим даже среди последователей Юнга. Количество мест на занятиях было ограничено, а конспекты семинаров, изготовленные на мультиграфе, подготовленные участниками семинаров, не публиковались, а распространялись частным образом среди ограниченного круга подписчиков. Тома Семинарских Записей (как они на самом деле назывались) в специальных юнгианских библиотеках не выдавались читателям без разрешения аналитика [1]. В юнгианских публикациях встречаются ссылки на Записи, но редко приводятся цитаты. Хотя эта ограничительная политика вводилась с согласия Юнга, в конце концов он согласился включить Семинарские Записи в список опубликованных работ.

Самый ранний “семинар”, записанный в Общей Библиографии Сочинений Юнга (CW 19), был проведен в 1923 г., но есть свидетельства, что Юнг использовал этот семинарский метод уже в 1912 г. В тот год он принял как анализанда женщину из Америки, Фанни Боудич (Fanny Bowditch), которая была направлена к нему Джеймсом Джексоном Патнэмом (James Jackson Putnam), доктором медицины, профессором неврологии в Гарварде и первым президентом “Американской Психоаналитической Ассоциации” (American Psychoanalytic Association) (1911). Юнг встречался с Патнэмом, когда вместе с Фрейдом (Freud) и Ференци (Ferenczi) прибыл в США в 1909 г., чтобы читать лекции в “Университете Кларка” (Clark University). Патнэм пригласил трех гостей на виллу в Адирондаках (Adirondacks), принадлежащую семьям Патнэм и Боудич [2], и там Юнг мог встретиться с Фанни Боудич (1874-1967).

Карл Густав Юнг - Анализ сновидений - Семинары

Карл Густав Юнг - Анализ сновидений. Семинары. Часть 1 (осень 1928 г. — лето 1929 г.)

(Неизвестный Юнг)

М. : Клуб Касталия. 2014. — 304 с.

Карл Густав Юнг - Анализ сновидений. Семинары. Часть 1 (осень 1928 г. — лето 1929 г.) - Содержание

Введение

Благодарности

Члены семинара

Хронологический порядок сновидений

Зимний семестр первого года

Первая часть: ноябрь-декабрь 1928 г.

Лекция I - Лекция VI

Зимний семестр первого года

Вторая часть: январь-март 1929 г.

Лекция I - Лекция X

Летний семестр первого года

Май-июнь 1929 г.

Лекция I - Лекция VII

Карл Густав Юнг - Анализ сновидений. Семинары. Часть 2 (осень 1929 г. — лето 1930 г.)

(Неизвестный Юнг)

М. : Клуб Касталия. 2014. — 396 с.

Карл Густав Юнг - Анализ сновидений. Семинары. Часть 2 (осень 1929 г. — лето 1930 г.) - Содержание

Зимний семестр второго года

Первая часть: октябрь/ноябрь 1929 г.

Лекция I - Лекция X

Зимний семестр второго года

Вторая часть: январь/март 1930 г.

Лекция I - Лекция X

Летний семестр второго года

Май/июнь 1930 г.