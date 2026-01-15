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Юнг - Проблемы души нашего времени

Юнг - Проблемы души нашего времени
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Psychology Psychotherapy, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Esotericism Mysticism Kabbalah
Series Мастера психологии (21 books)

Книга «Проблемы души нашего времени» — это сборник ключевых эссе Карла Густава Юнга, ставших классикой аналитической психологии. Автор поднимает вопросы, которые остаются актуальными и в XXI веке: потеря веры, поиск жизненных ориентиров и конфликт между сознанием и бессознательным.

Ключевые темы книги:

  • Психологические типы: основы классификации личности (экстраверсия и интроверсия).

  • Анализ сновидений: практическое применение снов в психотерапии.

  • Стадии жизни: особенности психологического развития в молодости и зрелом возрасте.

  • Духовный кризис: почему современный человек чувствует внутреннюю пустоту и как психология заменяет религию.

  • Юнг против Фрейда: в чем принципиальные отличия их подходов к душе и сексуальности.

Эта работа обязательна к прочтению для психологов, социологов и всех, кто занимается саморазвитием и изучением архетипов коллективного бессознательного.

Юнг Карл Густав - Проблемы души нашего времени

СПб.: Питер, 2020. — 336 с.: ил. — (Серия «Мастера психологии»).

ISBN 978-5-4461-1171-8

Юнг Карл Густав - Проблемы души нашего времени - Содержание

Предисловие к первому изданию

Предисловие ко второму изданию

  • Проблемы современной психотерапии

  • Об отношении аналитической психологии к произведениям художественной литературы

  • Противоречия Фрейда и Юнга

  • Цели психотерапии

  • Психологическая типология

  • Структура души

  • Душа и земля

  • Архаичный человек

  • Жизненный рубеж

  • Брак как психологическое отношение

  • Аналитическая психология и мировоззрение

  • «Комплекс» и миф (д-р мед. В. М. Кранефельдт)

  • Дух и жизнь

  • Проблема души современного человека

Библиография

Views 311
Rating 5.0 / 5
Added 15.01.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (2 comments)

Z
zalservik 3 months ago
Благодарю.
Z
zalservik 3 months ago
Благодарю.

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