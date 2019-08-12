Джон Пауэлл (John Powell, S.J) - американский священик, богослов, психотерапевт, профессор университета Игнатия Лойолы в Чикаго, автор более десятка книг, курсов лекций и учебных программ по психологии и психотерапии, пользующихся на Западе огромной популярностью.

Джон Пауэлл - Как устоять в любви

Моска, Путь, 2003 г.

ISBN 5-86748-008-9

Весьма печальный факт из жизни нашей человеческой семьи состоит в том, что лишь немногие из нас осуществляют все свои возможности. Я согласен с оценкой, даваемой специалистами, которые полагают, что в среднем человек осуществляет только 10% отпущенных ему возможностей.

А человек видит только 10% красоты окружающего его мира. Он слышит только 10% музыки и поэзии Вселенной.

Он обоняет лишь одну десятую благоуханья мироздания и вкушает лишь одну десятую радости быть живым. Он лишь на 10% дает открыться таящимся в нем чувствам нежности, удивления и благоговения. Его разум охватывает лишь малую часть того, что он мог бы узнать, обдумать и понять. Его сердце испытывает лишь 10% любви, которую оно могло бы испытывать.

Он умирает, так никогда по-настоящему и не узнав, что такое жизнь и что такое любовь. Мне кажется, что это худшее из того, что может произойти со мной. Мне по-настоящему отвратительна мысль о том, что вы или я можем умереть, так и не узнав, что такое настоящая жизнь и что такое настоящая любовь.