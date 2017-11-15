Элдридж - Пленительная красота
Новый человек
Книга о сокровище, которым является женское сердце.
Джон и Стейси Элдридж - Пленительная красота - Постигая тайны женской души
Издательство: Шандал, 2008 г.
Серия: Новый человек
ISBN 978-5-94861-087-0
Джон и Стейси Элдридж - Пленительная красота - Постигая тайны женской души - Содержание
Благодарность
Предисловие
-
1. Сердце Женщины
-
2. Дадим слово Еве
-
3. Неотступный вопрос
-
4. Израненная
-
5. Ненавистная
-
6. Исцеление ран
-
7. Возлюбленная
-
8. Красота, которую необходимо раскрыть
-
9. Влюбленный Адам
-
10. Матери, дочери, сестры
-
11. Принцессы-воительницы
-
12. Уникальная роль
-
Ежедневная молитва освобождения
Джон и Стейси Элдридж - Пленительная красота - Постигая тайны женской души - Предисловие
Написать книгу о мужчинах («Необузданное сердце») было довольно просто. Не то чтобы мужчины такие уж одноклеточные существа, но из двух полов, пытающихся любить и жить в одном русле, они менее сложны для понимания. Я (Джон) думаю, с этим согласятся как мужчины, так и женщины. Кстати, предполагалось, что загадочность женских сердец явится для их обладательниц источником радости, благом, но вместо этого она стала для них причиной досады. Почти все женщины чувствуют, что порой «перегибают палку»... и не всегда оказываются «такими, какими должны быть». А мужчинам свойственно желание держаться подальше от глубоких омутов женской души, потому что они никогда не знают, что оттуда всплывет и как к этому относиться. Поэтому мы упустили сокровище, которым является женское сердце, и не разглядели того, что оно может нам рассказать о сердце Бога.
Не волнуйтесь, в этой книге мы не будем говорить о том, чего вам не удалось добиться как женщинам. Согласитесь, все мы устали от такого рода литературы. Первая же брошюра о том, что значит быть благочестивой женщиной, которую я (Стейси) прочла, будучи новообращенной христианкой, полетела в противоположный угол комнаты. За двадцать пять прошедших с тех пор лет мне встретилось всего несколько книг на эту тему, которые я действительно могла бы рекомендовать вам прочесть. От прочих я тихо сходила с ума. Их содержание сводилось к следующему незатейливому наставлению: «Вы не такая, какой должны быть, но если вы выполните следующие десять правил, то добьетесь успеха». Такие книги, в общем-то, и убивают душу. Понятие женственности нельзя свести к формуле.
У меня есть подруги, которые любят устраивать чаепития, предварительно сервировав стол изысканным фарфором, но есть и другие, которые при одной мысли об этом покрываются сыпью, как при крапивнице. Есть подруги, которые любят охотиться, особенно если при этом им приходится стрелять из лука. Женщины могут быть профессорами и поварами, сиделками и миссионерками, актрисами и поэтессами, альпинистками и триатлонистками, докторами наук и социальными работниками, мамами и домохозяйками, стоматологами и невропатологами, секретаршами и продавщицами. И все они прекрасны.
Так как же определить, кто является настоящей женщиной — Золушка или Жанна д'Арк, Мария Магдалина или Опра. Как вернуть женщине ее женственность, не загоняя ее в рамки допотопных стереотипов и не навязывая ей новых, способных лишь усилить у нее чувство досады? Уж в чем в чем, а в этом наши читательницы нуждаются меньше всего. А между тем есть нечто, чем Бог наделил каждую женщину, — Он дал ей способность все принимать близко к сердцу. Поэтому мы решились на исследование женской души через познание ее сердца. Что скрывают его глубины? Каковы его желания? О чем вы мечтали, когда были маленькими девочками, и о чем, став женщинами, вы мечтаете до сих пор? И как вам исцелиться от душевных ран — итога жизненных трагедий?
Что-то драгоценное затерялось за годы, отделяющие ваш сегодняшний день от времени ваших девичьих грез. И это утраченное сокровище — ваше сердце, ваше бесценное сердце. Бог наделил вас женственностью могущественной и нежной, страстной и притягательной. Несомненно, этот дар был неверно понят и уничижен, но ваше сердце стоит того, чтобы вновь обрести этот дар. Вы пленительны!
Мы приглашаем вас вместе с нами совершить путешествие. Путешествие, сулящее открытия и исцеление. Ваше сердце — награда Божьего Царства. Иисус пришел, чтобы вернуть вас Себе, вернуть полностью, без остатка. Мы молимся, чтобы с помощью этой книги Бог прикоснулся к вашему сердцу и вашей жизни, чтобы Он принес вам радость и жизнь! И если эта книга справится со своей задачей, мы устроим грандиозную вечеринку, и неважно — с чайным сервизом или бумажными тарелками. Однажды все мы соберемся на праздник. А сейчас мы надеемся и ждем, что эта небольшая по объему книга позволит вам лучше узнать Бога, а заодно и собственное сердце.
2013-04-06
Comments (1 comment)