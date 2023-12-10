Юнг Карл Густав - Древняя и современная интерпретация сновидений

Вергилий говорит о двух вратах подземного мира, через которые приходят сны: одни из слоновой кости, другие из рога. Согласно Вергилию, истинные сны приходят только через врата из рога. Порфирий объясняет это следующим образом: «Истина скрывается; однако душа иногда может ее увидеть, когда тело погружается в сон и дает душе больше свободы. Лучи божества достигают нашего глаза только в преломленном виде, как если бы свет проходил через рог».

Карл Густав Юнг - Древняя и современная интерпретация сновидений. Заметки с семинаров 1936-1941 гг. Доклады членов семинаров и обсуждение серии сновидений

Касталия, 2022. — 230 стр.

ISBN 978-5-521-16443-1

Карл Густав Юнг - Древняя и современная интерпретация сновидений. Заметки с семинаров 1936-1941 гг. Доклады членов семинаров и обсуждение серии сновидений - Содержание

Примечание к английскому изданию

Предисловие к английскому изданию

Введение редакторов оригинального текста

Вступление

Старая литература по толкованию сновидений

Глава 1. Макробий: «Commentarius ex Cicerone in Somnium Scipionis». Доклад В. Бехтольда - Глава 2. Артемидор: «Пять книг об искусстве толкования сновидений». Доклад Греты Адлер - Глава 3. Синесий Киринейский: Трактат о видениях во сне. Доклад Ривки Шарф - Глава 4. Каспар Пейцер, «De Somniis». Доклад Марии-Луизы фон Франц

Просвещение и романтизм

Глава 5. Аббат Ришар, «Theorie des songs». Доклад доктора Алисы Лейцингер - Глава 6. Франц Сплитгербер, « Schlaf und Tod». Доклад Кристины Оппенхайм

Современный период

Глава 7. Ив Делаж, «Le Rêve». Доклад Ханса Бауманна - Глава 8. Дискуссия о Пауле Радестоке, «Schlafund Traum». Доклад доктора Алисы Китцингер - Глава 9· Обсуждение работы Филиппа Лерша. Доклад доктора Шарлотты Шпиц - Глава 10. Обсуждение работы Джексона Стюарда Линкольна. Доклад доктора Кеновера Баша - Глава 11. Обсуждение работы Эжена Маре, «Душа белого муравья». Доклад Кэрол Бауманн

Видения и сны

Глава 12. Обсуждение видений святой Перпетуи. Доклад Марии-Луизы фон Франц - Глава 13. Обсуждение сновидений ученого эпохи Возрождения Джироламо Кардано. Доклад доктора Э. Леви - Глава 14. Обсуждение трех снов доктора Джона Хаббарда, он же Питер Блоббс. Доклад Кэрол Бауманн

Библиография