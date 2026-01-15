Юнг - Проблемы души нашего времени

Книга «Проблемы души нашего времени» — это сборник ключевых эссе Карла Густава Юнга, ставших классикой аналитической психологии. Автор поднимает вопросы, которые остаются актуальными и в XXI веке: потеря веры, поиск жизненных ориентиров и конфликт между сознанием и бессознательным.

Ключевые темы книги:

Психологические типы: основы классификации личности (экстраверсия и интроверсия).

Анализ сновидений: практическое применение снов в психотерапии.

Стадии жизни: особенности психологического развития в молодости и зрелом возрасте.

Духовный кризис: почему современный человек чувствует внутреннюю пустоту и как психология заменяет религию.

Юнг против Фрейда: в чем принципиальные отличия их подходов к душе и сексуальности.

Эта работа обязательна к прочтению для психологов, социологов и всех, кто занимается саморазвитием и изучением архетипов коллективного бессознательного.

Юнг Карл Густав - Проблемы души нашего времени

СПб.: Питер, 2020. — 336 с.: ил. — (Серия «Мастера психологии»).

ISBN 978-5-4461-1171-8

Юнг Карл Густав - Проблемы души нашего времени - Содержание

Предисловие к первому изданию

Предисловие ко второму изданию

Проблемы современной психотерапии

Об отношении аналитической психологии к произведениям художественной литературы

Противоречия Фрейда и Юнга

Цели психотерапии

Психологическая типология

Структура души

Душа и земля

Архаичный человек

Жизненный рубеж

Брак как психологическое отношение

Аналитическая психология и мировоззрение

«Комплекс» и миф (д-р мед. В. М. Кранефельдт)

Дух и жизнь

Проблема души современного человека

Библиография