Юнг - Проблемы души нашего времени
Книга «Проблемы души нашего времени» — это сборник ключевых эссе Карла Густава Юнга, ставших классикой аналитической психологии. Автор поднимает вопросы, которые остаются актуальными и в XXI веке: потеря веры, поиск жизненных ориентиров и конфликт между сознанием и бессознательным.
Ключевые темы книги:
Психологические типы: основы классификации личности (экстраверсия и интроверсия).
Анализ сновидений: практическое применение снов в психотерапии.
Стадии жизни: особенности психологического развития в молодости и зрелом возрасте.
Духовный кризис: почему современный человек чувствует внутреннюю пустоту и как психология заменяет религию.
Юнг против Фрейда: в чем принципиальные отличия их подходов к душе и сексуальности.
Эта работа обязательна к прочтению для психологов, социологов и всех, кто занимается саморазвитием и изучением архетипов коллективного бессознательного.
Юнг Карл Густав - Проблемы души нашего времени
СПб.: Питер, 2020. — 336 с.: ил. — (Серия «Мастера психологии»).
ISBN 978-5-4461-1171-8
Юнг Карл Густав - Проблемы души нашего времени - Содержание
Предисловие к первому изданию
Предисловие ко второму изданию
Проблемы современной психотерапии
Об отношении аналитической психологии к произведениям художественной литературы
Противоречия Фрейда и Юнга
Цели психотерапии
Психологическая типология
Структура души
Душа и земля
Архаичный человек
Жизненный рубеж
Брак как психологическое отношение
Аналитическая психология и мировоззрение
«Комплекс» и миф (д-р мед. В. М. Кранефельдт)
Дух и жизнь
Проблема души современного человека
Библиография
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