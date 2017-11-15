Джон и Стейси Элдридж - Пленительная красота - Постигая тайны женской души

Издательство: Шандал, 2008 г.

Серия: Новый человек

ISBN 978-5-94861-087-0

Джон и Стейси Элдридж - Пленительная красота - Постигая тайны женской души - Содержание Благодарность Предисловие 1. Сердце Женщины

2. Дадим слово Еве

3. Неотступный вопрос

4. Израненная

5. Ненавистная

6. Исцеление ран

7. Возлюбленная

8. Красота, которую необходимо раскрыть

9. Влюбленный Адам

10. Матери, дочери, сестры

11. Принцессы-воительницы

12. Уникальная роль

Ежедневная молитва освобождения

Джон и Стейси Элдридж - Пленительная красота - Постигая тайны женской души - Предисловие

Написать книгу о мужчинах («Необузданное сердце») было довольно просто. Не то чтобы мужчины такие уж одноклеточные существа, но из двух полов, пытающихся любить и жить в одном русле, они менее сложны для понимания. Я (Джон) думаю, с этим согласятся как мужчины, так и женщины. Кстати, предполагалось, что загадочность женских сердец явится для их обладательниц источником радости, благом, но вместо этого она стала для них причиной досады. Почти все женщины чувствуют, что порой «перегибают палку»... и не всегда оказываются «такими, какими должны быть». А мужчинам свойственно желание держаться подальше от глубоких омутов женской души, потому что они никогда не знают, что оттуда всплывет и как к этому относиться. Поэтому мы упустили сокровище, которым является женское сердце, и не разглядели того, что оно может нам рассказать о сердце Бога.

Не волнуйтесь, в этой книге мы не будем говорить о том, чего вам не удалось добиться как женщинам. Согласитесь, все мы устали от такого рода литературы. Первая же брошюра о том, что значит быть благочестивой женщиной, которую я (Стейси) прочла, будучи новообращенной христианкой, полетела в противоположный угол комнаты. За двадцать пять прошедших с тех пор лет мне встретилось всего несколько книг на эту тему, которые я действительно могла бы рекомендовать вам прочесть. От прочих я тихо сходила с ума. Их содержание сводилось к следующему незатейливому наставлению: «Вы не такая, какой должны быть, но если вы выполните следующие десять правил, то добьетесь успеха». Такие книги, в общем-то, и убивают душу. Понятие женственности нельзя свести к формуле.

У меня есть подруги, которые любят устраивать чаепития, предварительно сервировав стол изысканным фарфором, но есть и другие, которые при одной мысли об этом покрываются сыпью, как при крапивнице. Есть подруги, которые любят охотиться, особенно если при этом им приходится стрелять из лука. Женщины могут быть профессорами и поварами, сиделками и миссионерками, актрисами и поэтессами, альпинистками и триатлонистками, докторами наук и социальными работниками, мамами и домохозяйками, стоматологами и невропатологами, секретаршами и продавщицами. И все они прекрасны.

Так как же определить, кто является настоящей женщиной — Золушка или Жанна д'Арк, Мария Магдалина или Опра. Как вернуть женщине ее женственность, не загоняя ее в рамки допотопных стереотипов и не навязывая ей новых, способных лишь усилить у нее чувство досады? Уж в чем в чем, а в этом наши читательницы нуждаются меньше всего. А между тем есть нечто, чем Бог наделил каждую женщину, — Он дал ей способность все принимать близко к сердцу. Поэтому мы решились на исследование женской души через познание ее сердца. Что скрывают его глубины? Каковы его желания? О чем вы мечтали, когда были маленькими девочками, и о чем, став женщинами, вы мечтаете до сих пор? И как вам исцелиться от душевных ран — итога жизненных трагедий?

Что-то драгоценное затерялось за годы, отделяющие ваш сегодняшний день от времени ваших девичьих грез. И это утраченное сокровище — ваше сердце, ваше бесценное сердце. Бог наделил вас женственностью могущественной и нежной, страстной и притягательной. Несомненно, этот дар был неверно понят и уничижен, но ваше сердце стоит того, чтобы вновь обрести этот дар. Вы пленительны!

Мы приглашаем вас вместе с нами совершить путешествие. Путешествие, сулящее открытия и исцеление. Ваше сердце — награда Божьего Царства. Иисус пришел, чтобы вернуть вас Себе, вернуть полностью, без остатка. Мы молимся, чтобы с помощью этой книги Бог прикоснулся к вашему сердцу и вашей жизни, чтобы Он принес вам радость и жизнь! И если эта книга справится со своей задачей, мы устроим грандиозную вечеринку, и неважно — с чайным сервизом или бумажными тарелками. Однажды все мы соберемся на праздник. А сейчас мы надеемся и ждем, что эта небольшая по объему книга позволит вам лучше узнать Бога, а заодно и собственное сердце.

2013-04-06